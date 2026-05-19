Agitação na disputa pela promoção à Premier League: FC Southampton é desclassificado dos playoffs – técnico alemão sob fogo cruzado após escândalo

O Middlesbrough FC e o Hull City disputarão neste sábado, em Wembley, a última das três vagas para a promoção. O Boro havia sido eliminado pelo Southampton nas semifinais (0 a 0, 1 a 2 na prorrogação). No entanto, antes da partida de ida, um funcionário do Saints foi flagrado espionando o treino do Middlesbrough.

O Southampton admitiu “várias violações dos regulamentos da EFL relacionadas à filmagem não autorizada dos treinos de outros clubes”, informou a EFL. Além disso, o clube recebeu uma advertência em relação a todas as acusações levantadas.

Eckert (33) teve que responder, após a revelação do caso, se ele era um trapaceiro. Após várias perguntas sobre o assunto nas coletivas de imprensa após os confrontos com o Boro, ele saiu da sala abruptamente e irritado nas duas ocasiões.