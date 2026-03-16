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CM grafica Milan Allegri Leao 16 9Getty Images

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Agente Allegri: “Ele nunca pensou em ganhar o campeonato por uma questão de fair play. Leão no mercado? Este ano ele não está dando uma grande contribuição”

Giovanni Branchini, agente de Massimiliano Allegri, fala à Radio Anch'io lo Sport no dia seguinte à derrota do Milan no Estádio Olímpico contra a Lazio.

Uma derrota que dói mais do que o placar sugere. O Milan tropeça no Olimpico; à Lazio basta um gol de Isaksen, que aproveita um erro de Estupinan, o herói do clássico que voltou ao desempenho medíocre de toda a temporada. Os rossoneri agora precisam ficar mais atentos ao que acontece atrás, com a Juventus em quinto lugar, a apenas sete pontos de distância. Do entusiasmo do clássico à depressão esportiva em Roma, tudo em apenas uma semana.

  • AS PALAVRAS DO AGENTE DE ALLEGRI

    Giovanni Branchini, agente de Massimiliano Allegri, participou do programa “Radio Anch’io Sport” na Rai Radio 1 e fez as seguintes declarações: “A mensagem de Allegri sempre foi muito concreta e equilibrada: ele nunca pensou em ganhar o campeonato, nunca disse que iria disputar o título com o Inter e sempre disse para ficarmos atentos, porque o objetivo é a classificação para a Liga dos Campeões. Talvez alguém tenha pensado que fosse uma estratégia. Na verdade, é realismo e honestidade”.
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  • FUTURO LEAO

    Sobre o futuro de Leão, Branchini deixa todas as possibilidades em aberto: “Se o Milan ainda deve apostar em Leão? A dinâmica da diretoria é complexa: Leão é um ativo do clube e, portanto, vários fatores devem ser considerados. Este ano ele não está dando uma grande contribuição, isso está aos olhos de todos. Ele continua sendo um jogador importante e deve ser defendido até o fim, como fez Allegri ontem na entrevista pós-jogo, apesar do final abrupto da substituição.”

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