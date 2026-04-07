No FC Bayern de Munique, existe uma tradição muito especial que faz o coração de qualquer bávaro bater mais forte, sobretudo no que diz respeito à gastronomia. Assim que um jovem talento da própria academia estreia na equipe principal, os funcionários do campus são convidados para um café da manhã coletivo com salsicha branca. No entanto, esse encontro já não é mais uma novidade nesta temporada; pelo contrário, já se tornou uma certa rotina.
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Hansi Flick ficou furioso - um jogador da seleção atual fugiu: como um erro de transferência dividiu o FC Bayern de Munique
O técnico Vincent Kompany já deu ao pessoal do refeitório do campus nada menos que nove (!) motivos para aquecer as lendárias salsichas em panelas — pelo menos é o que diz a conta simplista. Pois, desde a primeira partida de Lennart Karl na Copa do Mundo de Clubes no verão passado, um número igual de jovens celebrou sua estreia profissional. Nas últimas semanas, porém, os cozinheiros e fornecedores de salsichas brancas não conseguiram mais acompanhar o ritmo.
“Aqui estamos nós de novo – mais rápido do que esperávamos”, saudou recentemente o diretor da base, Jochen Sauer, ao pessoal da cozinha. Na verdade, a festa gastronômica foi resultado da estreia de Maycon Cardoso no início de março contra o Gladbach, mas, desde então, também estrearam Deniz Ofli, Filip Pavic e, mais recentemente, Erblin Osmani. Devido a uma pequena onda de lesões, houve uma sucessão de estreias antes da pausa para os jogos internacionais. O mestre de cerimônias Kompany já havia premiado Wisdom Mike, David Santos Daiber, Cassiano Kiala e Felipe Chavez no início da temporada. Um recorde!
“Já alcançamos o maior número de estreias por temporada de jogadores da nossa própria base e acumulamos o maior número total de minutos em campo com a menor média de idade dos jogadores”, comemorou Sauer, ressaltando que nenhum outro clube das principais ligas europeias pode apresentar tal índice. Provavelmente também para aliviar a carga de trabalho da equipe do campus, não há mais nenhum café da manhã com salsicha branca planejado no momento. Em vez disso, haverá um churrasco no verão, “para comemorar devidamente nossa temporada recorde”.
A importância desse recorde histórico não se reflete apenas na prevista “ruptura” com a tradição, mas também em uma análise do passado recente. Há poucos anos, essa promoção de talentos estava longe de ser tão acentuada e custou ao FC Bayern muitos dos atuais jogadores de ponta já consagrados. Entre eles está Angelo Stiller, que, graças a seu desempenho excepcional no VfB Stuttgart sob o comando do ex-treinador de base do FCB Sebastian Hoeneß, disputa atualmente uma vaga na seleção alemã para a próxima Copa do Mundo. Sua saída do clube campeão alemão foi precedida por um “tapa na cara”, cuja responsabilidade recaiu principalmente sobre o então técnico Hansi Flick.
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Tiago Dantas no meio da ação: uma sequência histórica de cinco transferências sob o comando de Hansi Flick para ser esquecida
Retrospectiva de 2020: O Bayern, sob o comando de Flick, acabara de conquistar a Tríplice Coroa e estava a caminho da Sextupla. Como a janela de transferências de outono permaneceu aberta até 5 de outubro devido à pandemia de COVID-19, isso resultou em uma onda de contratações sem precedentes naquela época do ano. Em 24 horas, o Bayern anunciou as contratações de Marc Roca (na época com 23 anos, por nove milhões de euros), Bouna Sarr (28, oito milhões), Eric Maxim Choupo-Moting (31, sem custo), Douglas Costa (30, por empréstimo) e um certo Tiago Dantas (19, por empréstimo). O principal responsável por isso foi o então diretor esportivo Hasan Salihamidzic.
No máximo dois anos depois, essa ação, claramente motivada pelo pânico após uma preocupante derrota por 1 a 4 para o TSG Hoffenheim, revelou-se uma das atividades mais mal sucedidas do Bayern no mercado de transferências. Apenas Choupo-Moting trouxe valor agregado duradouro, enquanto Sarr e Costa não ajudaram realmente a equipe. Além disso, Roca e Dantas obstruíram as perspectivas dos jogadores nascidos em Munique e formados pelo próprio clube, Stiller e Adrian Fein (hoje no SSV Jahn Regensburg) — e, para piorar, alguns deles ainda custaram uma fortuna.
No caso de Roca, o Bayern ainda conseguiu, dois anos depois, um lucro de transferência de três milhões de euros, quando ele foi para o Leeds United por supostos doze milhões de euros. A negociação de empréstimo com o Benfica de Lisboa envolvendo Dantas é, portanto, ainda mais questionável. Ela ocorreu principalmente por insistência de Flick, que havia descoberto o português, sem dúvida talentoso, ainda em sua época como diretor esportivo da DFB e, segundo rumores, passou por cima de Salihamidzic para concretizar a transferência. “Brazzo” teria outros planos para o meio-campo, dizia-se na época.
