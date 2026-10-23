Aqui estamos falando de um jogador com qualidade para estar no Real, só precisa de oportunidades. Endrick vinha do empréstimo ao Lyon e jogou muito bem na França. Depois, teve alguns problemas e acho que, para ele, também foi bastante frustrante não estar em sua melhor condição física. A ideia, porém, sempre foi permanecer em Madri. Veremos o que acontecerá no futuro. Sinceramente, acho que ele ficará no Real por muito tempo. Essa é a minha opinião. Os rumores sobre Milan e Roma? Não acho que ele vá sair. Os clubes mencionados são fantásticos, mas não acho que ele vá jogar em outro lugar".