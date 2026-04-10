Agora ele praticamente desistiu do seu grande sonho! Estrela da DFB está "muito longe" de ser convocado para a Copa do Mundo

Há anos, Ter Stegen já era considerado o sucessor natural de Manuel Neuer para a posição de goleiro titular da seleção alemã. O técnico da seleção, Julian Nagelsmann, também o havia escolhido oficialmente para esse papel, antes que vários problemas de saúde, incluindo uma cirurgia nas costas, o fizessem recuar repetidamente e ele acabasse perdendo a vaga de titular no Barça no verão passado. Em vez disso, o recém-contratado Joan Garcia assumiu a posição, o que desencadeou uma longa novela sobre a saída de ter Stegen. Nesse meio tempo, ele chegou a perder a braçadeira de capitão porque inicialmente não havia assinado um termo de consentimento necessário para que o clube catalão encaminhasse seu relatório de lesão à Comissão Médica da Liga Espanhola. Com a assinatura, o Barça ficou autorizado a usar 80% do seu salário para a contratação de novos jogadores.

Para ganhar experiência em campo, ele acabou se juntando a outro clube após a primeira metade da temporada e foi para o Girona. Lá, ter Stegen chegou a impressionar com boas atuações até se lesionar novamente. No final de março, Nagelsmann já havia atestado que ele tinha uma chance “muito, muito pequena” de entrar no elenco. A meta alemã provavelmente ficará a cargo de Oliver Baumann, do TSG Hoffenheim. Como segundo goleiro, Alexander Nübel, do VfB Stuttgart, deve participar do torneio.