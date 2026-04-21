Ele mantém contato frequente com a diretora do clube, Bianca Rech, disse o técnico de 52 anos na terça-feira: “Eles sempre nos deram o exemplo. Foram os primeiros a chegar às semifinais da Copa, foram os primeiros a chegar às semifinais da Liga dos Campeões. Então, eu sempre dizia: temos que seguir o exemplo, temos que seguir o exemplo. Agora fomos os primeiros a comemorar o título do campeonato; agora é a vez deles seguirem o exemplo.”
Traduzido por
"Agora é a vez delas!" Max Eberl, do Bayern de Munique, também torce pelas mulheres do FCB
Enquanto os homens garantiram o título antecipadamente no domingo com uma vitória por 4 a 2 (3 a 1) sobre o VfB Stuttgart, as jogadoras de Munique podem converter sua primeira chance de título na quarta-feira, contra o Union Berlin. “É simplesmente fantástico e também mostra o quão forte é o FC Bayern”, disse Eberl: “É muito divertido quando você, como clube, tem um sucesso assim e todos se motivam e se apoiam mutuamente.”
Ambas as equipes ainda estão na disputa pela Copa da Alemanha e pela Liga dos Campeões. O fato de o triplo ser possível para ambas as equipes é “extraordinário”, enfatizou Eberl: “Não sei se isso já aconteceu antes no futebol europeu.”
- Getty Images
Kompany espera que o Bayern consiga uma vitória surpreendente contra o Barça
Para manterem vivas as chances de conquistar a Champions, as jogadoras de Munique precisam, no entanto, garantir uma boa vantagem na partida de ida das semifinais contra o FC Barcelona, que será disputada em casa no sábado (18h15). O técnico Vincent Kompany também aguarda com grande expectativa o confronto entre suas jogadoras e o clube espanhol de ponta. A partida será da “mais alta” qualidade na Europa, enfatizou o técnico de 40 anos: “Na verdade, a Allianz Arena deveria estar lotada, essa é a minha opinião.”
Os homens só enfrentarão o atual campeão Paris Saint-Germain no dia 28 de abril. “Espero que a gente consiga aproveitar um pouco desse ímpeto das nossas mulheres”, disse Kompany: “Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar o que elas vão fazer.”