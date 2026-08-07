AFA apoia Gianni Infantino após a Fifa abandonar proposta de US$ 20 bilhões para a Copa do Mundo

O presidente da AFA, Claudio Tapia, elogiou a FIFA por reconhecer seus erros. Ele observou que todo o processo deveria ter sido conduzido de forma completamente diferente desde o início.

Em uma carta aberta endereçada a Infantino, Tapia escreveu: "Em nome da Associação do Futebol Argentino (AFA) e de seu Comitê Executivo, dirigimo-nos a você, querido presidente, e, por meio de seus estimados bons ofícios, ao Comitê Executivo da FIFA, para expressar nosso apoio ao trabalho realizado nos últimos 10 anos, que tem se concentrado no desenvolvimento do futebol em todo o mundo e na solidez institucional com base em um modelo de governança claro, estável e transparente."

"Com relação aos acontecimentos recentes, que agora são de conhecimento público, devemos reconhecer a decisão da Administração de retirar uma proposta que, desde o início, gerou muito mais incerteza do que certeza dentro da família do futebol.

"É por isso que vale destacar o reconhecimento dos erros cometidos durante esse processo e o pedido de desculpas expresso na mensagem ponderada enviada às 211 associações-membro da FIFA."