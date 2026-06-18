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Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

África do Sul marcando pela primeira vez, o "latereio" da Tchéquia e tudo aberto no Grupo A: top 5 do que você precisa saber sobre Tchéquia 1 x 1 África do Sul

Tchéquia x África do Sul
Tchéquia
África do Sul
Copa do Mundo

Sul-africanos marcam pela primeira vez na Copa de 2026, arbitragem feminina faz história e grupo segue totalmente indefinido após empate em Atlanta

Tchéquia e África do Sul empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (18), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026. Os tchecos saíram na frente logo aos cinco minutos, quando Sadílek aproveitou um passe dentro da área e finalizou na saída do goleiro Williams. A equipe europeia controlou boa parte da partida, mas voltou a sofrer com a dificuldade para transformar superioridade em vitória.

Na etapa final, a África do Sul reagiu e encontrou o empate para conquistar seu primeiro ponto no Mundial. O gol sul-africano entrou para a história da seleção ao representar a primeira bola na rede da equipe nesta Copa do Mundo. O resultado deixa o Grupo A completamente aberto na briga pelas vagas ao mata-mata.

Confira, a seguir, os principais destaques de Tchéquia 1 x 1 África do Sul.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O primeiro gol da África do Sul na Copa de 2026

    Depois de passar em branco na derrota por 2 a 0 para o México na estreia, a África do Sul finalmente balançou as redes na Copa do Mundo. O empate em Atlanta teve um sabor especial para os Bafana Bafana justamente por encerrar o jejum ofensivo e recolocar a equipe na disputa por uma vaga no mata-mata.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arbitragem feminina faz história no Mundial

    A partida entrou para a história da Copa do Mundo 2026 por contar com o primeiro trio de arbitragem feminina da competição. A norte-americana Tori Penso comandou o jogo, auxiliada por Brooke Mayo e Kathryn Nesbitt, também dos Estados Unidos.

    A escalação representou mais um passo importante no processo de inclusão e valorização das mulheres nas principais competições do futebol mundial.

  • Hugo Broos e Miroslav KoubekGetty/GOAL

    O duelo mais velho entre técnicos da história das Copas

    O jogo também colocou frente a frente dois dos treinadores mais experientes desta edição do Mundial. O belga Hugo Broos, comandante da África do Sul, e Miroslav Koubek, técnico da Tchéquia, têm 74 anos. O treinador tcheco leva uma pequena vantagem apenas na certidão de nascimento, mas ambos mostraram a experiência acumulada em décadas de futebol ao longo dos 90 minutos.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O "latereio" segue sendo a principal arma da Tchéquia

    Se existe uma marca registrada da seleção tcheca, ela atende pelo nome de bola aérea. Mais uma vez, a equipe apostou constantemente nos arremessos laterais lançados diretamente para dentro da área adversária, transformando praticamente cada cobrança próxima ao ataque em uma oportunidade de cruzamento.

    O recurso virou uma das principais armas ofensivas do time e seguiu causando dificuldades à defesa sul-africana durante toda a partida.

  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tudo aberto no Grupo A

    O empate manteve viva a esperança das duas seleções. Tchéquia e África do Sul chegaram a um ponto cada e seguem na briga pela classificação. Enquanto isso, México e Coreia do Sul têm três pontos e ainda entram em campo nesta rodada.

    Dependendo dos resultados, a chave pode terminar a noite com todos os quatro times ainda sonhando com uma vaga no mata-mata. Em um grupo equilibrado, ninguém está eliminado e ninguém está garantido na próxima fase.

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