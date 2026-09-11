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Sassuolo Calcio v Cesena FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Adzic: "Na minha estreia pela Juventus, os meus estavam em lágrimas. O gol contra a Inter vai ficar para sempre no meu coração"

Juventus
Sassuolo
Campeonato Italiano
Inter de Milão

Logo de cara, o desafio de grande ex para o meio-campista hoje no Sassuolo, emprestado pela Juventus

Vasiljie Adzic é hoje jogador do Sassuolo e, sob o comando de Alberto Aquilani, vem crescendo vertiginosamente, a ponto de quase fazer a Juventus (em emergência no meio-campo) se arrepender de não ter apostado concretamente nele. Em entrevista à Sassuolo Channel, o meio-campista contou todas as emoções que viveu na Juventus antes da próxima partida do campeonato, na qual voltará a enfrentar, como adversário, a equipe de Luciano Spalletti.


  • JOGO ESPECIAL

    "Será um jogo muito especial para o meu coração, mas vou tentar vencê-los e fazer tudo o que puder para conquistar os pontos. É para isso que jogamos futebol: para vencer".

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  • OS PRIMEIROS PASSOS

    "Na escola, eu sempre gostava de ir praticar esporte, com certeza porque, desde criança, eu já me emocionava logo com a bola. Quando você é pequeno e passa toda a fase da escola com os seus amigos, é realmente um período de que você se lembra por toda a vida. Tenho lembranças lindíssimas. Quando você é criança, sempre tenta se divertir. Tive um treinador com quem fiquei muitos anos antes de ir para o outro time, um grande treinador com quem aprendi muitíssimo. Só posso agradecê-lo.


    Também tenho de agradecer muito ao Buducnost porque me deu confiança e tudo aquilo de que um jovem precisa. Eu tinha 16 anos quando joguei a minha primeira partida pelo Buducnost e marquei um golaço. Era 28 de agosto: vou me lembrar disso por toda a vida".

  • A Juventus

    "Quando cheguei à Juventus, estava emocionado. Fiz tudo o que podia para mostrar minhas qualidades e merecer essa oportunidade na Itália. Treinar com grandes campeões é importantíssimo. Eu tinha 18 anos e aprendi muito com todos os treinadores e com todos os jogadores. A Juventus Next Gen é um sistema muito bom, muito bem construído pelo clube. Muharemovic é certamente um dos muitos jogadores que saíram desse projeto".

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  • AS LÁGRIMAS DA FAMÍLIA NA ESTREIA

    "Minha família estava no estádio quando estreei pela Juventus. Quando entrei em campo e depois a partida acabou, vi que os dois estavam chorando. Foi um dia realmente emocionante. Eles me disseram que eu tinha feito aquilo com que sempre sonhei. Naquele momento, pensei em tudo e entendi que tinha realizado o meu sonho".

  • O gol para a Inter no coração

    "O gol contra a Inter? Era o Derby d'Italia. Marquei meu primeiro gol com a Juventus e fiz isso contra a Inter. Foi um gol da vitória e vou levar essa emoção comigo por toda a vida. 13 de setembro é um dia especial no meu coração"

  • Aquilani

    "O treinador tem ideias muito claras, até um pouco diferentes em relação ao que muitas vezes se vê na Itália, porque quer sempre sair jogando com a bola. Isso me agradou desde o primeiro dia. Antes de chegar, eu havia conversado com Aquilani, e ele tinha me explicado seu sistema de jogo. Gostei e, assim que cheguei, senti imediatamente a confiança dele. Temos um time forte, com jogadores realmente muito fortes. Talvez eu também tenha ficado um pouco surpreso com a qualidade que temos. Na minha opinião, podemos fazer grandes coisas juntos".