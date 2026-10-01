Livakovic se juntou ao gigante catalão vindo do Fenerbahce por uma taxa de cerca de € 3 milhões, em uma negociação que acabou se mostrando uma das mais inesperadas do verão. O croata já fez sua estreia oficial, entrando como reserva do atual titular absoluto Joan Garcia.

A transferência inicialmente tinha um roteiro completamente diferente. Após sua chegada em definitivo à Espanha, o goleiro deveria voltar imediatamente ao seu país em um empréstimo de curto prazo para garantir tempo de jogo regular.

No entanto, essas negociações fracassaram por causa da duração proposta para a transferência temporária, o que levou Livakovic a permanecer na Catalunha. Agora, ele está firmemente à frente do veterano Wojciech Szczesny na hierarquia do clube.



