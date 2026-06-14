O lateral de 23 anos, que fará sua estreia na Copa do Mundo contra Curaçao, deve assinar um contrato de longo prazo com o clube campeão recordista. Segundo informações do jornal *Bild*, o diretor esportivo Max Eberl e o diretor esportivo do Frankfurt, Markus Krösche, chegaram a um acordo sobre um pacote total que fica bem abaixo das exigências iniciais do clube de Hesse. Enquanto o Eintracht ainda exigia entre 60 e 65 milhões de euros como valor de transferência no início das negociações, agora um valor de 55 milhões de euros, incluindo bônus, parece realista. Com isso, o anúncio oficial da contratação está cada vez mais próximo.
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Agora são apenas detalhes: o FC Bayern teria conseguido um avanço decisivo nas negociações sobre a primeira contratação do verão
Atualmente, os dois clubes ainda estariam negociando a composição exata do valor; segundo informações, o Eintracht preferiria um modelo de 50 milhões de euros como valor fixo, mais cinco milhões de euros em bônus, enquanto o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, preferiria uma quantia inicial menor.
Uma coisa é certa: Brown se tornaria um dos laterais-esquerdos mais caros da história, juntando-se a nomes como Marc Cucurella e Benjamin Mendy. Para o Eintracht, esse acordo continua representando um excelente resultado financeiro, apesar da ligeira concessão.
O cronograma para a transferência já estaria definido e está intimamente ligado à participação da seleção alemã na Copa do Mundo. Imediatamente após a partida de abertura contra Curaçao, a transferência deve ser oficialmente selada. Para não perder tempo, o FC Bayern já tomou providências logísticas: Nathaniel Brown deve realizar seu exame médico obrigatório diretamente no local, no quartel-general da Copa do Mundo nos EUA.
Um detalhe interessante: um clube da Premier League, cujo nome não foi divulgado, aparentemente tentou interferir até o último momento. Conforme relatou o especialista em transferências Fabrizio Romano, Brown teria, de qualquer forma, recusado imediatamente a proposta do clube interessado. Para o jogador, que conquistou uma vaga de titular na seleção alemã sob o comando de Julian Nagelsmann, não havia dúvidas de que seu destino era Munique. Além disso, o Eintracht já deu ao seu principal jogador a garantia de que o deixaria sair caso surgisse uma oferta adequada.
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O que a contratação de Brown significaria para o futuro de Alphonso Davies no Bayern de Munique?
A iminente contratação de Brown pode ter consequências de longo alcance para o elenco do Bayern de Munique. O jovem astro provavelmente não virá apenas como reserva. Na última temporada, Alphonso Davies, quando estava em forma, e Raphael Guerreiro atuaram na lateral esquerda na maioria das vezes. Guerreiro deixou o Bayern, e Davies também não é mais considerado intocável pelo clube de Munique. O canadense, que sofreu muitas lesões nos últimos anos e também perdeu o jogo de estreia da seleção canadense na Copa do Mundo devido a uma lesão, pode deixar o time de Munique no verão, após sete anos.
Brown é um jogador de estilo semelhante ao de Davies e costuma atuar de forma ofensiva na lateral esquerda. Em Munique, Brown é visto como peça fundamental para a reestruturação do elenco. Devido ao seu status de jogador da seleção nacional e a um possível papel de destaque na Copa do Mundo, seu valor de mercado pode subir ainda mais durante o torneio.