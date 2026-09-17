Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica adzic sassuolo juve
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Adzic: "O gol pela Juventus? Não dormi. Talvez em Turim eu merecesse mais espaço, veremos o que acontecerá no futuro..."

Sassuolo
Juventus
Mercado da bola
Sassuolo x Juventus
Campeonato Italiano

O meio-campista montenegrino falou abertamente sobre sua aventura no Sassuolo, o gol contra a Juventus e seu futuro.

Vasiljie Adzic está vivendo uma verdadeira explosão no Sassuolo, onde, sob o comando de Vincenzo Aquilani, começou a temporada como titular, como protagonista e mostrando 100% de todo o seu potencial também na fase ofensiva, transformando-se de meia-atacante puro em meio-campista.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport , o meio-campista montenegrino falou sobre o gol marcado contra a Juventus no confronto direto com a equipe que ainda detém seus direitos econômicos e que está alimentando muitos arrependimentos sobre sua gestão.


  • "O jogo contra a Juve é uma obsessão"

    "Vamos voltar uma semana no tempo. Eu estava esperando muito por esse jogo. Era uma obsessão, pensei nele todos os dias. Estava ansioso para jogá-lo e mostrar minhas qualidades contra um dos maiores clubes. Depois, quando vi que era dia 13, pensei nessa coincidência incrível. Sentia que havia algo no ar... A ideia do gol ficava na minha cabeça. Sim, eu pensava nisso, quase sentia"

    • Publicidade

  • "NÃO DORMI A NOITE"

    "Ainda está tudo estranho. Joguei com eles por dois anos. Eu sempre tento dar o máximo, independentemente de quem esteja do outro lado. Depois, tudo bem... foi algo especial. Revivi o gol muitas e muitas vezes e praticamente não dormi à noite. Em geral, se dorme pouco quando se joga à noite. Desta vez, some a adrenalina, a emoção, sensações fortes: noite quase em claro"

  • Spalletti

    "Com Spalletti, nos cruzamos antes da partida. Depois de cumprimentar Aquilani, ele veio me procurar no banco, fui ao encontro dele e me parabenizou pela forma como comecei a temporada. Um gesto que me deu um enorme prazer e, por isso, eu agradeço"

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • "Juve, eu merecia mais espaço"

    "A coisa fundamental agora é jogar com regularidade e no Sassuolo encontrei a situação certa para isso, então estou muito feliz. Sinto a confiança de todos e depois veremos o que vai acontecer no futuro. Eu dou o máximo todos os dias. Ftalvez na Juventus eu pudesse jogar um pouco mais ou pelo menos era o que eu esperava. Talvez eu também merecesse, mas não são decisões que cabem a mim, então tudo bem assim. Na Juventus eu fiz várias boas partidas, o caminho que estou fazendo, a decisão de vir para o Sassuolo para ter mais espaço e poder assim mostrar o meu valor, foi a escolha mais sensata. Agora pretendo dar tudo por este clube".

  • o Sassuolo

    "O Sassuolo já me queria em janeiro. Depois, eles também me acompanharam no verão. Houve um detalhe que fez a diferença: o diretor Palmieri veio a Turim para falar comigo e fazer uma videochamada com o técnico Aquilani, que me explicou de maneira muito clara o seu projeto e o papel que eu teria. A partir dali, a escolha foi fácil. Tenho que dizer que o gesto de Palmieri me marcou, não é para qualquer um".

  • FUNÇÃO

    "A posição? Eu sou um 8 ou um 10. Principalmente um meia-atacante, é ali que me sinto melhor, mas, como diz Aquilani, é a coragem que faz a posição".

Liga Europa
Juventus crest
Juventus
JUV
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Campeonato Italiano
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS