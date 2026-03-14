O agente secreto! A homenagem que o Vitória preparou ao ator Wagner Moura antes de duelo pelo Brasileirão

O Vitória preparou uma homenagem especial neste sábado (14) para um de seus torcedores mais ilustres. Durante a partida contra o Atlético-MG, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o clube celebrou a trajetória do ator Wagner Moura.

A ação acontece justamente na véspera de um dos momentos mais importantes da carreira do artista baiano. Wagner Moura está indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto.

Antes mesmo da cerimônia em Hollywood, o artista já havia conquistado o prêmio de Melhor Ator no Globo de Ouro pelo mesmo papel, aumentando a expectativa em torno da premiação.

Como parte da homenagem, os jogadores do Vitória entraram em campo com uma alteração curiosa e simbólica em seus uniformes.

Em vez dos próprios nomes nas costas das camisas, os atletas exibiram nomes de personagens interpretados por Wagner Moura ao longo de sua carreira. A ideia foi transformar o jogo em uma celebração da trajetória artística do ator.

Os personagens escolhidos representaram diferentes fases e linguagens da carreira de Wagner, passando pelo cinema, televisão e teatro.