Vasiljie Adzic é hoje jogador do Sassuolo e, sob o comando de Alberto Aquilani, vem crescendo vertiginosamente, a ponto de quase fazer a Juventus (em emergência no meio-campo) se arrepender de não ter apostado concretamente nele. Em entrevista à Sassuolo Channel, o meio-campista contou todas as emoções que viveu na Juventus antes da próxima partida do campeonato, na qual voltará a enfrentar, como adversário, a equipe de Luciano Spalletti.
Traduzido por
Adzic: "Na minha estreia pela Juventus, os meus estavam em lágrimas. O gol contra a Inter vai ficar para sempre no meu coração"
JOGO ESPECIAL
"Será um jogo muito especial para o meu coração, mas vou tentar vencê-los e fazer tudo o que puder para conquistar os pontos. É para isso que jogamos futebol: para vencer".
OS PRIMEIROS PASSOS
"Na escola, eu sempre gostava de ir praticar esporte, com certeza porque, desde criança, eu já me emocionava logo com a bola. Quando você é pequeno e passa toda a fase da escola com os seus amigos, é realmente um período de que você se lembra por toda a vida. Tenho lembranças lindíssimas. Quando você é criança, sempre tenta se divertir. Tive um treinador com quem fiquei muitos anos antes de ir para o outro time, um grande treinador com quem aprendi muitíssimo. Só posso agradecê-lo.
Também tenho de agradecer muito ao Buducnost porque me deu confiança e tudo aquilo de que um jovem precisa. Eu tinha 16 anos quando joguei a minha primeira partida pelo Buducnost e marquei um golaço. Era 28 de agosto: vou me lembrar disso por toda a vida".
A Juventus
"Quando cheguei à Juventus, estava emocionado. Fiz tudo o que podia para mostrar minhas qualidades e merecer essa oportunidade na Itália. Treinar com grandes campeões é importantíssimo. Eu tinha 18 anos e aprendi muito com todos os treinadores e com todos os jogadores. A Juventus Next Gen é um sistema muito bom, muito bem construído pelo clube. Muharemovic é certamente um dos muitos jogadores que saíram desse projeto".
AS LÁGRIMAS DA FAMÍLIA NA ESTREIA
"Minha família estava no estádio quando estreei pela Juventus. Quando entrei em campo e depois a partida acabou, vi que os dois estavam chorando. Foi um dia realmente emocionante. Eles me disseram que eu tinha feito aquilo com que sempre sonhei. Naquele momento, pensei em tudo e entendi que tinha realizado o meu sonho".
O gol para a Inter no coração
"O gol contra a Inter? Era o Derby d'Italia. Marquei meu primeiro gol com a Juventus e fiz isso contra a Inter. Foi um gol da vitória e vou levar essa emoção comigo por toda a vida. 13 de setembro é um dia especial no meu coração"
Aquilani
"O treinador tem ideias muito claras, até um pouco diferentes em relação ao que muitas vezes se vê na Itália, porque quer sempre sair jogando com a bola. Isso me agradou desde o primeiro dia. Antes de chegar, eu havia conversado com Aquilani, e ele tinha me explicado seu sistema de jogo. Gostei e, assim que cheguei, senti imediatamente a confiança dele. Temos um time forte, com jogadores realmente muito fortes. Talvez eu também tenha ficado um pouco surpreso com a qualidade que temos. Na minha opinião, podemos fazer grandes coisas juntos".
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.