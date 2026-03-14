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Vitoria Wagner MouraReprodução
Luis Felipe Gonçalves

O agente secreto! A homenagem que o Vitória preparou ao ator Wagner Moura antes de duelo pelo Brasileirão

Ação do clube baiano acontece na véspera de momento histórico para o artista, torcedor declarado do Vitória e indicado ao prêmio de Melhor Ator no Oscar

O Vitória preparou uma homenagem especial neste sábado (14) para um de seus torcedores mais ilustres. Durante a partida contra o Atlético-MG, no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o clube celebrou a trajetória do ator Wagner Moura.

A ação acontece justamente na véspera de um dos momentos mais importantes da carreira do artista baiano. Wagner Moura está indicado ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação no filme O Agente Secreto.

Antes mesmo da cerimônia em Hollywood, o artista já havia conquistado o prêmio de Melhor Ator no Globo de Ouro pelo mesmo papel, aumentando a expectativa em torno da premiação.

Como parte da homenagem, os jogadores do Vitória entraram em campo com uma alteração curiosa e simbólica em seus uniformes.

Em vez dos próprios nomes nas costas das camisas, os atletas exibiram nomes de personagens interpretados por Wagner Moura ao longo de sua carreira. A ideia foi transformar o jogo em uma celebração da trajetória artística do ator.

Os personagens escolhidos representaram diferentes fases e linguagens da carreira de Wagner, passando pelo cinema, televisão e teatro.

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  • Os personagens da homenagem

    Entre os papéis do cinema representados nas camisas estavam personagens marcantes como Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, Boca, de Ó Paí, Ó, Joaquim, de Saneamento Básico, Joel, de Guerra Civil, Naldinho, de Cidade Baixa, Spider, de Elysium e Marcelo, do próprio O Agente Secreto.

    A televisão também esteve representada com personagens conhecidos do público, como Pablo Escobar, da série Narcos, Dan Velazquez, de Iluminadas, e Olavo, da novela Paraíso Tropical.

    O teatro também teve espaço na homenagem. O personagem Hamlet, interpretado por Wagner Moura nos palcos, foi outro nome estampado nas camisas dos jogadores.

    A iniciativa do Vitória não ficou restrita apenas aos uniformes utilizados na partida.

    O clube organizou uma série de ações visuais no Barradão para reforçar a homenagem ao ator. Entre elas estavam a exibição de um vídeo especial da campanha, a entrada dos jogadores em campo com uma faixa temática e bandeirinhas de escanteio personalizadas.

    Além disso, o capitão da equipe, Baralhas utilizou uma braçadeira com identidade visual da ação, enquanto mensagens dedicadas a Wagner Moura foram exibidas nos painéis de LED do estádio durante o jogo.

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    Torcedor ilustre

    Wagner Moura nunca escondeu sua ligação com o Vitória. O ator já foi visto diversas vezes acompanhando jogos do clube no Barradão e também em outros estádios pelo Brasil.

    Gerente de marketing do Vitória, Guilherme Queiroz destacou que a ação foi pensada justamente para reconhecer essa relação histórica entre o artista e o clube.

    Segundo ele, a ideia foi transformar o momento em uma demonstração pública de carinho da torcida rubro-negra.

    “Todo mundo sabe o quanto Wagner Moura é Vitória. Com essa ação, queremos mostrar também o quanto o Vitória é Wagner Moura”, afirmou.

    Quando foi indicado ao Oscar, o ator já havia recebido outras homenagens do clube durante partidas do Campeonato Baiano. Na ocasião, o Vitória exibiu uma faixa com as frases “Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida” e “Wagner, estamos na torcida por você”.

  • O que vem a seguir?

    Dentro de campo, o Vitória volta suas atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro.

    Após enfrentar o Atlético-MG neste sábado, a equipe baiana terá pela frente um novo desafio fora de casa contra o Grêmio, na próxima quinta-feira (19), às 19h (de Brasília).

    Enquanto isso, fora dos gramados, Wagner Moura viverá uma noite que pode marcar definitivamente sua carreira no cinema.

    O ator brasileiro terá a chance de conquistar a cobiçada estatueta, com o Brasil inteiro na torcida.

    A cerimônia do Oscar acontece neste domingo, em Los Angeles, com início previsto para as 21h (de Brasília), incluindo o tradicional desfile pelo tapete vermelho e a entrega das estatuetas.

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