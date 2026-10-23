Seu talento foi notado pela primeira vez no Genk, onde estreou pelo time principal aos 16 anos. Em 2011, o Chelsea, gigante da Premier League, contratou o jogador de evidente potencial por € 9 milhões (£ 8 milhões/$ 10 milhões).

O Chelsea contava com Petr Cech no elenco naquela época, o que levou Courtois a passar três temporadas consecutivas emprestado ao Atlético de Madrid, um dos principais clubes de La Liga. A sequência de jogos na capital espanhola, junto com a conquista da Liga Europa, fez bem ao goleiro de grande estatura.

Foi durante sua passagem pelo Atlético de Madrid que ele começou a conquistar um lugar entre a elite mundial. Depois de voltar a Stamford Bridge, Courtois consolidou essa reputação. Conquistou dois títulos da primeira divisão inglesa, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Disputou 154 partidas em quatro temporadas.