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Erling Haaland Norway World Cup portrait GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Aí vem o Haaland! O “exterminador” norueguês Erling quer recuperar o tempo perdido em sua estreia na Copa do Mundo

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E. Haaland
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Especiais e Opinião

Erling Haaland assumiu abertamente sua reputação de ser o equivalente futebolístico do Exterminador do Futuro. Há alguns anos, ele chegou a desejar a todos os seus seguidores nas redes sociais um “Feliz Haalandween”, compartilhando uma imagem sua retratada como meio homem, meio máquina de marcar gols. No entanto, pensar em Haaland apenas como um matador frio diante do gol é um desserviço a um personagem emotivo e cheio de personalidade, que sempre quis apenas o melhor para sua terra natal, a Noruega.

De fato, foi bastante revelador que, quando Haaland ajudou seu país a garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026, ele tenha admitido que, embora estivesse “feliz”, sentia-se “mais aliviado” do que qualquer outra coisa. Era algo que já vinha sendo esperado há muito tempo, é claro.

A última participação da Noruega na fase final remonta a 1998, enquanto o país nem sequer disputava um Campeonato Europeu desde junho de 2000 — um mês antes de Haaland nascer. Nesse sentido, uma nação que nunca foi conhecida por sua “tradição no futebol” não tinha realmente o direito de esperar que um único atacante superstar acabasse com duas décadas de decepções.

No entanto, desde o momento em que explodiu na cena nacional pelo Molde ainda adolescente, Haaland tem estado sob mais pressão do que qualquer outro — incluindo o também prodígio Martin Odegaard — para levar a Noruega à Copa do Mundo. E o fato é que ele sempre aceitou isso.


  • Erling Haaland NorwayGetty

    Não é um norueguês qualquer

    Haaland pode ser alto, loiro e de olhos azuis, mas não é o típico norueguês — pelo menos não em termos de personalidade. Ele não chega nem perto de ser tão modesto quanto a maioria de seus compatriotas.

    Haaland pode ser um trabalhador admirável que defende a importância de “permanecer humilde”, mas ele está bem ciente de quão bom ele é — e sempre esteve.

    Um de seus principais objetivos enquanto crescia era se tornar melhor do que seu pai, o jogador de futebol Alfie, que também jogou pelo Manchester City na juventude, e ele já alcançou esse objetivo há muito tempo. No entanto, Haaland nunca escondeu o fato de que seu principal objetivo sempre foi ajudar a Noruega a se classificar para a Copa do Mundo.

    “Isso coloca muita pressão sobre mim”, admitiu ele à revista GQ no ano passado, “mas eu gosto da pressão. E eu colocaria muita pressão sobre Erling Haaland se eu mesmo não fosse Erling Haaland!”

    • Publicidade
  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Anomalia da natureza

    Haaland tem toda a razão. Ele é um centroavante fenomenal, com uma média de gols sensacional, e era inevitável que gerasse grandes expectativas.

    Embora antes fosse possível minimizar suas notáveis proezas goleadoras na Áustria e na Alemanha, a maneira como ele tem quebrado um recorde após o outro desde que chegou à Inglaterra em 2022 eliminou qualquer dúvida sobre seu status de talento de geração e fenômeno físico da natureza. Haaland é basicamente Gerd Müller no corpo de Zlatan Ibrahimović, o que o torna tão difícil de parar quanto o Exterminador do Futuro.

    Ele acaba de conquistar sua terceira Chuteira de Ouro da Premier League — apenas Mohamed Salah e Thierry Henry têm mais —, enquanto já ocupa a nona posição na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos da Liga dos Campeões, com 57 gols em apenas 58 partidas, o que significa que há realmente uma chance de ele ultrapassar Cristiano Ronaldo no topo da classificação.

    O que é bastante notável é que ele também poderia quebrar o recorde do atacante português em nível internacional.

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Índice de gols sensacional

    Enquanto Haaland se prepara para disputar sua primeira Copa do Mundo, ele já soma 55 gols pela Noruega — e isso em apenas 49 partidas, o que é francamente absurdo. O que é ainda mais impressionante, porém, é que 28 desses gols foram marcados em suas últimas 20 partidas.

    É perfeitamente justo dizer, então, que a Noruega nunca teria chegado à América do Norte sem seu grande camisa 9. Haaland marcou em todas as 20 partidas das eliminatórias de 2026 de seu país, e pelo menos duas vezes em metade delas, terminando com 16 gols em apenas oito jogos. Ninguém conseguiu mais na Europa. Ou, na verdade, em qualquer outra confederação. Nem mesmo aquelas com mais rodadas e mais partidas.

