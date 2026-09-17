Vasiljie Adzic está vivendo uma verdadeira explosão no Sassuolo, onde, sob o comando de Vincenzo Aquilani, começou a temporada como titular, como protagonista e mostrando 100% de todo o seu potencial também na fase ofensiva, transformando-se de meia-atacante puro em meio-campista.

Em entrevista à Gazzetta dello Sport , o meio-campista montenegrino falou sobre o gol marcado contra a Juventus no confronto direto com a equipe que ainda detém seus direitos econômicos e que está alimentando muitos arrependimentos sobre sua gestão.



