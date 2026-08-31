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Agente Noni! Madueke revela papel secreto na investida de £ 55 milhões do Arsenal por Ezri Konsa, do Aston Villa
Arsenal reforça o sistema defensivo com a contratação de Konsa
Os torcedores do Arsenal receberam seu mais novo reforço na semana passada, quando Konsa chegou ao Emirates Stadium após uma lucrativa transferência vinda do Aston Villa. O zagueiro de 28 anos, que integrou o elenco de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo, comprometeu seu futuro com o time de Arteta ao assinar um contrato de quatro anos.
A contratação de £55 milhões chega a um clube em alta. O Arsenal finalmente encerrou a espera de 22 anos por um título da Premier League na última temporada e iniciou a defesa da taça com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Coventry City. Agora, Konsa pode fazer sua estreia competitiva na noite de segunda-feira, quando o campeão viaja para enfrentar seu ex-clube no Villa Park.
- Getty Images Sport
O conselho crucial de transferência para Madueke
Madueke teve um papel fundamental nos bastidores, usando sua ligação da seleção para ajudar a conduzir Konsa ao norte de Londres. Em entrevista ao site oficial do Arsenal, o ponta compartilhou sua felicidade pelo reencontro. "Ezri é um grande amigo meu, antes de mais nada", disse Madueke. "Jogamos juntos pela Inglaterra há alguns anos.
"Estou muito feliz por ele estar aqui, ele é um grande jogador e sei que vai ser um grande reforço, não só para o time, mas também para o ambiente do clube", acrescentou Madueke. "Mal posso esperar para ver o que vamos conquistar juntos. É um grande clube, um grande ambiente, e eu estava dizendo [a Ezri Konsa] antes de ele assinar que este era o melhor lugar que ele poderia ter escolhido."
Ao abordar a forte concorrência por vagas entre os titulares, Madueke abraçou o desafio. "Você sabe que está brigando por espaço toda semana, jogo após jogo. Sabe que tem um elenco incrível, que tem capacidade para brigar em todas as frentes", explicou. "Temos um elenco cheio de jogadores de seleção, jogadores de alto nível, e é exatamente disso que precisamos."
- Imagn
Campeões em uma onda de confiança
O clima ao redor do Emirates segue eufórico após o histórico triunfo doméstico da temporada passada e a recente vitória na Supercopa da Inglaterra sobre o Manchester City. Madueke destacou uma mudança clara na mentalidade do elenco. "Sinto que todos estão [mais soltos], todos estão mais relaxados, isso é bom", admitiu. "[O Manchester City] nos venceu duas vezes na temporada passada, então foi uma sensação incrível vencê-los e conquistar o primeiro troféu da temporada, isso dá o tom."
A fome do Arsenal não diminuiu desde a conquista do título. "Com certeza temos essa sensação, obviamente foi ótimo ganhar a liga depois de 22 anos, foi um grande feito", continuou Madueke. "Estamos de volta aqui com a mesma mentalidade para conseguir isso de novo e até melhorar o que fizemos no ano passado."
Ao refletir sobre a vitória na rodada de abertura, ele acrescentou: "Além disso, a atmosfera contra o Coventry foi ótima. Acho que há um entusiasmo extra em torno do clube agora que somos campeões. Também tivemos uma grande atuação, um grande começo de temporada, então, no geral, acho que todos estão muito felizes neste momento e o clima está muito bom."
- Pro Sports Images
Um teste complicado no Villa Park
As credenciais do Arsenal serão testadas na segunda-feira contra o Aston Villa de Unai Emery. Embora os donos da casa tenham tido uma janela de verão terrível, perdendo estrelas importantes como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Emiliano Martinez, Ollie Watkins e Konsa, e tenham sofrido uma goleada por 4 a 0 para o Brighton, Madueke segue cauteloso. "É preciso estar atento a qualquer time do Unai Emery", alertou. "Ele é um grande treinador e o que fez no Villa Park nos últimos três ou quatro anos foi incrível."
O Villa venceu este mesmo confronto por 2 a 1 na temporada passada, dando ao Arsenal muitos motivos para se manter ligado. "Claro, sabemos que eles são um time muito perigoso, especialmente em casa, mas estaremos preparados", concluiu Madueke. "Vamos focar em nós mesmos e teremos total confiança de que podemos vencer o jogo."
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