Milan e Roma agora realmente têm esperança. O meia-atacante Endrick, que voltou no verão ao Real Madrid após uma passagem bem-sucedida pela Ligue 1 com o Lyon de Paulo Fonseca, jogou muito pouco até aqui na temporada: disputou apenas uma partida em La Liga e marcou seu único gol justamente contra a Roma na Champions League, na vitória eletrizante de Mourinho e seus comandados por 4 a 3-
Agente de Endrick: "Real Madrid é a primeira opção, mas ele quer jogar. Milan e Roma são clubes fantásticos"
Milan e Roma o querem
Em janeiro, há um clima de mudança, com várias equipes interessadas nele: as favoritas no momento são justamente duas italianas, o Milan e a Roma , com Amorim e Gasperini querendo o brasileiro como reforço.
AS PALAVRAS DO AGENTE
Alan Redmond, vice-presidente executivo e diretor global de futebol da Roc Nation Sports International, agência que cuida dos interesses de Endrick, falou à Adnkronos sobre o talento brasileiro de 20 anos: "No caso de Endrick, ele sempre disse que queria permanecer no Real Madrid, e estou convencido de que, nesta temporada, quando tiver a oportunidade, marcará muitos gols. Confirmo que, no verão, havia muito interesse nele, de diversos países, mas seu objetivo nunca foi deixar a Espanha. O aspecto financeiro não é importante; o jogador avalia o projeto do clube.
Aqui estamos falando de um jogador com qualidade para estar no Real, só precisa de oportunidades. Endrick vinha do empréstimo ao Lyon e jogou muito bem na França. Depois, teve alguns problemas e acho que, para ele, também foi bastante frustrante não estar em sua melhor condição física. A ideia, porém, sempre foi permanecer em Madri. Veremos o que acontecerá no futuro. Sinceramente, acho que ele ficará no Real por muito tempo. Essa é a minha opinião. Os rumores sobre Milan e Roma? Não acho que ele vá sair. Os clubes mencionados são fantásticos, mas não acho que ele vá jogar em outro lugar".
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