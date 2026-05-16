Segundo uma reportagem do jornal espanhol AS, a situação em torno de Mbappé se agravou tanto internamente que Pérez convocará o astro para uma reunião urgente na sede do clube. O que inicialmente era para ser uma conversa estratégica sobre o futuro esportivo do clube transformou-se agora em uma reunião de crise bastante tensa.
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Agora o presidente está tomando medidas! Parece que Kylian Mbappé terá que se apresentar ao Real Madrid para uma conversa
No epicentro do terremoto está a relação interna abalada entre o artilheiro, a comissão técnica e parte do elenco. A diretoria do Real Madrid vê, portanto, ameaçado o controle absoluto sobre o time de estrelas e agora decide tomar medidas drásticas.
O conflito, que já vinha latente, atingiu seu ponto crítico na noite de quinta-feira, após a partida contra o Oviedo. Lá, Mbappé foi à imprensa e, com suas declarações polêmicas, provocou um terremoto midiático.
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Mbappé tem que se apresentar a Pérez
Por isso, Pérez está tratando o assunto como uma prioridade. Ele quer saber em primeira mão quais são as intenções de Mbappé para o futuro e, acima de tudo, quais são as perspectivas do atacante para a próxima temporada.
Há muito tempo que a situação no vestiário dos Blancos está bastante tensa. O elenco de estrelas é considerado, no momento, desestruturado e sem liderança.
Dentro do clube, as preocupações com o comportamento de Mbappé já vinham aumentando continuamente. A diretoria está plenamente ciente de que o atacante se distanciou da equipe. Uma situação que está prejudicando gravemente a química do time.
Vários companheiros de equipe não conseguem entender a postura e o comportamento do atacante, pois estão firmemente convencidos de que essas controvérsias constantes poderiam ter sido facilmente evitadas. Com a atitude solitária de Mbappé após a partida contra o Oviedo, agora não é mais apenas a comissão técnica que se sente afetada, mas também alguns de seus próprios companheiros de equipe, que se sentem diretamente na mira.
O Real enfrenta um dilema
Apesar das enormes divergências, o Real se depara com um dilema. O atual detentor da Chuteira de Ouro continua sendo considerado um pilar fundamental do time no Bernabéu, e Pérez ainda o considera o melhor jogador de futebol do mundo.
Mas a história do clube ensina: no universo do Real, ninguém é intocável. Isso já ficou claro no passado com as saídas de ícones como Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos.
Em ambos os casos, Pérez lidou com as situações com mão de ferro, colocando o clube acima de qualquer indivíduo ou, pelo menos, exigindo que todos seguissem a orientação estratégica definida pela diretoria. Quem não obedece, sai – segundo a reportagem, esse lema vale também para um campeão mundial como Mbappé.
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Mourinho está prestes a voltar ao Real
Nos bastidores do clube madrilenho, a prioridade agora é, sem sombra de dúvida, restabelecer imediatamente a disciplina e a autoridade. Uma tarefa gigantesca que, provavelmente, recairá sobre o novo técnico.
E este será, muito provavelmente, um velho conhecido com uma predileção por mão de ferro e hierarquias intransigentes: a menos que haja grandes surpresas, José Mourinho assumirá o comando em Madri.