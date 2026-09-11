"Na escola, eu sempre gostava de ir praticar esporte, com certeza porque, desde criança, eu já me emocionava logo com a bola. Quando você é pequeno e passa toda a fase da escola com os seus amigos, é realmente um período de que você se lembra por toda a vida. Tenho lembranças lindíssimas. Quando você é criança, sempre tenta se divertir. Tive um treinador com quem fiquei muitos anos antes de ir para o outro time, um grande treinador com quem aprendi muitíssimo. Só posso agradecê-lo.





Também tenho de agradecer muito ao Buducnost porque me deu confiança e tudo aquilo de que um jovem precisa. Eu tinha 16 anos quando joguei a minha primeira partida pelo Buducnost e marquei um golaço. Era 28 de agosto: vou me lembrar disso por toda a vida".