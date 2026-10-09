África está com Gianni Infantino! Presidente da Fifa garante apoio unânime da CAF após prometer enorme aumento de financiamento depois do sucesso da Copa do Mundo

O cerne do apelo de Infantino ao continente está na forte distribuição financeira. Dirigindo-se aos delegados do simpósio, ele detalhou a enorme injeção de dinheiro que financiou 124 projetos distintos na África ao longo da última década.

"Como presidente da FIFA, tenho orgulho de ter contribuído com vocês um pouco nesta revolução (no futebol africano) nos últimos 10 anos", explicou Infantino. "Com o programa FIFA Forward, investimos US$ 1 bilhão em 10 anos na África, com 124 projetos diferentes e muitas outras ações."

Reconhecendo o atrito recente com outras confederações sobre planos comerciais, Infantino ressaltou a importância da transparência e do compromisso. "Quando você passa por uma jornada, às vezes preocupações são levantadas", disse. "Quando elas são levantadas, temos de abordá-las. No que diz respeito à FIFA, nós as abordamos sempre com espírito de diálogo e de braços abertos, com o coração aberto e a mente aberta. Sempre podemos ser melhores e fazer melhor."

Reiterando sua mensagem mais ampla online, Infantino acrescentou: "A Conferência de Estratégia da CAF, no belo Cabo Verde, foi uma oportunidade para reiterar que o futebol pertence a todos, em todos os lugares do mundo, e que é nossa responsabilidade criar oportunidades e encontrar os recursos para fazer isso acontecer. Tivemos um diálogo produtivo sobre compartilhar conhecimento e aprender uns com os outros para construir um ecossistema robusto em que as crianças tenham os recursos e os caminhos para realizar seus sonhos no futebol."

Ele continuou: "Refletindo sobre uma bem-sucedida Copa do Mundo da FIFA 2026, incluindo a inspiradora trajetória da seleção de Cabo Verde, tive a oportunidade de parabenizar todos pelo nosso trabalho coletivo, que resultou no incrível crescimento do futebol na África. Isso foi impulsionado por investimentos de US$ 1 bilhão do FIFA Forward, contribuindo para 124 projetos neste continente apaixonado por futebol na última década."



