"Agora é a vez delas!" Max Eberl, do Bayern de Munique, também torce pelas mulheres do FCB

Enquanto os homens garantiram o título antecipadamente no domingo com uma vitória por 4 a 2 (3 a 1) sobre o VfB Stuttgart, as jogadoras de Munique podem converter sua primeira chance de título na quarta-feira, contra o Union Berlin. “É simplesmente fantástico e também mostra o quão forte é o FC Bayern”, disse Eberl: “É muito divertido quando você, como clube, tem um sucesso assim e todos se motivam e se apoiam mutuamente.”

Ambas as equipes ainda estão na disputa pela Copa da Alemanha e pela Liga dos Campeões. O fato de o triplo ser possível para ambas as equipes é “extraordinário”, enfatizou Eberl: “Não sei se isso já aconteceu antes no futebol europeu.”