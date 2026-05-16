Agora o presidente está tomando medidas! Parece que Kylian Mbappé terá que se apresentar ao Real Madrid para uma conversa

Por isso, Pérez está tratando o assunto como uma prioridade. Ele quer saber em primeira mão quais são as intenções de Mbappé para o futuro e, acima de tudo, quais são as perspectivas do atacante para a próxima temporada.

Há muito tempo que a situação no vestiário dos Blancos está bastante tensa. O elenco de estrelas é considerado, no momento, desestruturado e sem liderança.

Dentro do clube, as preocupações com o comportamento de Mbappé já vinham aumentando continuamente. A diretoria está plenamente ciente de que o atacante se distanciou da equipe. Uma situação que está prejudicando gravemente a química do time.

Vários companheiros de equipe não conseguem entender a postura e o comportamento do atacante, pois estão firmemente convencidos de que essas controvérsias constantes poderiam ter sido facilmente evitadas. Com a atitude solitária de Mbappé após a partida contra o Oviedo, agora não é mais apenas a comissão técnica que se sente afetada, mas também alguns de seus próprios companheiros de equipe, que se sentem diretamente na mira.