Mais uma vez, surgem graves acusações contra a equipe médica do Real Madrid, clube espanhol detentor do recorde de títulos. Após surgirem notícias de que teria ocorrido uma grave confusão no tratamento dos problemas no joelho do craque Kylian Mbappé (27), há relatos de um erro semelhante envolvendo seu compatriota francês Eduardo Camavinga (23).
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Agitação em Madri! A próxima estrela do Real Madrid teria sido examinada com o pé errado — Kylian Mbappé desmente notícias bombásticas sobre seu joelho
O jornal L'Equipe afirma que a ausência de Camavinga em vários jogos em dezembro de 2025, devido a uma lesão no tornozelo, se deve a um erro de diagnóstico do Real Madrid. A equipe médica do clube na época teria feito um raio-X do pé errado do meio-campista defensivo.
Camavinga lesionou o tornozelo esquerdo no dia 3 de dezembro, durante a vitória fora de casa por 3 a 0 contra o Athletic Club. Embora tenha marcado um gol, ele precisou ser substituído aos 69 minutos e reclamou de dores. Por isso, foi realizada uma ressonância magnética — porém, no pé direito. Como não foi detectada nenhuma lesão, os médicos declararam Camavinga apto para jogar.
O jogador de 23 anos integrou, portanto, o elenco contra o Celta em 7 de dezembro, mas não entrou em campo. Em contrapartida, ele perdeu os confrontos seguintes contra o Alavés (LaLiga), o Manchester City (Liga dos Campeões) e o Talavera (Copa del Rey) devido a problemas no tornozelo. Somente em 20 de dezembro ele pôde voltar a jogar, atuando por 18 minutos contra o FC Sevilla.
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Kylian Mbappé desmente notícias sobre exames no joelho errado
A revelação sobre Camavinga joga mais lenha na fogueira em torno dos supostos tratamentos inadequados no Real Madrid. Tudo teve início com uma reportagem do jornalista Daniel Riolo, da RMC Sport, que alegou que o joelho errado do astro Kylian Mbappé teria sido examinado, o que teria agravado suas dores. Vários meios de comunicação, como El País, The Athletic e Marca, confirmaram a informação.
Mbappé teria procurado posteriormente um especialista em joelhos em Paris e estaria “furioso” com o incidente, segundo o Marca, por exemplo. No entanto, o campeão mundial de 2018 negou essa reportagem em uma coletiva de imprensa na Seleção Francesa: “A reportagem de que o joelho errado teria sido examinado não corresponde à verdade. Talvez eu seja, indiretamente, o culpado por isso. Quando não se comunica, todos aproveitam a oportunidade para preencher a lacuna — é assim que as coisas funcionam.”
Devido a problemas no joelho, Mbappé perdeu cinco jogos entre o final de fevereiro e meados de março; antes disso, ele teria disputado várias partidas com dores devido ao tratamento incorreto. O capitão da seleção francesa enfatizou, no entanto, que sempre houve acordos claros com seu clube: “Estou feliz por me sentir bem nos dois joelhos. De certa forma, também devo isso ao meu clube. Estou muito feliz por estar aqui, em forma e saudável.”
A RMC Sport informou ainda que o diagnóstico incorreto de Mbappé teria sido um fator decisivo para a demissão da equipe médica no início do ano. Consequentemente, após sua demissão no final de 2023, o Dr. Niko Mihic foi novamente contratado como chefe, depois que a equipe havia sido reorganizada apenas no verão passado. Mudanças de pessoal no departamento médico do Real não são, de forma alguma, uma raridade, assim que os responsáveis se queixam de um número excessivo de lesões.
A trajetória profissional de Kylian Mbappé:
Clube Período AS Monaco 2013 - 2017 Paris Saint-Germain 2017 - 2024 Real Madrid 2024 - presente