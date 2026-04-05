A verdadeira razão por trás da iminente saída de Salah do Liverpool foi sensacionalmente atribuída a Arne Slot, com o amigo íntimo do egípcio, Mohamed Aboutrika, alegando que o técnico “afastou o jogador”. Salah, que marcou 255 gols em 436 partidas pelos Reds, confirmou em 25 de março que esta temporada será a sua última no clube, apesar de ainda ter um ano restante em seu contrato atual.

Em entrevista ao winwinallsports, o ex-companheiro de seleção egípcio Aboutrika foi direto em sua avaliação da situação em Anfield. “Uma das razões por trás da saída de Mohamed Salah do Liverpool é a presença de Arne Slot, porque vimos problemas no período recente… Você, Slot, afastou o jogador”, afirmou Aboutrika. “Salah tinha apenas um contrato de dois anos com o Liverpool… Salah quer trabalhar com tranquilidade e aproveitar a próxima fase de sua carreira. Salah não precisa de nenhuma validação de Slot ou de qualquer outra pessoa.”







