Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Carrick Man Utd priorities GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traduzido por

Agora é que começa o trabalho de verdade para Michael Carrick! As seis principais prioridades do técnico do Manchester United após assumir o cargo de treinador efetivo do Old Trafford

Análises
Manchester United
M. Carrick
Premier League
Especiais e Opinião

No fim das contas, o Manchester United provavelmente não tinha muita escolha; depois de levar o clube de volta à Liga dos Campeões durante uma passagem notável como técnico interino, Michael Carrick foi nomeado técnico titular. No entanto, tendo já minimizado a importância do feito de retornar à elite do futebol europeu, ele sabe que o verdadeiro trabalho começa agora.

Não dá para dizer que Carrick não tenha merecido o cargo, tendo conquistado 11 vitórias e três empates nos 16 jogos que comandou até agora, levando o clube da sexta para a terceira posição após assumir o comando de Darren Fletcher em janeiro, na sequência da demissão de Ruben Amorim. Ele chegou até a ser indicado ao prêmio de Melhor Técnico da Temporada da Premier League.

Agora, o ex-meio-campista busca ganhar ainda mais impulso. “É claro que a gente sempre tem que mirar mais alto”, disse Carrick antes do último jogo do United em casa nesta temporada, contra o Nottingham Forest. “Acho que essa é justamente a beleza do futebol e da competição: conquistar algo, depois consolidar essa conquista e, então, melhorar ainda mais. Acho que esse é sempre o desafio. Para os jogadores, para o elenco, para todo o grupo, para o clube, só seguimos avançando de forma positiva e na direção certa.”

Mas como o United garante esse progresso? Após a confirmação, na sexta-feira, de que Carrick assinou um contrato de dois anos com o clube, o GOAL analisa suas seis maiores prioridades ao iniciar sua trajetória como técnico permanente...

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Construir uma identidade

    Embora não haja como contestar o histórico de Carrick desde que ele substituiu Amorim no início do ano, há uma preocupação entre alguns setores de uma torcida cautelosa quanto à aparente falta de identidade sob o comando do inglês até o momento. Há um desejo de evitar que se repitam os fracassos de Ole Gunnar Solskjaer, e as comparações com o ex-atacante do United são inevitáveis.

    Os resultados têm sido a principal prioridade do técnico interino até agora, e isso é compreensível — afinal, ele levou o clube de volta à Liga dos Campeões. No entanto, os céticos argumentariam que várias atuações foram um pouco desleixadas, com a equipe de Carrick frequentemente dependendo de momentos de qualidade individual e erros dos adversários.

    Carrick, sem dúvida, incutiu alguma crença e confiança, mas agora espera-se que ele dê um passo adiante e implemente algumas ideias claras, enraizadas no Manchester United, durante uma pré-temporada completa com o elenco.

    • Publicidade
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Substituir Casemiro

    Não será tarefa fácil, mas o United precisará buscar um substituto para o experiente meio-campista Casemiro neste verão. O brasileiro renasceu sob o comando de Carrick, contribuindo com cinco gols inesperados na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões, o que fez com que o clube se arrependesse da decisão de não renovar seu contrato para além do final da temporada, já que sua saída iminente havia sido confirmada em janeiro.

    Os gritos de “Mais um ano” da torcida do United nas últimas semanas refletem o quanto o jogador de 34 anos tem sido importante para a causa, mas ele confirmou que não haverá nenhuma reviravolta de última hora em relação ao seu futuro. Isso significa que Carrick e os dirigentes do clube precisam encontrar um substituto adequado, e um jogador desse calibre terá um custo significativo. Nomes consagrados na Premier League, como Elliot Anderson, Carlos Baleba e Adam Wharton, bem como Ederson, do Atalanta, têm sido apontados como opções.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    Contratações inteligentes

    De fato, este promete ser um verão de grandes mudanças para o United, que tem uma oportunidade de ouro de se reerguer entre os candidatos ao título após ter subido para a terceira posição nesta temporada — embora ainda tenha uma diferença significativa a ser reduzida em relação a times como o Arsenal e o Manchester City. No entanto, se o clube souber jogar bem suas cartas no mercado de transferências, isso não está fora do reino das possibilidades.

