"Agora com certeza vão começar as perguntas sobre se ele vai entrar em campo em algum momento. Isso é perfeitamente possível, mas ele está desempenhando seu papel de forma incrível", disse Nagelsmann sobre Undav após a segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na quinta-feira, em entrevista à ZDF.
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"Agora com certeza vão começar as perguntas": o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, explica seu dilema em relação ao “coringa-surpresa” da DFB, Deniz Undav
Nagelsmann colocou o atacante do VfB Stuttgart em campo aos 60 minutos, quando o placar estava em 0 a 1 para a Alemanha. Apenas oito minutos depois, Undav marcou o gol de empate com um voleio de grande habilidade técnica, após um belo cruzamento de Nadiem Amiri, que também havia entrado como reserva.
“Cruzamento excelente do Nadiem, dois gols de primeira do Deniz”, elogiou Nagelsmann, que também se entusiasmou com o segundo gol do seu herói da partida. “A bola do Felix (Nmecha, nota do editor), o toque do Deniz e sua movimentação dentro da área – isso era o que estava faltando um pouco antes, pois estávamos dando muitas voltas ao redor. Com ele, ganhamos um pouco mais de dinamismo na área.”
Um passe excepcional de Felix Nmecha, do Borussia Dortmund, foi recebido com perfeição por Undav com o pé direito aos quatro minutos do tempo de acréscimo, para, com o segundo toque com o pé esquerdo, marcar o gol da vitória comemorada.
“Ele é um atacante nato”, disse Nagelsmann, elogiando especialmente Undav: “Ele simplesmente tem um talento incrível, especialmente no segundo gol, na maneira como se esquiva pelas costas do zagueiro e fica momentaneamente fora do alcance. Ele marcou dois gols fantásticos. Após o passe de Deniz, ele chutou sem pensar logo no segundo toque. Esse é o tipo de atacante que sabe exatamente onde fica o gol.”
- Getty Images Sport
Julian Nagelsmann sobre o papel de Deniz Undav na Copa do Mundo: “Dá para pensar em tudo”
Dada a excelente temporada de Undav em Stuttgart, já durante os amistosos no final de março, era um grande tema de discussão se o jogador de 29 anos deveria ser titular na Copa do Mundo. Nagelsmann, no entanto, confia em Kai Havertz na ponta de ataque de sua escalação inicial, que foi titular tanto na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao na estreia quanto contra a Costa do Marfim.
Undav, por sua vez, já havia entrado como reserva contra Curaçao, e também impressionou nessa partida com um gol e duas assistências em pouco menos de meia hora em campo. “Dá para pensar em tudo, nos dois sentidos”, explicou Nagelsmann agora sobre seus planos futuros com Undav na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. Seu dilema: “Também dá para dizer que vou deixá-lo no seu ritmo e na sua função, porque ele já foi decisivo em dois jogos”, Nagelsmann também tem argumentos para continuar contando com o jogador do Stuttgart como curinga.
Já o próprio Undav comentou com ironia sobre sua atuação brilhante em Toronto: “Estou bem. Tento levar minha autoconfiança para
o campo. Sei que posso marcar em qualquer jogo, ainda mais com companheiros excepcionais. Eles facilitam as coisas para mim. Tento simplesmente estar presente.” Ele disse não conhecer o nervosismo: “É só um jogo de futebol. A equipe facilita as coisas para mim, para que eu possa simplesmente dar tudo de mim”, continuou Undav. Agora, o que importa é: “Manter esse ritmo, manter a positividade – e, então, vencer o próximo jogo.”
Com a vitória sobre a Costa do Marfim, a Alemanha já está garantida na fase eliminatória. É verdade que, em caso de derrota na última partida da fase de grupos contra o Equador na quinta-feira, a seleção alemã poderia, teoricamente, cair para o terceiro lugar. Com seis pontos, porém, devido à situação nos outros grupos, já está claro que ela estaria entre os oito melhores terceiros colocados, que, além dos primeiros e segundos colocados de todos os grupos, também avançam para as oitavas de final.
Seleção da DFB: Calendário da Seleção Alemã na Copa do Mundo
Data
Horário (horário da Alemanha)
Adversário
Resultado
14 de junho de 2026
19h
Curaçao
7 a 1
20 de junho de 2026
22h
Costa do Marfim
2 a 1
25 de junho de 2026
22h
Equador
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