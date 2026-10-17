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“Ainda é o homem certo”: Jaap Stam manda recado claro à INEOS enquanto Michael Carrick luta por seu futuro no Manchester United
Holandês apoia técnico inglês sob pressão
O ex-defensor do Manchester United quer que a diretoria mantenha o apoio ao treinador apesar do início irregular. Efetivado no cargo no verão passado após garantir o terceiro lugar como técnico interino desde janeiro, ele vem enfrentando uma fase difícil. Os seis pontos em seis jogos da Premier League, a eliminação na Copa da Liga Inglesa diante do Brighton and Hove Albion e a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid na Champions League, após a vitória por 4 a 0 sobre o Sabah, aumentaram a pressão.
- ZUMA Press Wire
Histórico comprovado não garante o sucesso
Segundo o jornalista Graeme Bailey, do TEAMtalk, Carrick não corre risco imediato de perder o emprego, embora intermediários que trabalham com o ex-técnico de Chelsea e Napoli Conte tenham entrado em contato com o clube para deixar claro que ele está pronto para assumir o comando imediatamente, depois de ter demonstrado interesse no cargo no verão passado. Ainda assim, Stam acredita que contratar um técnico veterano não garante uma reviravolta.
Ao comparar o futebol atual com a era de Sir Alex Ferguson e mencionar contratações recentes de técnicos, Stam disse ao FlashScore: "Naquela época, quando Sir Alex comandava a equipe, acho que os técnicos ainda tinham um pouco mais de tempo para trabalhar com um time, montar um time e, por fim, alcançar o sucesso. Hoje em dia, é muito difícil para um técnico ter esse tempo para alcançar o sucesso a longo prazo.
"Como você mencionou, eles já tiveram técnicos com muita experiência, como [Jose] Mourinho, [David] Moyes, [Louis] Van Gaal e [Erik] Ten Hag. Todos tinham experiência em alto nível e não tiveram sucesso. Portanto, trazer um técnico com muita experiência não significa necessariamente que ele terá as ideias ou a resposta para alcançar o sucesso."
Compreensão da cultura pesa mais que aposta em um técnico
Stam continua convencido de que a boa relação de Carrick com o elenco, seu profundo conhecimento da identidade do clube e seu alinhamento com a diretoria fazem dele a pessoa ideal para liderar uma retomada.
Ao explicar por que o treinador de 45 anos merece tempo para colocar em prática seu projeto de longo prazo, Stam acrescentou: “Acho que Michael ainda é a pessoa certa para isso. É preciso ter alguém próximo dos jogadores. Ele conhece os jogadores, conhece a cultura do clube, tem um bom entendimento com a diretoria, e a diretoria lhe dá confiança e tempo para fazer as coisas funcionarem.
“É claro que ele precisa ter um plano para isso, mas provavelmente eles já conversaram sobre o assunto e também sobre como abordar as janelas de transferências, quando contratar determinados jogadores e como construir a equipe a partir daí. Depois, o treinador precisa mostrar esse trabalho. Ao contratar um treinador, sempre há uma incerteza sobre se ele vai conseguir fazer o trabalho. Mas Michael provou na temporada passada que é capaz, e tenho certeza de que vai evoluir ao longo desta temporada e obter resultados melhores.”
- Getty Images Sport
Clássico acirrado de Yorkshire põe à prova a determinação
Em 13º lugar e sem vencer há cinco jogos em todas as competições, o Manchester United terá um duro desafio fora de casa contra o Leeds United, seu grande rival, no domingo. O time da casa, comandado por Daniel Farke, ocupa a sétima posição, tem nove pontos e busca se recuperar da derrota apertada por 2 a 1 para o Arsenal. Invicto nos últimos cinco jogos da primeira divisão em Elland Road, o Leeds United promete impor uma tarde difícil aos visitantes em Yorkshire.
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