Kamara ressaltou que os mecanismos financeiros do futebol frequentemente ignoram o impacto pessoal sobre os atletas. Ele deu continuidade ao seu apelo emocionado ao afirmar: "Uma transferência não deveria ser apenas uma questão entre dois clubes e um conjunto de números. Por trás de cada contrato, há um homem, uma carreira, sonhos e decisões que mudam vidas.

"O fato de os clubes às vezes poderem ter a palavra final é uma realidade do futebol profissional. Mas uma pergunta permanece: e a carreira e a vontade do jogador?"

Ao pedir uma reforma sistêmica, o agente cobrou uma intervenção das autoridades do esporte. "Os órgãos que comandam o futebol, especialmente a Fifa e a Uefa, precisam analisar seriamente essas situações e considerar se um sistema mais justo pode ser criado tanto para os clubes quanto para os jogadores", pediu Kamara. "As cláusulas de rescisão deveriam se tornar obrigatórias?

"Qual é o sentido de um clube poder prender um jogador ao seu contrato se, no fim das contas, ele perde o comprometimento e a confiança da pessoa por trás do futebolista? Os investimentos dos clubes precisam ser protegidos, mas também a carreira do jogador, suas ambições e seu direito de decidir o próprio futuro. Precisamos de uma estrutura que proteja os dois lados."

Ele concluiu: "O jogador precisa poder ser ouvido e respeitado nas decisões que determinam seu futuro. Nunca vamos esquecer o que é importante: por trás de todo sucesso, são os jogadores que primeiro escrevem a história."



