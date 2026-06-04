Agitação no 1860 München após 15 anos de reinado de terror! O investidor Hasan Ismaik deve sair imediatamente

De forma totalmente inesperada, Ismaik rescindiu empréstimos já aprovados, sendo assim o responsável pela segunda queda do tão orgulhoso clube tradicional para a quarta divisão, após 2017. No final, faltaram 2,7 milhões de euros para a licença na 3.ª Liga.

Posteriormente, ele chegou a anunciar que não pretendia salvar o clube em caso de insolvência iminente. Em declaração ao jornal Süddeutsche Zeitung, o jordaniano afirmou: “Acredito que, a esta altura, está claro para todos que simplesmente disponibilizar dinheiro novo ano após ano não pode ser a solução.” A questão “hoje não é se uma pessoa concede mais um empréstimo a outra. A verdadeira questão é como o clube pretende construir um futuro estável, que não dependa de financiamentos de emergência a cada temporada.”

Após a retirada do patrocinador principal, a “die Bayerische”, que fez uso de seu direito de rescisão especial em caso de rebaixamento para a Liga Regional, faltam ao 1860, segundo relatos da mídia, 2,7 milhões de euros para evitar uma insolvência iminente — ou seja, exatamente a quantia necessária para a licença da Terceira Divisão.

Ontem, quarta-feira, a diretoria do TSV 1860 confirmou, em um comunicado diante de torcedores indignados na sede do clube no bairro de Giesing, em Munique, que o clube seria forçado a descer para a quarta divisão, a Regionalliga, devido à falta de recursos financeiros.

“Não conseguimos a licença, o que significa que no próximo ano jogaremos na Liga Regional”, disse o presidente do clube, Gernot Mang, explicando que o clube não conseguiu apresentar, até o término do prazo às 17h, comprovação da cobertura do déficit orçamentário de 2,7 milhões de euros.