    Nesse contexto, não será grande surpresa saber que o plano de jogo da Noruega gira em torno de passar a bola para Haaland o máximo possível.

    “Os outros jogadores sabem que Erling é o nosso maior artilheiro e que precisamos garantir que ele esteja nas áreas certas para que possa marcar gols e ser perigoso”, admitiu recentemente o técnico Stale Solbakken.


  • Erling Haaland Man City 2:1Getty Images

    Ampliando ainda mais seu repertório

    No entanto, não é como se Haaland não fizesse nada além de esperar a bola chegar aos seus pés. Sua contribuição defensiva aumentou sob o comando de Pep Guardiola no City, enquanto seu jogo em geral evoluiu a passos largos na última temporada — como ressalta o fato impressionante de que apenas três jogadores da Premier League conseguiram superar sua marca de oito assistências.

    "Acho que ele está sedento por gols, mas acho que é um jogador muito inteligente e melhorou muito no seu jogo de costas para o gol", disse o companheiro de ataque Romelu Lukaku à Stats Perform. "Portanto, ele merece crédito, porque muita gente estava falando sobre esse [lado do seu jogo].

    "Ele é um jogador melhor do que era há alguns anos, quando já era ótimo, e só vai melhorar. Também acho que agora a Copa do Mundo é o maior palco para ele mostrar todas as suas qualidades."

  • Erling Haaland Martin Odegaard Norway 2025 celebrationGetty

    Mais fator X

    O simples fato de se classificar já representa, sem dúvida, uma conquista extraordinária para a Noruega. Haaland nunca viu seu país jogar uma Copa do Mundo e, quando criança, costumava torcer por outras seleções na fase final, incluindo a Inglaterra.

    O sorteio também não foi favorável, com a Noruega colocada no que se pode considerar o mais próximo possível de um “grupo da morte” em um torneio de 48 seleções, ao lado de França, Senegal e Iraque.

    No entanto, a equipe de Solbakken está, sem surpresa, sendo apontada como “azarão” devido à forma como conseguiu cercar seu astro com um elenco de apoio forte, liderado por Odegaard, mas que também conta com Alexander Sorloth, Jorgen Strand Larsen, Antonio Nusa, Sandar Berge e Oscar Bobb.

    A saúde de Haaland continua sendo de extrema importância — a tentativa da Noruega de se classificar para o Catar 2022 desmoronou assim que o atacante ficou de fora por lesão —, mas Solbakken está certo ao dizer que agora eles têm mais “jogadores com algum fator X”.

    “Sentimos que sempre podemos marcar um gol”, disse o técnico de 58 anos. “Como equipe, nos tornamos muito mais sólidos defensivamente também. Temos uma combinação melhor. O clima [no elenco] sempre foi bom, mas há um ânimo extra agora que temos jogado tão bem.”

  • Erling Haaland Norway 2025Getty

    Especialista em pressão

    Haaland tem sido, obviamente, fundamental para o excelente desempenho da Noruega nos últimos dois anos — e não apenas por causa de seus gols. Quando Odegaard ficou de fora dos três últimos jogos das eliminatórias, Haaland foi nomeado capitão interino e se destacou no papel, levando seu país a três vitórias contundentes, culminando na histórica goleada de 4 a 1 sobre a Itália no San Siro.

    Solbakken não ficou nem um pouco surpreso com o fato de a braçadeira de capitão ter tirado ainda mais proveito de Haaland: “Erling é muito pé no chão e pensa na equipe antes de pensar em si mesmo. Dá para ver isso quando outros jogadores marcam; ele fica tão feliz quanto quando marca ele mesmo. Ele está ciente de que é um líder e está cuidando de seus companheiros de equipe de uma maneira muito boa.”

    Mas ele não pensa apenas nos companheiros de equipe. Haaland está igualmente preocupado em inspirar a próxima geração de jogadores de futebol noruegueses que estão em casa, diante da TV.

    "Quero desenvolver toda a federação", disse ele à GQ, "e tudo ao redor dela para que a Noruega se torne uma grande nação do futebol."

    É uma meta ambiciosa para um país com pouco mais de 5,5 milhões de habitantes e trará consigo ainda mais pressão, mas, mais uma vez, Haaland realmente não se importa com isso.

    “Tenho sentido a pressão desde que cheguei à seleção em 2019”, disse o atacante antes de marcar dois gols no San Siro. “E, honestamente, sentia mais naquela época do que agora, porque não era tão bom em lidar com a pressão.

    Agora estou melhor. Agora, acho que sou um especialista.” E agora, muito mais importante do que qualquer outra coisa, ele criou para si mesmo a plataforma perfeita para provar isso.

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