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"Agora estamos prontos" - Mikel Arteta afirma que o Arsenal "se livrou de um peso" ao se livrar do rótulo de "fracos nas horas decisivas" da Premier League antes do confronto decisivo da final da Liga dos Campeões
Arteta reflete sobre a vitória
Em entrevista ao MARCA, Arteta refletiu sobre a conquista do título nacional de sua equipe antes do histórico confronto europeu em Budapeste neste fim de semana. O técnico mostrou-se extremamente feliz e orgulhoso de suas conquistas nesta temporada, após garantir o primeiro título da Premier League em 22 anos para o clube. Após vários anos de tentativas frustradas, Arteta explicou que sua principal tarefa foi incutir uma confiança de vencedores nos jogadores durante os momentos de dúvida interna.
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O peso psicológico foi completamente aliviado
O recém-coroado campeão inglês destacou o quanto esse sucesso nacional transformou a mentalidade do clube antes da viagem para a final. Ao falar sobre o alívio de ter deixado para trás a reputação anterior de time perdedor, Arteta disse: “Há uma sensação de alegria e de alívio, de ter tirado um peso das costas. De dizer: ‘Agora conseguimos’. E precisamos usar isso agora como uma onda de emoção, de esperança e de vontade de conquistar a Liga dos Campeões.”
Quando questionado sobre o melhor aspecto do que conseguiram alcançar até agora, o técnico acrescentou: “A jornada. Conseguimos isso com pessoas que valem a pena. Às vezes me senti vulnerável e me perguntei se seria capaz de alcançar isso. ‘Será que sou a pessoa certa para liderar isso?’ E você não tem a resposta até conseguir. Conseguimos juntos.”
A evolução tática traz resultados
Ao abordar as críticas recentes sobre uma abordagem mais defensiva desde a vitória sobre o Atlético de Madrid na semifinal, Arteta defendeu sua capacidade de adaptação em meio a uma grave crise de lesões.
Explicando sua flexibilidade tática, ele disse: “Respeito todas as opiniões, e então você tem que decidir o que fazer com elas: dar-lhes importância, descartá-las, guardá-las como uma lembrança, queimá-las, usá-las e elas servem bem a você... Há espaço para tudo.
“Meu trabalho é que, se algo não for suficiente para ganharmos, não posso ficar satisfeito. Meu trabalho é encontrar outras maneiras de, no fim das contas, vencer, inovar, encontrar abordagens diferentes das anteriores. E é isso que temos feito todo esse tempo.
"Com as lesões que tivemos, há um tempo para tudo. Se eu colocasse essas lesões em uma máquina e perguntasse quais seriam as chances de ganhar a Premier League, ela teria me dado 2%. E eu não ia me contentar com isso. Tivemos que encontrar outras maneiras, com nossos recursos e qualidades, de sermos igualmente competitivos nas cerca de 60 partidas que jogamos, com as exigências que nos foram impostas."
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O Arsenal busca a histórica dobradinha
O Arsenal enfrenta agora, no sábado, um confronto histórico contra o atual campeão PSG, com o objetivo de concluir uma campanha europeia invicta. Uma vitória levaria o troféu ao norte de Londres pela primeira vez, consolidando uma notável dobradinha nacional e continental. No entanto, o time enfrenta um desafio difícil contra os atuais campeões de Luis Enrique, que buscam se tornar o segundo clube — depois do Real Madrid — na era da Liga dos Campeões a revalidar o título.