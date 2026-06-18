África do Sul marcando pela primeira vez, o "latereio" da Tchéquia e tudo aberto no Grupo A: top 5 do que você precisa saber sobre Tchéquia 1 x 1 África do Sul

Tchéquia e África do Sul empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (18), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. Os tchecos saíram na frente logo aos cinco minutos, quando Sadílek aproveitou um passe dentro da área e finalizou na saída do goleiro Williams. A equipe europeia controlou boa parte da partida, mas voltou a sofrer com a dificuldade para transformar superioridade em vitória.

Na etapa final, a África do Sul reagiu e encontrou o empate para conquistar seu primeiro ponto no Mundial. O gol sul-africano entrou para a história da seleção ao representar a primeira bola na rede da equipe nesta Copa do Mundo. O resultado deixa o Grupo A completamente aberto na briga pelas vagas ao mata-mata.

Confira, a seguir, os principais destaques de Tchéquia 1 x 1 África do Sul.