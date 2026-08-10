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'Agora é a Community Shield' - dois gols de Omar Marmoush derrubam o Atlético enquanto o Manchester City volta as atenções para o Arsenal
Doblete de Marmoush derruba o Atlético
O Manchester City encerrou sua turnê de pré-temporada pela Ásia com uma vitória por 3 a 1 sobre o Atletico no Seoul World Cup Stadium. Depois de sair atrás com um gol de Dominguez, de 16 anos, o Manchester City reagiu no segundo tempo com dois gols rápidos de Marmoush após assistências de Antoine Semenyo. Ait-Nouri então selou a vitória nos acréscimos, depois de aproveitar o passe em profundidade de Divin Mubama.
- AFP
Marmoush elogia desempenho na turnê
O atacante egípcio teve uma atuação decisiva, com dois gols em três minutos, para completar a virada do City sobre o Atlético.
Ao refletir sobre as oportunidades desperdiçadas e a construção de seus gols, Marmoush disse aos canais oficiais de mídia do clube: "Tive três, quatro chances quando Savinho e Semenyo driblaram e tocaram a bola, e eu não estava lá. Então, no segundo tempo, tudo o que estava na minha cabeça era fazer as corridas e estar lá, e eles fizeram o trabalho deles, e nós vencemos, foi uma sensação muito, muito boa."
Destacando como a vitória prepara o City para seu próximo compromisso oficial, Marmoush acrescentou: "Estou aproveitando muito. Obviamente, como atacante, isso te dá confiança e te coloca no ritmo, e eu só tive que empurrar para o fundo da rede, e gostaria de agradecer ao [Antoine], claro, e sim, isso só me dá confiança na pré-temporada. É uma sensação boa, o próximo é a Community Shield."
Maresca se adapta depois de Pep
O foco do City agora se volta totalmente para o próximo confronto contra o Arsenal, enquanto o elenco se adapta à vida sob o comando do novo técnico, Maresca.
Ao explicar como o elenco está assimilando o sistema tático após Pep Guardiola, enquanto refletia sobre a turnê asiática, Marmoush revelou: "Estamos tentando aprender as novas táticas, os padrões, e o que o treinador exige de nós, e acho que estamos começando a pegar o jeito. Obviamente, depois de 10 anos, o que Pep fez aqui foi inacreditável. Não é fácil depois da mudança, mas fomos muito bem, e vamos voltar para casa e seguir em frente.
"O verão foi incrível. Eu também me casei, então vivi os melhores dias da minha vida e é incrível estar de volta. A cultura aqui é muito legal. Gostaria de agradecer a todos os torcedores por esse apoio inacreditável. Senti o carinho. Todos nós sentimos isso. O estádio estava cheio hoje. A cultura deles é incrível. A comida. Eu amo a comida deles, e tivemos algumas semanas incríveis."
- (C)Getty Images
Community Shield testa a preparação
O City agora volta toda a sua atenção para a Supercopa da Inglaterra contra o campeão da Premier League, o Arsenal, no Principality Stadium, em Cardiff, no domingo, 16 de agosto. A partida representa uma ótima oportunidade para Maresca dar minutos a peças importantes que ficaram fora da turnê pela Ásia após a Copa do Mundo, incluindo Erling Haaland e Elliot Anderson. O duelo contra o Arsenal servirá como um verdadeiro termômetro do nível de preparação do City antes do início da campanha na liga.
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