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Agente explica como foi orquestrada a transferência de Jesse Lingard para o Corinthians, já que o ex-jogador do Manchester United recusou a proposta do New York Red Bulls para se reunir com Memphis Depay no Brasil
Da Coreia do Sul a São Paulo
Os detalhes da surpreendente chegada de Lingard ao Corinthians vieram à tona, com Martins atuando como o principal artífice da transição do jogador de 33 anos para o Brasileirão, após sua passagem pelo FC Seul. O projeto começou inicialmente como uma proposta para o Grêmio, mas depois que o time de Porto Alegre recusou a negociação, Martins voltou-se para a diretoria do Parque São Jorge. Apesar do interesse do New York Red Bulls, Lingard acabou sendo conquistado pelo projeto esportivo e pelo apelo cultural de jogar no Brasil.
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Apresentação do agente e videochamada
Martins detalhou a origem da negociação, observando que a janela de transferências aberta no Brasil representava uma oportunidade única para o jogador sem contrato. “Vi que Lingard estava no mercado, e a maioria das janelas de transferências já estava fechada. O Brasil era um dos poucos mercados ainda abertos. Então perguntei ao Vini (seu cliente): o que você acha do Lingard no Grêmio?”, disse Martins ao Globo Esporte.
“Entrei em contato com Marcelo Paz e disse que Jesse estava livre e queria jogar no Brasil. Expliquei as condições e mostrei que não era nada absurdo — ele caberia dentro do teto salarial. No dia seguinte, já tivemos uma videochamada com Lingard, e a partir daí as negociações avançaram muito rapidamente.”
A influência de Depay
Um fator decisivo na escolha do inglês foi a presença de Depay, seu ex-companheiro de equipe no Manchester United. O atacante holandês fez um elogio efusivo à infraestrutura do clube e ao estilo de vida em São Paulo, ajudando Lingard a se sentir seguro em relação à transferência. “Ele me disse: ‘Isso aqui é diferente. Tem uma ‘vibração boa’, que mostra a alegria do povo brasileiro’”, acrescentou Martins.
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Estreia termina em derrota
Lingard fez sua estreia saindo do banco na derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Fluminense na quarta-feira. Ele entrou aos 47 minutos no lugar de Breno Bidon, mas não conseguiu ajudar seu novo time a conquistar pontos no Maracanã. A derrota deixou o Corinthians na 11ª posição na classificação do Campeonato Brasileiro Série A, com apenas 10 pontos em nove partidas. Após não conseguir vencer em seis partidas consecutivas do campeonato, o time buscará garantir uma vitória quando enfrentar o Internacional no domingo.