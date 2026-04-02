Agente explica como foi orquestrada a transferência de Jesse Lingard para o Corinthians, já que o ex-jogador do Manchester United recusou a proposta do New York Red Bulls para se reunir com Memphis Depay no Brasil

Martins detalhou a origem da negociação, observando que a janela de transferências aberta no Brasil representava uma oportunidade única para o jogador sem contrato. “Vi que Lingard estava no mercado, e a maioria das janelas de transferências já estava fechada. O Brasil era um dos poucos mercados ainda abertos. Então perguntei ao Vini (seu cliente): o que você acha do Lingard no Grêmio?”, disse Martins ao Globo Esporte.

“Entrei em contato com Marcelo Paz e disse que Jesse estava livre e queria jogar no Brasil. Expliquei as condições e mostrei que não era nada absurdo — ele caberia dentro do teto salarial. No dia seguinte, já tivemos uma videochamada com Lingard, e a partir daí as negociações avançaram muito rapidamente.”