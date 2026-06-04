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IsmaikIMAGO / Lackovic
Jonas Rütten

Traduzido por

Agitação no 1860 München após 15 anos de reinado de terror! O investidor Hasan Ismaik deve sair imediatamente

3. Liga
1860 Munich

O caos no 1860 Munique continua. Após 15 anos, o investidor Hasan Ismaik é convidado a se retirar.

Liberdade para os Leões após 15 anos de regime opressivo! A associação do TSV 1860 München rescindiu unilateralmente o contrato de cooperação com o investidor Hasan Ismaik, na sequência do dramático rebaixamento forçado para a Liga Regional. Foi o que o clube comunicou em um comunicado à imprensa, citado pelo jornal *Bild*.

Nele se lê: “O TSV München von 1860 e.V. rescindiu, por justa causa e com efeito imediato, o contrato de cooperação celebrado em 30 de maio de 2011 com a HAM Internaions.” E ainda: “Com vistas à temporada 2026/27, o TSV 1860 München está tomando todas as medidas organizacionais e legais. O clube já recebeu a autorização da Federação de Futebol da Baviera para a Liga Regional da Baviera.”

  • De forma totalmente inesperada, Ismaik rescindiu empréstimos já aprovados, sendo assim o responsável pela segunda queda do tão orgulhoso clube tradicional para a quarta divisão, após 2017. No final, faltaram 2,7 milhões de euros para a licença na 3.ª Liga.

    Posteriormente, ele chegou a anunciar que não pretendia salvar o clube em caso de insolvência iminente. Em declaração ao jornal Süddeutsche Zeitung, o jordaniano afirmou: “Acredito que, a esta altura, está claro para todos que simplesmente disponibilizar dinheiro novo ano após ano não pode ser a solução.” A questão “hoje não é se uma pessoa concede mais um empréstimo a outra. A verdadeira questão é como o clube pretende construir um futuro estável, que não dependa de financiamentos de emergência a cada temporada.”

    Após a retirada do patrocinador principal, a “die Bayerische”, que fez uso de seu direito de rescisão especial em caso de rebaixamento para a Liga Regional, faltam ao 1860, segundo relatos da mídia, 2,7 milhões de euros para evitar uma insolvência iminente — ou seja, exatamente a quantia necessária para a licença da Terceira Divisão.

    Ontem, quarta-feira, a diretoria do TSV 1860 confirmou, em um comunicado diante de torcedores indignados na sede do clube no bairro de Giesing, em Munique, que o clube seria forçado a descer para a quarta divisão, a Regionalliga, devido à falta de recursos financeiros.

    “Não conseguimos a licença, o que significa que no próximo ano jogaremos na Liga Regional”, disse o presidente do clube, Gernot Mang, explicando que o clube não conseguiu apresentar, até o término do prazo às 17h, comprovação da cobertura do déficit orçamentário de 2,7 milhões de euros.

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