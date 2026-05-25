Adversários, Coritiba e Bahia estão empatados em todos os critérios na tabela: como a posição é definida nesses casos

Separados por detalhes mínimos na tabela do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Bahia entram em campo nesta segunda-feira, no Couto Pereira, para um confronto direto que pode valer lugar no G-6 da Série A.

As campanhas das equipes impressionam pela semelhança. O Tricolor ocupa a sétima posição, enquanto o Coxa aparece logo atrás, em oitavo.

Os dois clubes somam 23 pontos, com seis vitórias, cinco empates e praticamente os mesmos números ofensivos e defensivos. Ainda assim, o Bahia aparece à frente na classificação por conta do critério disciplinar. Além de ter um número menor de cartões vermelhos, o Tricolor possui um jogo e uma derrota a menos do que o Coritiba na competição.