Apenas alguns meses após a sequência de cinco transferências, surgiu um debate segundo o qual havia espanto no campus pelo fato de Dantas, que treinava regularmente com os profissionais, ter sido preferido ao próprio jovem talento Stiller. O fato de Dantas só ter ficado apto a jogar pelos profissionais a partir de 1º de janeiro jogou mais lenha na fogueira já acesa da discussão. O motivo: os documentos necessários para a negociação só chegaram após o término efetivo da janela de transferências, razão pela qual ele não podia mais ser registrado antes do prazo final. A cobertura da mídia, porém, deixou Flick furioso.
“Isso não é verdade”, disse ele, e reclamou: “Estão sempre tentando criar uma divisão entre os profissionais e a base.” Afinal, ele está em constante contato com a base. “Quando há algo, falamos a uma só voz.” No entanto, os rumores não parecem ter sido totalmente infundados, como sugeriram as declarações de Stiller em novembro de 2021.
O jogador, hoje com 24 anos, descreveu as contratações de Roca e Dantas como um “tapa na cara” e explicou ao SPOX no verão seguinte: “No fim das contas, ficou claro para mim que minha trajetória no Bayern chegaria ao fim após essa temporada.” E foi exatamente o que aconteceu. Stiller deixou seu contrato expirar e se transferiu sem custo para o TSG Hoffenheim. Tendo se tornado titular sob o comando de Hoeneß, ele o acompanhou para o VfB Stuttgart na temporada 2023/24, onde deu mais um grande salto em seu desenvolvimento.
Tiago Dantas decepcionou no FC Bayern — e acabou se tornando um viajante incansável
Atualmente, Stiller está entre os melhores meio-campistas do país e, recentemente, foi titular em duas partidas da seleção alemã durante a concentração de março, que marcou o início do ano da Copa do Mundo. O técnico da seleção, Julian Nagelsmann, porém, inicialmente não havia convocado o craque do Stuttgart — para surpresa de alguns especialistas. Devido às desistências por lesão de Aleksandar Pavlovic, também formado nas categorias de base do Bayern de Munique, e de Felix Nmecha (BVB), ele entrou imediatamente no time titular e pode, assim, pelo menos voltar a alimentar discretas esperanças de uma vaga na Copa do Mundo.
E Dantas? Ele nunca conseguiu corresponder às grandes expectativas. Até mesmo Flick teve que admitir rapidamente que ele simplesmente não estava à altura do FC Bayern. Sobretudo no aspecto físico, o talentoso meio-campista apresentava grandes deficiências e acabou somando apenas duas míseras partidas na Bundesliga. Enquanto o atual técnico do Barça, em meio à constante briga com Salihamidzic, decidiu se afastar no meio do ano e fracassou retumbantemente como técnico da seleção alemã, os dirigentes não exerceram a opção de compra de oito milhões de euros para uma contratação definitiva.
O Benfica também não tinha mais muito uso para Dantas, que, após seu retorno, foi emprestado mais três vezes e se tornou um viajante internacional. Passando pelo CD Tondela (Portugal), PAOK Salônica (Grécia) e AZ Alkmaar (Holanda), o jogador que disputou 18 partidas pela seleção sub-21 de Portugal assinou, no verão de 2024, um contrato de um ano com o NK Osijek, da primeira divisão croata, e conquistou pela primeira vez em sua ainda jovem carreira uma vaga no time titular.
Ainda com deficiências evidentes nos duelos, Dantas brilhou sobretudo como distribuidor de jogadas, o que levou, na atual temporada, à sua próxima transferência sem custo para o HNK Rijeka. No clube campeão de 2017 e várias vezes vencedor da Copa, ele é o pivô no meio-campo e, além disso, impressiona com sua capacidade de finalização. Onde marcou oito gols e deu dez assistências em 44 partidas oficiais disputadas até o momento.
Dantas quase teria tido a chance de se apresentar novamente ao público alemão, se o Rijeka não tivesse sido eliminado pelo Racing de Estrasburgo nas oitavas de final da Conference League. Na próxima fase, os franceses enfrentam o Mainz 05. Apesar de o time estar em terceiro lugar na liga, bem atrás do líder Dinamo Zagreb, Dantas ainda não precisa enterrar o sonho de conquistar seu primeiro título como peça-chave de uma equipe, já que ele havia conquistado o título do campeonato e a Copa do Mundo de Clubes em Munique como reserva constante.
Após uma vitória espetacular por 3 a 2 nas quartas de final da Copa da Croácia contra o Hajduk Split, com três (!) gols no tempo de acréscimo, incluindo um gol de Dantas de pênalti que empatou o jogo em 1 a 1, o confronto nas semifinais será agora contra seu ex-clube, o Osijek. Uma vitória seria o ponto alto provisório de sua carreira, até então pouco bem-sucedida.
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Tiago Dantas: As várias passagens do ex-jogador do Bayern
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