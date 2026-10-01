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Agente de Dominik Livakovic revela plano ousado do Barcelona para TIRAR Joan Garcia do posto de goleiro titular
A chegada surpresa de verão do Barcelona
Livakovic se juntou ao gigante catalão vindo do Fenerbahce por uma taxa de cerca de € 3 milhões, em uma negociação que acabou se mostrando uma das mais inesperadas do verão. O croata já fez sua estreia oficial, entrando como reserva do atual titular absoluto Joan Garcia.
A transferência inicialmente tinha um roteiro completamente diferente. Após sua chegada em definitivo à Espanha, o goleiro deveria voltar imediatamente ao seu país em um empréstimo de curto prazo para garantir tempo de jogo regular.
No entanto, essas negociações fracassaram por causa da duração proposta para a transferência temporária, o que levou Livakovic a permanecer na Catalunha. Agora, ele está firmemente à frente do veterano Wojciech Szczesny na hierarquia do clube.
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Empresário detalha empréstimo frustrado e ambições futuras
Em entrevista ao Inkubatorpodcast, o agente Andy Bara detalhou o grande plano para a integração de seu cliente ao ambiente do Barcelona. "Livakovic assinou com o Barça para se preparar neste ano e ser titular na próxima temporada, competindo assim pela vaga de número 1 com Joan Garcia", afirmou.
Bara também esclareceu a transferência frustrada para o Dinamo Zagreb, expressando frustração com a mudança repentina nas exigências do clube croata. "Conversamos com o Dinamo Zagreb sobre um empréstimo de um ano, mas depois o Dinamo me ligou e disse que queria um empréstimo de dois anos", revelou Bara. "Eu disse a eles que, legalmente, isso não era possível, e no fim não foi. Se eles tivessem aceitado um ano, ele estaria agora jogando pelo Dinamo por empréstimo do Barça.
"Eles queriam dois anos, e isso não podia acontecer e, além disso, o Barça também não teria aceitado essa proposta."
Uma reviravolta desconcertante no mercado
O colapso total do acordo com o Dínamo Zagreb deixou Bara perplexo, principalmente depois de o clube croata partir posteriormente para um alvo alternativo por empréstimo.
"Depois, o Dínamo contratou [Dominik] Kotarski por uma única temporada, e foi algo que eu não entendi", admitiu o agente, destacando a lógica contraditória por trás das exigências iniciais por um compromisso de dois anos.
Como resultado, Livakovic passará esta temporada se adaptando à vida na Espanha, em vez de acumular minutos garantidos longe do clube. Seu foco imediato agora passa a ser impressionar a diretoria do clube durante os treinamentos.
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À espera de oportunidades em uma agenda lotada
Com a expectativa de que Szczesny se aposente quando seu contrato expirar no fim da atual temporada, Livakovic tem um caminho claro para consolidar seu status de longo prazo dentro do elenco. Bara segue confiante de que a rotação em competições domésticas oferecerá chances suficientes para seu cliente brilhar.
"Ele pode jogar entre sete e dez partidas porque é muito difícil para o goleiro titular estar em todos os jogos de uma temporada. São muitos jogos", observou Bara. Agora, Livakovic precisa aproveitar qualquer partida de copa ou semanas de calendário congestionado para provar que tem qualidade para eventualmente tirar Garcia do time.
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