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Ainda é o “melhor” goleiro do planeta? Lenda da Bélgica, Philippe Albert coloca Thibaut Courtois, titular do Real Madrid, em um ranking com David Raya, Alisson, Gianluigi Donnarumma e companhia
Títulos conquistados com o Atlético de Madrid e o Chelsea
Seu talento foi notado pela primeira vez no Genk, onde estreou pelo time principal aos 16 anos. Em 2011, o Chelsea, gigante da Premier League, contratou o jogador de evidente potencial por € 9 milhões (£ 8 milhões/$ 10 milhões).
O Chelsea contava com Petr Cech no elenco naquela época, o que levou Courtois a passar três temporadas consecutivas emprestado ao Atlético de Madrid, um dos principais clubes de La Liga. A sequência de jogos na capital espanhola, junto com a conquista da Liga Europa, fez bem ao goleiro de grande estatura.
Foi durante sua passagem pelo Atlético de Madrid que ele começou a conquistar um lugar entre a elite mundial. Depois de voltar a Stamford Bridge, Courtois consolidou essa reputação. Conquistou dois títulos da primeira divisão inglesa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Disputou 154 partidas em quatro temporadas.
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Um exemplo de regularidade para o Real Madrid
O Real Madrid entrou em cena em 2018, com o pagamento de 35 milhões de libras (47 milhões de dólares) pela transferência. Mais uma vez, o negócio se mostrou uma verdadeira pechincha. Courtois tem sido um exemplo de regularidade pelo Real Madrid ao longo de 345 jogos.
Vários outros goleiros reivindicaram o título de melhor da posição, entre eles Ederson, ex-astro do Manchester City, e Jan Oblak, atual goleiro titular do Atlético de Madrid. Unai Simon se tornou campeão da Copa do Mundo com a Espanha, deixando Raya, vencedor da Luva de Ouro pelo Arsenal, no banco de reservas nesse processo.
Quem é o melhor goleiro do futebol mundial?
Courtois ainda é o melhor de todos? Albert pode ser um pouco parcial, mas o ex-jogador da seleção belga, que falou em parceria com o Casino26.ch, disse à GOAL ao responder à pergunta: “Nos últimos 15 anos, Thibaut esteve entre os três melhores goleiros do mundo. E, nos últimos sete ou oito anos, ninguém foi melhor do que ele.
“Ele não joga pela seleção no momento. Senne Lammens está jogando pela seleção agora. Lammens é um bom goleiro, mas Thibaut é o melhor.
“É sempre difícil suceder um goleiro como ele porque, em todos os clubes pelos quais jogou, foi importante, foi extraordinário. Ele conquistou todos os títulos possíveis como jogador de futebol e sempre fez grandes coisas por todos os clubes que defendeu.
“Tenho muito respeito por ele. Tivemos muita sorte e ainda temos muita sorte de contar com um goleiro como Thibaut jogando por nós.”
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Na disputa por títulos importantes e por um novo contrato
Courtois concorre ao prêmio de melhor goleiro na cerimônia da Bola de Ouro de 2026. Ele integra a lista de dez indicados ao lado de Yassine Bounou, Joan García, Gregor Kobel, Emi Martínez, Edouard Mendy, Raya, Matvey Safonov, Simon e Vozinha.
Ele já conquistou o Troféu Yashin em 2022, após ter sido eleito o melhor goleiro no prêmio The Best da Fifa em 2018. O lendário belga tem agora 34 anos, mas considera-se que ainda tem muito futebol pela frente. Uma prorrogação de seu contrato no Santiago Bernabéu até 2028 foi cogitada.
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