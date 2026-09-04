Em uma reviravolta fascinante na janela de transferências de verão, Alonso recorreu ao seu ex-jogador do Real Madrid Mbappe antes de o Chelsea fazer uma investida formal pelo meio-campista da Roma Kone, de acordo com o Foot Mercato. O Chelsea vasculhava o mercado em busca de uma reposição de alta qualidade enquanto Fernandez se aproximava de uma transferência em valor recorde do futebol britânico para o Etihad Stadium.

Mbappe, que é capitão de Kone em nível internacional pela França, teria feito grandes elogios ao compatriota, endossando-o como um talento de primeira linha capaz de lidar com os rigores da Premier League. Munido dessa recomendação, o Chelsea agiu rapidamente para fechar um acordo de € 70 milhões (£ 60 milhões) com a Roma, valor que superou significativamente a avaliação inicial de mercado do jogador.



