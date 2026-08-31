Agente Noni! Madueke revela papel secreto na investida de £ 55 milhões do Arsenal por Ezri Konsa, do Aston Villa

Madueke teve um papel fundamental nos bastidores, usando sua ligação da seleção para ajudar a conduzir Konsa ao norte de Londres. Em entrevista ao site oficial do Arsenal, o ponta compartilhou sua felicidade pelo reencontro. "Ezri é um grande amigo meu, antes de mais nada", disse Madueke. "Jogamos juntos pela Inglaterra há alguns anos.

"Estou muito feliz por ele estar aqui, ele é um grande jogador e sei que vai ser um grande reforço, não só para o time, mas também para o ambiente do clube", acrescentou Madueke. "Mal posso esperar para ver o que vamos conquistar juntos. É um grande clube, um grande ambiente, e eu estava dizendo [a Ezri Konsa] antes de ele assinar que este era o melhor lugar que ele poderia ter escolhido."

Ao abordar a forte concorrência por vagas entre os titulares, Madueke abraçou o desafio. "Você sabe que está brigando por espaço toda semana, jogo após jogo. Sabe que tem um elenco incrível, que tem capacidade para brigar em todas as frentes", explicou. "Temos um elenco cheio de jogadores de seleção, jogadores de alto nível, e é exatamente disso que precisamos."



