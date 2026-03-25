Agitação em Madri! A próxima estrela do Real Madrid teria sido examinada com o pé errado — Kylian Mbappé desmente notícias bombásticas sobre seu joelho

A revelação sobre Camavinga joga mais lenha na fogueira em torno dos supostos tratamentos inadequados no Real Madrid. Tudo teve início com uma reportagem do jornalista Daniel Riolo, da RMC Sport, que alegou que o joelho errado do astro Kylian Mbappé teria sido examinado, o que teria agravado suas dores. Vários meios de comunicação, como El País, The Athletic e Marca, confirmaram a informação.

Mbappé teria procurado posteriormente um especialista em joelhos em Paris e estaria “furioso” com o incidente, segundo o Marca, por exemplo. No entanto, o campeão mundial de 2018 negou essa reportagem em uma coletiva de imprensa na Seleção Francesa: “A reportagem de que o joelho errado teria sido examinado não corresponde à verdade. Talvez eu seja, indiretamente, o culpado por isso. Quando não se comunica, todos aproveitam a oportunidade para preencher a lacuna — é assim que as coisas funcionam.”

Devido a problemas no joelho, Mbappé perdeu cinco jogos entre o final de fevereiro e meados de março; antes disso, ele teria disputado várias partidas com dores devido ao tratamento incorreto. O capitão da seleção francesa enfatizou, no entanto, que sempre houve acordos claros com seu clube: “Estou feliz por me sentir bem nos dois joelhos. De certa forma, também devo isso ao meu clube. Estou muito feliz por estar aqui, em forma e saudável.”

A RMC Sport informou ainda que o diagnóstico incorreto de Mbappé teria sido um fator decisivo para a demissão da equipe médica no início do ano. Consequentemente, após sua demissão no final de 2023, o Dr. Niko Mihic foi novamente contratado como chefe, depois que a equipe havia sido reorganizada apenas no verão passado. Mudanças de pessoal no departamento médico do Real não são, de forma alguma, uma raridade, assim que os responsáveis se queixam de um número excessivo de lesões.