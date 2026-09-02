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Agente de Lamine Camara detona o Monaco após surgirem falas sobre "mercadoria" depois do colapso da transferência de £ 47 milhões para o Chelsea na sequência da saída de Enzo Fernandez
O desastre do Chelsea no meio-campo no último dia da janela de transferências
O Chelsea havia alinhado a contratação do internacional senegalês Camara como substituto direto de Enzo, que concluiu uma transferência de valor recorde para o Manchester City. Os Blues fecharam um acordo de £47 milhões com o Monaco, e o meio-campista chegou até a realizar exames médicos antes de se preparar para voar para Londres.
No entanto, a transferência estava intrinsecamente ligada à proposta de mudança de Folarin Balogun para o Everton. O clube francês precisava urgentemente equilibrar suas contas por meio de uma grande venda. Quando o Everton inicialmente avançou em sua investida por Balogun, o Monaco informou a Camara que ele não sairia.
Em um desfecho bizarro da janela, Balogun mudou de ideia após exames médicos no Everton e recusou a transferência. Apesar disso, o Monaco ainda se recusou a autorizar a saída de Camara, deixando o Chelsea completamente furioso com o que considerou uma reviravolta tardia nada profissional.
- Jonathan Moscrop
Agente furioso com tratamento de "mercadoria"
O ex-atacante da Premier League Diomansy Kamara, que representa tanto Camara quanto o ponta do Crystal Palace Ismaila Sarr, recorreu ao Instagram para expressar toda a sua frustração. Para ele, o bloqueio de última hora evidenciou um problema sistêmico na forma como jogadores africanos são administrados no mercado de transferências.
"As situações envolvendo Ismaïla Sarr e Lamine Camara devem fazer todos nós pararmos e prestarmos atenção", publicou Kamara em seus stories no Instagram. "Temos que sair dessa lógica em que jogadores africanos às vezes podem ser tratados como pouco mais do que mercadorias: você os compra, define seu preço, negocia seu futuro e, com muita frequência, deixa os próprios desejos deles em segundo plano."
Ele acrescentou: "Nossos jogadores africanos merecem respeito. Respeito pelo seu trabalho. Respeito por suas carreiras. Respeito por suas ambições. Respeito por suas vozes."
O custo humano das negociações de transferências
Kamara ressaltou que os mecanismos financeiros do futebol frequentemente ignoram o impacto pessoal sobre os atletas. Ele deu continuidade ao seu apelo emocionado ao afirmar: "Uma transferência não deveria ser apenas uma questão entre dois clubes e um conjunto de números. Por trás de cada contrato, há um homem, uma carreira, sonhos e decisões que mudam vidas.
"O fato de os clubes às vezes poderem ter a palavra final é uma realidade do futebol profissional. Mas uma pergunta permanece: e a carreira e a vontade do jogador?"
Ao pedir uma reforma sistêmica, o agente cobrou uma intervenção das autoridades do esporte. "Os órgãos que comandam o futebol, especialmente a Fifa e a Uefa, precisam analisar seriamente essas situações e considerar se um sistema mais justo pode ser criado tanto para os clubes quanto para os jogadores", pediu Kamara. "As cláusulas de rescisão deveriam se tornar obrigatórias?
"Qual é o sentido de um clube poder prender um jogador ao seu contrato se, no fim das contas, ele perde o comprometimento e a confiança da pessoa por trás do futebolista? Os investimentos dos clubes precisam ser protegidos, mas também a carreira do jogador, suas ambições e seu direito de decidir o próprio futuro. Precisamos de uma estrutura que proteja os dois lados."
Ele concluiu: "O jogador precisa poder ser ouvido e respeitado nas decisões que determinam seu futuro. Nunca vamos esquecer o que é importante: por trás de todo sucesso, são os jogadores que primeiro escrevem a história."
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Alonso enfrenta crise imediata no meio-campo
Após autorizar a saída de Fernandez sem garantir Camara, o técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfrenta um sério problema para escalar a equipe. O meio-campo dos Blues está subitamente desfalcado, com Moises Caicedo e Jordan Henderson lidando com lesões, enquanto Romeo Lavia está apenas voltando à plena forma física.
Alonso já havia sido obrigado a utilizar os laterais Reece James e Malo Gusto no meio-campo central durante uma vitória recente sobre o Brighton. O Chelsea agora precisa encarar uma viagem complicada para enfrentar o atual campeão Arsenal no domingo, com um elenco reduzido, esperando desesperadamente resistir até a abertura da janela de janeiro.
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