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mbappe xabi alonso(C)Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Agente Kylian! Mbappe teve papel secreto surpreendente na investida do Chelsea por transferência ao incentivar Xabi Alonso a contratar alvo para o meio-campo

K. Mbappe
Chelsea
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E. Fernandez

O astro do Real Madrid Kylian Mbappe teria atuado como um consultor não oficial de Xabi Alonso durante a busca frenética do Chelsea por reforços para o meio-campo. O atacante francês foi solicitado a dar referências sobre o caráter de Manu Kone, da Roma, enquanto o Chelsea se preparava para autorizar a saída de Enzo Fernandez para o Manchester City.

  • Alonso busca conselho sobre astro francês Mbappe

    Em uma reviravolta fascinante na janela de transferências de verão, Alonso recorreu ao seu ex-jogador do Real Madrid Mbappe antes de o Chelsea fazer uma investida formal pelo meio-campista da Roma Kone, de acordo com o Foot Mercato. O Chelsea vasculhava o mercado em busca de uma reposição de alta qualidade enquanto Fernandez se aproximava de uma transferência em valor recorde do futebol britânico para o Etihad Stadium.

    Mbappe, que é capitão de Kone em nível internacional pela França, teria feito grandes elogios ao compatriota, endossando-o como um talento de primeira linha capaz de lidar com os rigores da Premier League. Munido dessa recomendação, o Chelsea agiu rapidamente para fechar um acordo de € 70 milhões (£ 60 milhões) com a Roma, valor que superou significativamente a avaliação inicial de mercado do jogador.


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  • AS Roma v US Sassuolo Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Drama no último dia da janela enquanto negociações fracassam

    Apesar do apoio de peso e de um acordo lucrativo entre os dois clubes, a transferência acabou melando de forma dramática no último dia da janela depois que o técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, barrou a negociação. O Chelsea chegou até mesmo a um acordo sobre termos pessoais com o meio-campista de 23 anos, que, segundo relatos, estava desesperado para se mudar para o oeste de Londres.

    O fracasso em contratar Kone, somado a um colapso espetacular na transferência de Lamine Camara, do Monaco, deixou o meio-campo do Chelsea com opções um tanto escassas. Com Romeo Lavia lidando com problemas físicos de longo prazo e Moises Caicedo enfrentando seus próprios contratempos recentes por lesão, Alonso pode ver suas opções táticas limitadas nos próximos meses.


  • Enzo Fernandez conclui transferência para o Manchester City

    Embora o Chelsea não tenha conseguido garantir seu alvo principal, a saída de Fernandez foi finalizada em um acordo impressionante de £ 125 milhões. A chegada de Fernandez oferece a Enzo Marescawith ainda mais qualidade em um elenco que já transborda talento de classe mundial. O ex-jogador do Benfica foi claro sobre suas motivações para a mudança, ao dizer: "Se você olhar para o elenco, o City tem qualidade em todos os setores. Quero aprender com meus novos companheiros de equipe e me tornar um jogador melhor."


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Escassez no meio-campo se aproxima para os jogos do Chelsea

    As consequências da janela deixam Alonso com um dilema para escalar a equipe antes de um confronto assustador contra o Arsenal, atual campeão da Premier League, neste domingo. Embora o Chelsea tenha começado a temporada com força, com vitórias sobre Fulham e Brighton, a falta de profundidade no meio-campo segue sendo uma grande preocupação para os torcedores.

    Por enquanto, o foco se volta para o campo, onde o Chelsea precisa provar que consegue competir sem a segurança técnica de Fernandez ou a presença poderosa de uma nova contratação como Kone. O envolvimento de Mbappe no processo de observação sugere que o Chelsea está em busca de jogadores com DNA vencedor, mas, sem a assinatura no contrato, o conselho segue sendo puramente acadêmico.