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África está com Gianni Infantino! Presidente da Fifa garante apoio unânime da CAF após prometer enorme aumento de financiamento depois do sucesso da Copa do Mundo
Apoio unânime em Cabo Verde
A campanha de Infantino para manter seu cargo como presidente da Fifa recebeu um enorme impulso após garantir o apoio unânime das 54 associações-membro da África. O endosso foi confirmado durante uma histórica Conferência de Estratégia da CAF em Santa Maria, em Cabo Verde.
Esse apoio unificado dá um impulso crucial ao dirigente suíço-italiano de 56 anos. Recentemente, ele enfrentou resistência de federações da Europa e da América do Norte por causa de propostas controversas para vender participações comerciais em torneios da Fifa, o que torna essencial o bloco de votação unificado da África para sua tentativa de reeleição.
- AFP
Motsepe declara apoio unânime
O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Patrice Motsepe, anunciou oficialmente a posição unificada do continente, citando os significativos investimentos históricos da entidade máxima do futebol mundial como o principal fator por trás do apoio.
"Há uma decisão unânime das 54 associações-membro da CAF de apoiar incondicionalmente Gianni para presidente da FIFA", disse Motsepe aos delegados, como citado pela Reuters. "Isso é por causa da história e do apoio que Gianni deu ao futebol africano."
Ao recorrer às redes sociais para expressar sua gratidão após a conferência, Infantino comemorou o apoio. "Um belo momento de união na Conferência de Estratégia da CAF, em Santa Maria!", afirmou. "Muito obrigado pelo apoio inabalável, unânime e incondicional de todas as 54 associações africanas-membro da FIFA. Em toda a África apaixonada por futebol, estamos juntos em nossa missão de levar nosso jogo a todos, em todos os lugares, sem exceção."
Um investimento de US$ 1 bilhão
O cerne do apelo de Infantino ao continente está na forte distribuição financeira. Dirigindo-se aos delegados do simpósio, ele detalhou a enorme injeção de dinheiro que financiou 124 projetos distintos na África ao longo da última década.
"Como presidente da FIFA, tenho orgulho de ter contribuído com vocês um pouco nesta revolução (no futebol africano) nos últimos 10 anos", explicou Infantino. "Com o programa FIFA Forward, investimos US$ 1 bilhão em 10 anos na África, com 124 projetos diferentes e muitas outras ações."
Reconhecendo o atrito recente com outras confederações sobre planos comerciais, Infantino ressaltou a importância da transparência e do compromisso. "Quando você passa por uma jornada, às vezes preocupações são levantadas", disse. "Quando elas são levantadas, temos de abordá-las. No que diz respeito à FIFA, nós as abordamos sempre com espírito de diálogo e de braços abertos, com o coração aberto e a mente aberta. Sempre podemos ser melhores e fazer melhor."
Reiterando sua mensagem mais ampla online, Infantino acrescentou: "A Conferência de Estratégia da CAF, no belo Cabo Verde, foi uma oportunidade para reiterar que o futebol pertence a todos, em todos os lugares do mundo, e que é nossa responsabilidade criar oportunidades e encontrar os recursos para fazer isso acontecer. Tivemos um diálogo produtivo sobre compartilhar conhecimento e aprender uns com os outros para construir um ecossistema robusto em que as crianças tenham os recursos e os caminhos para realizar seus sonhos no futebol."
Ele continuou: "Refletindo sobre uma bem-sucedida Copa do Mundo da FIFA 2026, incluindo a inspiradora trajetória da seleção de Cabo Verde, tive a oportunidade de parabenizar todos pelo nosso trabalho coletivo, que resultou no incrível crescimento do futebol na África. Isso foi impulsionado por investimentos de US$ 1 bilhão do FIFA Forward, contribuindo para 124 projetos neste continente apaixonado por futebol na última década."
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O caminho até as eleições de março
Infantino agora é o grande favorito para manter sua presidência nas próximas eleições de março. O ex-zagueiro de Suíça e Tottenham Ramon Vega anunciou recentemente sua intenção de lançar uma candidatura, mas, com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, optando por buscar outro mandato na Europa em vez de concorrer ao principal cargo da Fifa, Infantino tem um caminho relativamente livre. Olhando para o futuro, o chefe da Fifa prometeu continuar colaborando com a CAF para dar sequência aos marcos recentes.
"Nosso compromisso é garantir que o futebol de vocês continue melhorando e crescendo, dando mais oportunidades. Dez países na (última) Copa do Mundo foi um sucesso para todo o continente", declarou Infantino aos delegados. "Precisamos seguir juntos neste caminho, porque cabe a vocês, como CAF, nos dizer o que querem. Como podemos torná-los mais fortes e melhores. Continuaremos buscando os recursos e os aumentos (de financiamento) necessários para impulsionar o futebol africano ao topo do futebol mundial."
Ele repetiu esse sentimento em suas últimas declarações públicas no encontro: "Nosso compromisso continua sendo garantir o crescimento consistente do futebol aqui e seguiremos trabalhando em um espírito de cooperação mútua e comunicação aberta para que meninas e meninos tenham as oportunidades de que precisam para alcançar o sucesso."
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