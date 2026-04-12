Agitação no Real Madrid antes da partida de volta contra o Bayern de Munique? Uma decisão do técnico Álvaro Arbeloa parece estar causando descontentamento

Alguns torcedores despediram Vinicius Júnior e companhia com vaias do Bernabéu após o mais recente revés na noite de sexta-feira. Segundo o Mundo Deportivo, essa parte da torcida interpretou o dia de folga da equipe como mais um indício de falta de empenho.

No entanto, Arbeloa havia declarado com convicção na coletiva de imprensa após o empate contra o Girona: “Quarta-feira contra o Bayern será a nossa noite. Vamos dar 200%.” Após a derrota por 1 a 2 na partida de ida em casa na última terça-feira, os merengues precisam de um grande esforço na partida de volta em Munique para ainda conseguirem chegar às semifinais da Liga dos Campeões.

“Meus jogadores sentem que podem conseguir a virada. É a única coisa com que me preocupo”, enfatizou Arbeloa. O Real iniciará a preparação para o segundo confronto com o FCB com o retorno aos treinos na manhã de domingo.