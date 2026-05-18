Agora é que começa o verdadeiro trabalho para Michael Carrick! As seis principais prioridades do técnico do Manchester United após assumir o cargo de treinador efetivo do Old Trafford

Não dá para dizer que Carrick não tenha merecido o cargo, tendo conquistado 11 vitórias e três empates nos 16 jogos que comandou até agora, levando o clube da sexta para a terceira posição após assumir o comando de Darren Fletcher em janeiro, na sequência da demissão de Ruben Amorim. Ele chegou até a ser indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Premier League.

Agora, o ex-meio-campista busca ganhar ainda mais impulso. “É claro que a gente sempre tem que mirar mais alto”, disse Carrick antes do último jogo do United em casa nesta temporada, contra o Nottingham Forest. “Acho que essa é justamente a beleza do futebol e da competição: conquistar algo, depois consolidar essa conquista e, então, melhorar ainda mais. Acho que esse é sempre o desafio. Para os jogadores, para o elenco, para todo o grupo, para o clube, só seguimos avançando de forma positiva e na direção certa.”

Mas como o United garante esse progresso? Enquanto os Red Devils se preparam para confirmar Carrick como seu novo técnico principal com um contrato de dois anos, o GOAL analisa suas seis maiores prioridades ao iniciar sua trajetória como técnico permanente...