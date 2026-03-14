“Ah, é mesmo, velho” – Kylian Mbappé dá uma provocação bem-humorada a Thierry Henry enquanto a lenda do Arsenal e da França exibe seu físico

O homem que levou a seleção sub-21 da França à medalha de prata nas Olimpíadas de Paris continua se dedicando intensamente na academia para manter a boa forma. No sábado, o ícone do Arsenal postou no Instagram duas selfies sem camisa após uma intensa sessão de treino de uma hora. Henry acompanhou as imagens de seu físico definido com um mantra simples, mas eficaz, para seus seguidores: “Treine duro, alimente-se bem, nada de açúcar.”

É um nível de dedicação que mantém o lendário atacante com uma aparência de que ainda poderia calçar as chuteiras hoje. Henry sempre protegeu seu jovem compatriota e recentemente observou que Mbappé tem sido julgado injustamente durante grande parte de sua carreira devido ao “caviar” que ele tem proporcionado aos torcedores desde a adolescência. Agora, parece que os papéis se inverteram, com o aprendiz observando o mestre exibir seu próprio estilo de vida disciplinado.