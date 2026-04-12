Segundo uma reportagem do jornal espanhol Mundo Deportivo, os torcedores do Real Madrid não teriam gostado nada do fato de Arbeloa ter dispensado o time do treino no sábado, apesar do desempenho insatisfatório na decepcionante empate em 1 a 1 contra o FC Girona no dia anterior, a fim de proporcionar um importante período de descanso aos seus craques.
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Agitação no Real Madrid antes da partida de volta contra o Bayern de Munique? Uma decisão do técnico Álvaro Arbeloa parece estar causando descontentamento
Alguns torcedores despediram Vinicius Júnior e companhia com vaias do Bernabéu após o mais recente revés na noite de sexta-feira. Segundo o Mundo Deportivo, essa parte da torcida interpretou o dia de folga da equipe como mais um indício de falta de empenho.
No entanto, Arbeloa havia declarado com convicção na coletiva de imprensa após o empate contra o Girona: “Quarta-feira contra o Bayern será a nossa noite. Vamos dar 200%.” Após a derrota por 1 a 2 na partida de ida em casa na última terça-feira, os merengues precisam de um grande esforço na partida de volta em Munique para ainda conseguirem chegar às semifinais da Liga dos Campeões.
“Meus jogadores sentem que podem conseguir a virada. É a única coisa com que me preocupo”, enfatizou Arbeloa. O Real iniciará a preparação para o segundo confronto com o FCB com o retorno aos treinos na manhã de domingo.
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Real Madrid: Será que a temporada vai terminar sem ambições de título?
Se for eliminado pelo Bayern, o Real corre o risco de ver a temporada chegar ao fim sem grandes ambições e terminar sem nenhum título. Na Copa del Rey, o time já sofreu uma eliminação vergonhosa nas oitavas de final para o Albacete, da segunda divisão; na LaLiga, a diferença para o líder FC Barcelona é de nada menos que nove pontos desde a noite de sábado, quando os catalães conquistaram uma vitória clara no clássico contra o Espanyol.
Contra o Girona, Federico Valverde colocou o Real na frente no início do segundo tempo, mas pouco depois Thomas Lemar empatou para os visitantes. Na fase final, um pênalti negado aos madrilenos causou polêmica, depois que Kylian Mbappé sofreu uma falta que merecia ser marcada. “Para mim, é um pênalti claro – aqui e até na Lua”, reclamou Arbeloa após a partida.
Com Toni Kroos, um ex-garante do sucesso dos Blancos, o Real ganhou ânimo para a próxima partida de volta em Munique. “Na minha opinião, do ponto de vista do Real, você precisa chegar aos 70 minutos com chances de avançar. Se você chegar lá com um 0 a 0, 1 a 1 ou uma vantagem de 1 a 0, então você volta a estar na cabeça. O Real sempre será perigoso e sempre será considerado perigoso, mesmo pelo Bayern em casa”, disse Kroos em seu podcast “Einfach mal Luppen”.
Os próximos jogos do Real Madrid
Data
Jogo
Competição
Quarta-feira, 15 de abril
FC Bayern de Munique x Real Madrid
Liga dos Campeões
Terça-feira, 21 de abril
Real Madrid x Deportivo Alavés
LaLiga
Sexta-feira, 24 de abril
Betis de Sevilha x Real Madrid
LaLiga