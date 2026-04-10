Depois de ter sofrido uma lesão muscular na coxa esquerda na sequência da sua transferência do FC Barcelona para o Girona no meio do ano e de ter sido submetido a uma cirurgia por causa disso, o goleiro deu agora alguns detalhes sobre o processo de recuperação.
Traduzido por
Agora ele praticamente desistiu do seu grande sonho! Estrela da DFB está "muito longe" de ser convocado para a Copa do Mundo
A recuperação está indo “bem”, disse ter Stegen à emissora suíça TV3, acrescentando: “Levo uma vida normal, me sinto bem e consigo me movimentar com mais facilidade.” No entanto, o jogador de 33 anos não acredita mais ter muitas chances de disputar a Copa do Mundo. “No momento, estou muito longe disso. Sinto-me bastante bem e precisamos fazer de tudo para que eu continue saudável.”
No entanto, ter Stegen não quer “forçar nada, pois a saúde é o mais importante. Mas o desejo de participar de uma Copa do Mundo e viver essa experiência é único”. No entanto, a realização desse desejo é altamente improvável, como ele mesmo observou: “No final da temporada, veremos se consigo, mas é difícil. Normalmente, com essa lesão, a gente fica fora dos gramados por um bom tempo.”
- Getty Images Sport
Ter Stegen, o azarado, deveria se tornar o novo goleiro titular
Há anos, Ter Stegen já era considerado o sucessor natural de Manuel Neuer para a posição de goleiro titular da seleção alemã. O técnico da seleção, Julian Nagelsmann, também o havia escolhido oficialmente para esse papel, antes que vários problemas de saúde, incluindo uma cirurgia nas costas, o fizessem recuar repetidamente e ele acabasse perdendo a vaga de titular no Barça no verão passado. Em vez disso, o recém-contratado Joan Garcia assumiu a posição, o que desencadeou uma longa novela sobre a saída de ter Stegen. Nesse meio tempo, ele chegou a perder a braçadeira de capitão porque inicialmente não havia assinado um termo de consentimento necessário para que o clube catalão encaminhasse seu relatório de lesão à Comissão Médica da Liga Espanhola. Com a assinatura, o Barça ficou autorizado a usar 80% do seu salário para a contratação de novos jogadores.
Para ganhar experiência em campo, ele acabou se juntando a outro clube após a primeira metade da temporada e foi para o Girona. Lá, ter Stegen chegou a impressionar com boas atuações até se lesionar novamente. No final de março, Nagelsmann já havia atestado que ele tinha uma chance “muito, muito pequena” de entrar no elenco. A meta alemã provavelmente ficará a cargo de Oliver Baumann, do TSG Hoffenheim. Como segundo goleiro, Alexander Nübel, do VfB Stuttgart, deve participar do torneio.
Nagelsmann tem uma difícil escolha na baliza: Baumann e Nübel são titulares
O que ainda é incerto, porém, é quem ocupará a terceira e última vaga de goleiro na convocação de Nagelsmann. Para a concentração de março, Jonas Urbig, do FC Bayern de Munique, havia sido inicialmente convocado, mas desistiu devido a uma lesão. Seu substituto foi Finn Dahmen, do FC Augsburg.
Enquanto isso, continuam os apelos pelo retorno de Manuel Neuer, que mais recentemente brilhou novamente pelo campeão alemão na partida de ida das quartas de final contra o Real Madrid. Questionado sobre o assunto em seguida, o experiente goleiro disse que “não queria abrir esse assunto”. O jogador de 40 anos reiterou, assim, sua repetida negação sobre um retorno: “Já disse o que tinha a dizer e agora estou concentrado no FC Bayern.”