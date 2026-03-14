AFP
Traduzido por
“Ah, é mesmo, velho” – Kylian Mbappé dá uma provocação bem-humorada a Thierry Henry enquanto a lenda do Arsenal e da França exibe seu físico
O rigoroso regime de exercícios físicos de Henry
O homem que levou a seleção sub-21 da França à medalha de prata nas Olimpíadas de Paris continua se dedicando intensamente na academia para manter a boa forma. No sábado, o ícone do Arsenal postou no Instagram duas selfies sem camisa após uma intensa sessão de treino de uma hora. Henry acompanhou as imagens de seu físico definido com um mantra simples, mas eficaz, para seus seguidores: “Treine duro, alimente-se bem, nada de açúcar.”
É um nível de dedicação que mantém o lendário atacante com uma aparência de que ainda poderia calçar as chuteiras hoje. Henry sempre protegeu seu jovem compatriota e recentemente observou que Mbappé tem sido julgado injustamente durante grande parte de sua carreira devido ao “caviar” que ele tem proporcionado aos torcedores desde a adolescência. Agora, parece que os papéis se inverteram, com o aprendiz observando o mestre exibir seu próprio estilo de vida disciplinado.
- AFP
A resposta maliciosa de Mbappé no Instagram
Mbappé não demorou a ver a publicação e não resistiu à oportunidade de tirar sarro do homem com quem vem sendo comparado desde sua estreia pelo Mônaco. “Ah, sim, velho, te peguei”, escreveu o astro do Real Madrid nos comentários, encontrando um equilíbrio entre uma “brincadeira” descontraída e a admiração genuína pela forma física de Henry. Foi uma rara interação pública que destacou o carinho e o respeito mútuo que existe entre os dois ícones do futebol francês.
Henry, sempre o mentor, não perdeu tempo e respondeu com uma lição de uma palavra para o jogador de 25 anos. “Disciplina”, respondeu o campeão da Copa do Mundo, encerrando seu comentário com um emoji de coração. Isso serviu como um lembrete de que as qualidades físicas que Mbappé possui agora exigem manutenção constante se ele quiser ter a mesma longevidade do homem que abriu caminho para ele no norte de Londres e em Paris.
Uma retrospectiva sobre “comer bem, dormir bem”
Essa troca de palavras trouxe de volta à memória os famosos comentários do próprio Mbappé sobre padrões profissionais. Após uma frustrante derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, há três anos, Mbappé ganhou as manchetes ao exortar seus companheiros a “comerem bem e dormirem bem” antes da partida de volta. Parece que essas eram regras que Henry já seguia muito antes de o atual capitão da França torná-las um assunto viral.
O compromisso de Henry com sua saúde reflete o profissionalismo que marcou sua carreira no Mônaco, na Juventus, no Arsenal e no Barcelona. Ao manter-se em forma de elite, o francês continua a servir de exemplo para a próxima geração. Para Mbappé, ver seu ídolo manter um padrão tão alto mesmo já na casa dos 40 anos oferece um modelo de como deve ser uma carreira pós-jogador verdadeiramente de elite.
- Getty Images
A busca pelos recordes da França
À medida que Mbappé entra nos anos de auge de sua carreira na Espanha, ele continua a um passo dos livros de história da seleção nacional. Enquanto o recorde de Henry, de 51 gols, acabou sendo superado por Giroud, Mbappé já soma 55 gols em 94 partidas pela seleção. Ele precisa de apenas mais três para se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa, um feito que Henry, sem dúvida, comemoraria, dado seu apoio incondicional ao jogador.
Publicidade