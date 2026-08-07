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AFA apoia Gianni Infantino após a Fifa abandonar proposta de US$ 20 bilhões para a Copa do Mundo
AFA declara apoio a Infantino
A AFA manifestou publicamente total apoio ao pressionado presidente da FIFA, Infantino. O respaldo chega em um período de intenso escrutínio em torno da entidade máxima do futebol mundial. Infantino enfrentou uma enorme reação negativa por causa de sua proposta de US$ 20 bilhões recentemente abandonada.
O controverso plano pretendia vender os direitos comerciais da Copa do Mundo por meio de uma subsidiária recém-criada chamada FIFA Forward Enterprise. Em meio aos inúmeros pedidos para que Infantino deixe o cargo, a FIFA pediu desculpas oficialmente na quarta-feira pelos graves erros cometidos durante o fracassado plano de investimento privado.
- AFP
Elogios por admitir erros da Forward Enterprise
O presidente da AFA, Claudio Tapia, elogiou a FIFA por reconhecer seus erros. Ele observou que todo o processo deveria ter sido conduzido de forma completamente diferente desde o início.
Em uma carta aberta endereçada a Infantino, Tapia escreveu: "Em nome da Associação do Futebol Argentino (AFA) e de seu Comitê Executivo, dirigimo-nos a você, querido presidente, e, por meio de seus estimados bons ofícios, ao Comitê Executivo da FIFA, para expressar nosso apoio ao trabalho realizado nos últimos 10 anos, que tem se concentrado no desenvolvimento do futebol em todo o mundo e na solidez institucional com base em um modelo de governança claro, estável e transparente."
"Com relação aos acontecimentos recentes, que agora são de conhecimento público, devemos reconhecer a decisão da Administração de retirar uma proposta que, desde o início, gerou muito mais incerteza do que certeza dentro da família do futebol.
"É por isso que vale destacar o reconhecimento dos erros cometidos durante esse processo e o pedido de desculpas expresso na mensagem ponderada enviada às 211 associações-membro da FIFA."
Uma transformação profunda do futebol mundial
Tapia também aproveitou a oportunidade para elogiar a gestão geral de Infantino durante seus dez anos à frente da entidade. Ele apoiou com firmeza o dirigente suíço para continuar presidindo o esporte.
"Como já afirmamos, você está liderando uma administração que provocou uma transformação profunda da FIFA, uma transformação que abriu as portas da organização para todas as associações-membro e confederações, para que, por meio de um diálogo franco e direto, todos nós possamos continuar promovendo o futebol em todos os níveis e em todas as disciplinas", declarou Tapia.
"Em nossa visão, essa transformação foi construída sobre um modelo de governança transparente, respeito às estruturas estatutárias e adesão aos procedimentos democráticos.
"Consequentemente, com o próximo Congresso da FIFA se aproximando rapidamente, a Associação que tenho orgulho de presidir acredita firmemente e reafirma que o caminho a seguir é continuar trabalhando sob sua liderança, para que possamos seguir desenvolvendo um jogo de futebol melhor e ainda mais inclusivo."
- Getty
Um cenário global do futebol profundamente dividido
Com a aproximação do próximo Congresso da Fifa, o cenário do futebol mundial segue profundamente dividido sobre o assunto. Uefa e Concacaf divulgaram comunicados no sábado criticando duramente a liderança de Infantino. A Uefa insistiu explicitamente que perdeu a confiança na presidência, uma posição firme que não mudou apesar do recente pedido de desculpas da Fifa.
Enquanto isso, a entidade sul-americana Conmebol divulgou um comunicado pedindo diálogo aberto. A confederação rejeitou com firmeza qualquer tentativa de destituir Infantino que não envolvesse um voto democrático de todos os 211 membros da Fifa.
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