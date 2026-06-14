Atualmente, os dois clubes ainda estariam negociando a composição exata do valor; segundo informações, o Eintracht preferiria um modelo de 50 milhões de euros como valor fixo, mais cinco milhões de euros em bônus, enquanto o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, preferiria uma quantia inicial menor.

Uma coisa é certa: Brown se tornaria um dos laterais-esquerdos mais caros da história, juntando-se a nomes como Marc Cucurella e Benjamin Mendy. Para o Eintracht, esse acordo continua representando um excelente resultado financeiro, apesar da ligeira concessão.

O cronograma para a transferência já estaria definido e está intimamente ligado à participação da seleção alemã na Copa do Mundo. Imediatamente após a partida de abertura contra Curaçao, a transferência deve ser oficialmente selada. Para não perder tempo, o FC Bayern já tomou providências logísticas: Nathaniel Brown deve realizar seu exame médico obrigatório diretamente no local, no quartel-general da Copa do Mundo nos EUA.

Um detalhe interessante: um clube da Premier League, cujo nome não foi divulgado, aparentemente tentou interferir até o último momento. Conforme relatou o especialista em transferências Fabrizio Romano, Brown teria, de qualquer forma, recusado imediatamente a proposta do clube interessado. Para o jogador, que conquistou uma vaga de titular na seleção alemã sob o comando de Julian Nagelsmann, não havia dúvidas de que seu destino era Munique. Além disso, o Eintracht já deu ao seu principal jogador a garantia de que o deixaria sair caso surgisse uma oferta adequada.