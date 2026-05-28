Ao abordar as críticas recentes sobre uma abordagem mais defensiva desde a vitória sobre o Atlético de Madrid na semifinal, Arteta defendeu sua capacidade de adaptação em meio a uma grave crise de lesões.

Explicando sua flexibilidade tática, ele disse: “Respeito todas as opiniões, e então você tem que decidir o que fazer com elas: dar-lhes importância, descartá-las, guardá-las como uma lembrança, queimá-las, usá-las e elas servem bem a você... Há espaço para tudo.

“Meu trabalho é que, se algo não for suficiente para ganharmos, não posso ficar satisfeito. Meu trabalho é encontrar outras maneiras de, no fim das contas, vencer, inovar, encontrar abordagens diferentes das anteriores. E é isso que temos feito todo esse tempo.

"Com as lesões que tivemos, há um tempo para tudo. Se eu colocasse essas lesões em uma máquina e perguntasse quais seriam as chances de ganhar a Premier League, ela teria me dado 2%. E eu não ia me contentar com isso. Tivemos que encontrar outras maneiras, com nossos recursos e qualidades, de sermos igualmente competitivos nas cerca de 60 partidas que jogamos, com as exigências que nos foram impostas."