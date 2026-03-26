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Agonia para Kai Rooney: jovem jogador do Manchester United fica fora do resto da temporada
Um golpe para as categorias de base do United
Rooney confirmou um revés significativo ao revelar que ficará de fora do restante da temporada das categorias de base do Manchester United. O jovem atacante tem se destacado na equipe sub-16, mas agora enfrentará um longo período fora dos gramados. A notícia representa um grande golpe para as categorias de base do United, onde Kai vem conquistando seu próprio espaço, longe da sombra do status lendário de seu pai.
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Rooney confirma a notícia nas redes sociais
Em suas stories do Instagram, o jovem expressou sua frustração com o momento em que a lesão ocorreu. Rooney postou uma mensagem dizendo: “Decepcionado por ficar fora pelo resto da temporada. Voltarei mais forte na próxima pré-temporada”, acompanhada por um emoji de coração. Esta não é a primeira vez que o jovem enfrenta dificuldades físicas; ele já havia compartilhado fotos de si mesmo usando muletas e uma bota ortopédica durante um susto anterior com uma lesão que o deixou com a sensação de que “a vida não poderia piorar”.
Final em grande estilo em Carrington
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel, já que vem logo após um momento de triunfo para o jogador de 16 anos. Há poucos dias, Kai ajudou a equipe sub-16 do Manchester United a conquistar o Premier League Shield com uma vitória por 2 a 0, conquistada com muito esforço, sobre o Burnley. Os pais, Wayne e Coleen, estavam presentes em Carrington para assistir ao filho conquistar o título ao lado de companheiros de equipe como Jacey Carrick, filho do ex-meio-campista do United e atual técnico interino Michael Carrick.
A evolução de Rooney tem sido rápida nesta temporada, já tendo conquistado uma bolsa de estudos e atuado pela equipe sub-18. Ele foi peça fundamental nas equipes que chegaram às semifinais da FA Youth Cup e à final da Premier League Cup. Infelizmente, agora ele terá que assistir de fora enquanto seus companheiros tentam encerrar a temporada em alta.
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Objetivos futuros e como lidar com a atenção da mídia
Apesar da lesão, o futuro de Kai continua promissor. Representado pela Triple S Sports Management, a mesma agência de seu pai, ele é visto como uma promessa a longo prazo e poderá assinar seu primeiro contrato profissional quando completar 17 anos na próxima temporada. Dar esses passos profissionais carregando o sobrenome Rooney traz uma pressão inevitável, mas Wayne Rooney disse à BBC: "Ele tem ótimos treinadores no Manchester United, então eu não me meto nisso. Converso com ele, mas, para mim, o que importa é a mentalidade e a atitude dele, garantir que ele continue gostando disso; isso é o principal para mim.” A atenção de Kai agora se concentra inteiramente na reabilitação para estar pronto para a pré-temporada.