Getty/GOAL
Traduzido por
“Afastou o jogador” – Arne Slot é apontado como responsável pela saída de Mohamed Salah do Liverpool, enquanto o técnico dos Reds corre o risco de seguir o mesmo caminho do astro egípcio que está de saída
Aboutrika afirma que Slot forçou a saída de Salah
A verdadeira razão por trás da iminente saída de Salah do Liverpool foi sensacionalmente atribuída a Arne Slot, com o amigo íntimo do egípcio, Mohamed Aboutrika, alegando que o técnico “afastou o jogador”. Salah, que marcou 255 gols em 436 partidas pelos Reds, confirmou em 25 de março que esta temporada será a sua última no clube, apesar de ainda ter um ano restante em seu contrato atual.
Em entrevista ao winwinallsports, o ex-companheiro de seleção egípcio Aboutrika foi direto em sua avaliação da situação em Anfield. “Uma das razões por trás da saída de Mohamed Salah do Liverpool é a presença de Arne Slot, porque vimos problemas no período recente… Você, Slot, afastou o jogador”, afirmou Aboutrika. “Salah tinha apenas um contrato de dois anos com o Liverpool… Salah quer trabalhar com tranquilidade e aproveitar a próxima fase de sua carreira. Salah não precisa de nenhuma validação de Slot ou de qualquer outra pessoa.”
- Getty Images Sport
Slot não se arrepende de sua gestão
A tensão entre o jogador e o técnico veio a público depois que Salah sentiu que estava sendo usado como bode expiatório pelo fraco desempenho do clube, o que levou a seus comentários de que foi “jogado para baixo do ônibus”. No entanto, Slot manteve-se firme em sua posição, insistindo que não mudaria a forma como lidava com o jogador de 33 anos, mesmo depois de deixá-lo no banco por três partidas consecutivas e tomar medidas disciplinares.
Em declarações à imprensa por meio do The Guardian, Slot disse: “Sim [estou satisfeito com a forma como lidei com a situação]. Olho para trás nesta temporada e penso que tomei algumas decisões que poderiam ter sido melhores, mas não estou falando sobre esse assunto específico com o Mo. Não me arrependo de muitas coisas que fiz durante nosso ano e meio juntos, ou até mais”.
Histórico de substituições e reações dos jogadores
Slot não hesitou em salientar que Salah já havia sido deixado no banco pela diretoria anterior, sem que isso resultasse em um pedido imediato de saída. Ele citou um incidente de grande repercussão ocorrido sob o regime anterior para ilustrar seu argumento de que a rotação do elenco não deve necessariamente levar a um pedido de transferência por parte dos jogadores-chave.
“Lembro-me do jogo fora de casa contra o West Ham, quando ele não estava jogando [sob o comando de Jurgen Klopp em 2024]. Eu não estava aqui naquela época. Ele não decidiu sair”, acrescentou Slot. “A suposição é que, se você não joga nessas partidas, de repente quer sair. É uma suposição, e talvez seja verdade ou talvez não, mas a história mostrou que ele não fez isso anteriormente e teve uma ótima temporada depois disso.”
- Getty Images Sport
Futuro incerto para o técnico e o clube
Enquanto Salah se prepara para uma transferência lucrativa para a Liga Profissional da Arábia Saudita, o próprio Klopp está sob intenso escrutínio. Uma humilhante derrota por 4 a 0 para o Manchester City nas quartas de final da FA Cup deixou a temporada do Liverpool por um fio, com o clube atualmente em quinto lugar na Premier League e enfrentando uma difícil partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.