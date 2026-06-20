"Agora com certeza vão começar as perguntas": o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, explica seu dilema em relação ao “coringa-surpresa” da DFB, Deniz Undav

Dada a excelente temporada de Undav em Stuttgart, já durante os amistosos no final de março, era um grande tema de discussão se o jogador de 29 anos deveria ser titular na Copa do Mundo. Nagelsmann, no entanto, confia em Kai Havertz na ponta de ataque de sua escalação inicial, que foi titular tanto na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao na estreia quanto contra a Costa do Marfim.

Undav, por sua vez, já havia entrado como reserva contra Curaçao, e também impressionou nessa partida com um gol e duas assistências em pouco menos de meia hora em campo. “Dá para pensar em tudo, nos dois sentidos”, explicou Nagelsmann agora sobre seus planos futuros com Undav na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá. Seu dilema: “Também dá para dizer que vou deixá-lo no seu ritmo e na sua função, porque ele já foi decisivo em dois jogos”, Nagelsmann também tem argumentos para continuar contando com o jogador do Stuttgart como curinga.

Já o próprio Undav comentou com ironia sobre sua atuação brilhante em Toronto: “Estou bem. Tento levar minha autoconfiança para

o campo. Sei que posso marcar em qualquer jogo, ainda mais com companheiros excepcionais. Eles facilitam as coisas para mim. Tento simplesmente estar presente.” Ele disse não conhecer o nervosismo: “É só um jogo de futebol. A equipe facilita as coisas para mim, para que eu possa simplesmente dar tudo de mim”, continuou Undav. Agora, o que importa é: “Manter esse ritmo, manter a positividade – e, então, vencer o próximo jogo.”

Com a vitória sobre a Costa do Marfim, a Alemanha já está garantida na fase eliminatória. É verdade que, em caso de derrota na última partida da fase de grupos contra o Equador na quinta-feira, a seleção alemã poderia, teoricamente, cair para o terceiro lugar. Com seis pontos, porém, devido à situação nos outros grupos, já está claro que ela estaria entre os oito melhores terceiros colocados, que, além dos primeiros e segundos colocados de todos os grupos, também avançam para as oitavas de final.