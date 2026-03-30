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Ecuador v Italy - International FriendlyGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Agente Zaniolo: “Ele esperava ser convocado por Gattuso. Futuro? Ele está bem em Udine, mas vamos ver como as coisas se desenrolam”

Udinese
Galatasaray
Itália
N. Zaniolo
Mercado da bola

O futuro do atacante ainda está incerto, e a esperança de ser convocado para a seleção nacional não diminui.

Para o bem ou para o mal, Nicolò Zaniolo está sempre na boca do povo. Nesta pausa para a seleção, em que a Itália disputa a classificação para a Copa do Mundo de EUA-México-Canadá 2026, o meia da Udinese não foi incluído, apesar do excelente desempenho, na lista de convocados de Gennaro Gattuso.


O agente do jogador, Claudio Vigorelli, entrevistado pelo Gazzettino del Friuli, confirmou o quanto o ex-jogador da Roma estava ansioso para voltar à seleção italiana, enquanto, no que diz respeito ao seu futuro, abriu as portas para diversos cenários.


  • MUITO QUERIDO NA TURQUIA

    "Ele continua sendo muito querido na Turquia; com o Galatasaray, conquistou o campeonato e um gol seu garantiu a vitória do time em um clássico. Na Premier League, passou por um ano difícil, em parte devido ao escândalo de apostas, do qual saiu com grande dignidade. Com exceção da última temporada, entre a Atalanta e a Fiorentina, Nicolò sempre teve atuações de líder e protagonista. Ele demonstrou, em várias ocasiões, as características de um campeão"

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  • TUDO BEM EM UDINE, MAS VAI-SE NAVEGANDO À VISTA

    "Agora a Udinese tem a possibilidade de resgatá-lo; tenho certeza de que, assim que possível, nos sentaremos para decidir qual caminho seguir. Ele está muito bem em Udine, isso é certo; imaginar que possam surgir outros interessados faz parte do futebol, mas aqui estamos levando as coisas como elas vêm: ele está bem em Udine, reitero. Enquanto isso, vamos nos concentrar em resolver a questão com o Galatasaray".

  • Ele esperava na Itália

    "Não adianta esconder que ele tinha esperanças; a seleção nacional é um objetivo comum para todos os jogadores. Entendemos isso, mas isso não significa que a convocação não possa vir mais tarde. De qualquer forma, valorizamos a transparência e as palavras de Gattuso; o futuro dirá."

  • LIVRAR-SE DOS ESTEREÓTIPOS

    "Só há uma maneira de se livrar dos rótulos e da poeira: trabalhar e continuar jogando tão bem quanto agora. Tenho certeza de que, aos poucos, eles serão deixados para trás. Não quero buscar desculpas, mas não dá para esquecer as lesões, pelas quais ele sofreu muito; ele caiu e se levantou com grande determinação."