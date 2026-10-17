Segundo o jornalista Graeme Bailey, do TEAMtalk, Carrick não corre risco imediato de perder o emprego, embora intermediários que trabalham com o ex-técnico de Chelsea e Napoli Conte tenham entrado em contato com o clube para deixar claro que ele está pronto para assumir o comando imediatamente, depois de ter demonstrado interesse no cargo no verão passado. Ainda assim, Stam acredita que contratar um técnico veterano não garante uma reviravolta.

Ao comparar o futebol atual com a era de Sir Alex Ferguson e mencionar contratações recentes de técnicos, Stam disse ao FlashScore: "Naquela época, quando Sir Alex comandava a equipe, acho que os técnicos ainda tinham um pouco mais de tempo para trabalhar com um time, montar um time e, por fim, alcançar o sucesso. Hoje em dia, é muito difícil para um técnico ter esse tempo para alcançar o sucesso a longo prazo.

"Como você mencionou, eles já tiveram técnicos com muita experiência, como [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal e [Erik] Ten Hag. Todos tinham experiência em alto nível e não tiveram sucesso. Portanto, trazer um técnico com muita experiência não significa necessariamente que ele terá as ideias ou a resposta para alcançar o sucesso."