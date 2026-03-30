Agente Zaniolo: “Ele esperava ser convocado por Gattuso. Futuro? Ele está bem em Udine, mas vamos ver como as coisas se desenrolam”

Para o bem ou para o mal, Nicolò Zaniolo está sempre na boca do povo. Nesta pausa para a seleção, em que a Itália disputa a classificação para a Copa do Mundo de EUA-México-Canadá 2026, o meia da Udinese não foi incluído, apesar do excelente desempenho, na lista de convocados de Gennaro Gattuso.





O agente do jogador, Claudio Vigorelli, entrevistado pelo Gazzettino del Friuli, confirmou o quanto o ex-jogador da Roma estava ansioso para voltar à seleção italiana, enquanto, no que diz respeito ao seu futuro, abriu as portas para diversos cenários.



