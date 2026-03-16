Agente Allegri: “Ele nunca pensou em ganhar o campeonato por uma questão de fair play. Leão no mercado? Este ano ele não está dando uma grande contribuição”

Sobre o futuro de Leão, Branchini deixa todas as possibilidades em aberto: “Se o Milan ainda deve apostar em Leão? A dinâmica da diretoria é complexa: Leão é um ativo do clube e, portanto, vários fatores devem ser considerados. Este ano ele não está dando uma grande contribuição, isso está aos olhos de todos. Ele continua sendo um jogador importante e deve ser defendido até o fim, como fez Allegri ontem na entrevista pós-jogo, apesar do final abrupto da substituição.”