    A janela de transferências do verão passado foi um raro caso de sucesso, já que o United obteve retornos satisfatórios com estrelas consagradas na Premier League, como Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, enquanto o relativamente desconhecido Senne Lammens impressionou no gol após chegar da Bélgica. Após um início lento, o atacante Benjamin Sesko, contratado por uma quantia alta, também parece prestes a explodir, tendo encontrado sua melhor forma sob o comando de Carrick, marcando sete gols desde o início de fevereiro.

    Resta saber qual será o grau de envolvimento de Carrick nas transferências, mas o clube precisará acertar nas grandes decisões novamente se quiser manter o ritmo, especialmente porque enfrenta uma batalha em quatro frentes.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-ARSENALAFP

    Não solte o Bruno

    Outro ponto-chave para o clube nos próximos meses será manter o capitão e ícone da equipe, Bruno Fernandes, que tem sido indiscutivelmente o melhor jogador da Premier League nesta temporada. O meia-atacante admitiu em dezembro que esteve perto de deixar Old Trafford no último verão, após o 15º lugar na tabela e a derrota na final da Liga Europa para o Tottenham, tendo recebido ofertas lucrativas da Arábia Saudita.

    Carrick espera, no entanto, que a recuperação do clube sob sua liderança e o retorno à Liga dos Campeões signifiquem que o dinâmico português não vá a lugar nenhum, mesmo que haja um interesse renovado em seus serviços. O futuro técnico ficará animado com as palavras de Bruno em uma entrevista recente à Sky Sports.

    “Não é uma questão de lealdade”, disse Fernandes. “Eu poderia ter saído há dois anos, poderia ter saído há três anos, poderia ter saído na última temporada, mas gosto muito de estar aqui. Acho que ter sucesso neste clube é algo que nunca conseguirei em outro clube. A alegria e tudo o que recebo, no dia em que conseguir o que quero deste clube, não acho que conseguirei isso em nenhum outro clube do mundo.”

  • Manuel Ugarte Manchester United 2025-26Getty

    Elimine o que não serve

    No entanto, certamente haverá muitas outras saídas — tanto para liberar espaço no elenco quanto para gerar recursos essenciais sob a gestão parcimoniosa de Sir Jim Ratcliffe e da INEOS. O United conta com vários jogadores retornando de empréstimos que não têm futuro concreto no clube, enquanto, ao longo da temporada, ficou claro que vários outros integrantes do elenco principal são excedentes.

    A lista é encabeçada por nomes como Marcus Rashford, André Onana e Manuel Ugarte, enquanto Jadon Sancho, felizmente, está sem contrato, e a classificação do Napoli para a Liga dos Campeões significa que a transferência por empréstimo de Rasmus Hojlund foi posteriormente tornada definitiva. Também haverá dúvidas sobre o que vem a seguir para Mason Mount e Joshua Zirkzee. Carrick precisará ser implacável para garantir que o United não fique mais sobrecarregado com jogadores ineficazes com contratos milionários.

  • JJ GabrielGetty Images

    Olhe para a academia

    As respostas para algumas das questões mais pertinentes deste verão podem estar mais perto do que Carrick imagina. O talento formado no clube foi amplamente ignorado por seu antecessor, Amorim, mas caberá ao inglês abrir caminho para os jogadores mais talentosos da famosa academia.

    O ponta Shea Lacey, o meio-campista Jack Fletcher e o atacante Chido Obi podem muito bem estar prontos para mais minutos na equipe principal após uma pré-temporada completa com o time principal, e depois há a questão de JJ Gabriel. O atacante só completará 16 anos em outubro, mas acaba de ser eleito o Jogador da Temporada da Premier League Sub-18 e parece ter um potencial ilimitado. Sua integração, e a gestão desse processo, será uma tarefa fundamental para Carrick, agora que lhe foi confiada a responsabilidade total de colocar o United de volta no topo.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Manchester United crest
Manchester United
MUN