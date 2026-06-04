De fato, foi bastante revelador que, quando Haaland ajudou seu país a garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, ele tenha admitido que, embora estivesse “feliz”, sentia-se “mais aliviado” do que qualquer outra coisa. Era algo que já vinha sendo esperado há muito tempo, é claro.

A última participação da Noruega na fase final remonta a 1998, enquanto o país nem sequer disputava um Campeonato Europeu desde junho de 2000 — um mês antes de Haaland nascer. Nesse sentido, uma nação que nunca foi conhecida por sua “tradição no futebol” não tinha realmente o direito de esperar que um único atacante superstar acabasse com duas décadas de decepções.

No entanto, desde o momento em que explodiu na cena nacional pelo Molde ainda adolescente, Haaland tem estado sob mais pressão do que qualquer outro — incluindo o também prodígio Martin Odegaard — para levar a Noruega à Copa do Mundo. E o fato é que ele sempre aceitou isso.



