Agonia para Kai Rooney: jovem jogador do Manchester United fica fora do resto da temporada

O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel, já que vem logo após um momento de triunfo para o jogador de 16 anos. Há poucos dias, Kai ajudou a equipe sub-16 do Manchester United a conquistar o Premier League Shield com uma vitória por 2 a 0, conquistada com muito esforço, sobre o Burnley. Os pais, Wayne e Coleen, estavam presentes em Carrington para assistir ao filho conquistar o título ao lado de companheiros de equipe como Jacey Carrick, filho do ex-meio-campista do United e atual técnico interino Michael Carrick.

A evolução de Rooney tem sido rápida nesta temporada, já tendo conquistado uma bolsa de estudos e atuado pela equipe sub-18. Ele foi peça fundamental nas equipes que chegaram às semifinais da FA Youth Cup e à final da Premier League Cup. Infelizmente, agora ele terá que assistir de fora enquanto seus companheiros tentam encerrar a temporada em alta.