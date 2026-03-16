Uma derrota que dói mais do que o placar sugere. O Milan tropeça no Olimpico; à Lazio basta um gol de Isaksen, que aproveita um erro de Estupinan, o herói do clássico que voltou ao desempenho medíocre de toda a temporada. Os rossoneri agora precisam ficar mais atentos ao que acontece atrás, com a Juventus em quinto lugar, a apenas sete pontos de distância. Do entusiasmo do clássico à depressão esportiva em Roma, tudo em apenas uma semana.
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Agente Allegri: “Ele nunca pensou em ganhar o campeonato por uma questão de fair play. Leão no mercado? Este ano ele não está dando uma grande contribuição”
AS PALAVRAS DO AGENTE DE ALLEGRIGiovanni Branchini, agente de Massimiliano Allegri, participou do programa “Radio Anch’io Sport” na Rai Radio 1 e fez as seguintes declarações: “A mensagem de Allegri sempre foi muito concreta e equilibrada: ele nunca pensou em ganhar o campeonato, nunca disse que iria disputar o título com o Inter e sempre disse para ficarmos atentos, porque o objetivo é a classificação para a Liga dos Campeões. Talvez alguém tenha pensado que fosse uma estratégia. Na verdade, é realismo e honestidade”.
FUTURO LEAO
Sobre o futuro de Leão, Branchini deixa todas as possibilidades em aberto: “Se o Milan ainda deve apostar em Leão? A dinâmica da diretoria é complexa: Leão é um ativo do clube e, portanto, vários fatores devem ser considerados. Este ano ele não está dando uma grande contribuição, isso está aos olhos de todos. Ele continua sendo um jogador importante e deve ser defendido até o fim, como fez Allegri ontem na entrevista pós-jogo, apesar do final abrupto da substituição.”
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