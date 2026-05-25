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Coritiba e BahiaGetty/GOAL
Luis Felipe Gonçalves

Adversários, Coritiba e Bahia estão empatados em todos os critérios na tabela: como a posição é definida nesses casos

Brasileirão
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Coritiba x Bahia

Equipes fazem confronto direto no Couto Pereira brigando por vaga no G-6 e separadas apenas pelo critério disciplinar

Separados por detalhes mínimos na tabela do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Bahia entram em campo nesta segunda-feira, no Couto Pereira, para um confronto direto que pode valer lugar no G-6 da Série A.

As campanhas das equipes impressionam pela semelhança. O Tricolor ocupa a sétima posição, enquanto o Coxa aparece logo atrás, em oitavo.

Os dois clubes somam 23 pontos, com seis vitórias, cinco empates e praticamente os mesmos números ofensivos e defensivos. Ainda assim, o Bahia aparece à frente na classificação por conta do critério disciplinar. Além de ter um número menor de cartões vermelhos, o Tricolor possui um jogo e uma derrota a menos do que o Coritiba na competição.

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  • Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Campanhas quase idênticas

    Os números ajudam a explicar o equilíbrio do duelo. Coritiba e Bahia marcaram 21 gols e sofreram 19 até aqui no Brasileirão. Além disso, os principais artilheiros das equipes também vivem momentos parecidos.

    Breno Lopes, pelo lado do Coxa, e Luciano Juba, no Bahia, balançaram as redes sete vezes e aparecem entre os principais goleadores da competição. O lateral tricolor, porém, está lesionado e desfalca a equipe no duelo desta segunda-feira.

    Outro dado curioso envolve o desempenho dentro e fora de casa. Tanto Coritiba quanto Bahia têm rendimento melhor como visitantes do que atuando diante de suas torcidas.

    O Coxa soma apenas nove pontos no Couto Pereira, com uma das campanhas caseiras mais fracas da Série A, mas aparece entre os melhores visitantes do campeonato. O Bahia vive cenário semelhante: tem desempenho irregular em Salvador, mas cresce atuando longe de casa.

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  • Vasco Da Gama v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Forças opostas

    O confronto também coloca frente a frente duas equipes que enxergam o jogo desta segunda por perspectivas diferentes.

    Mesmo em meio à pressão recente, o Bahia construiu uma campanha sólida como visitante. Em sete partidas fora de Salvador, o time de Rogério Ceni venceu quatro vezes, empatou uma e perdeu apenas duas.

    Já o Coritiba ainda busca transformar o Couto Pereira em aliado. A equipe paranaense venceu somente duas vezes em casa no Brasileirão e aparece entre os mandantes menos eficientes da competição.

    O duelo ganha ainda mais peso justamente por reunir um Bahia confortável atuando fora e um Coritiba pressionado para melhorar diante de sua torcida.



  • Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Momentos distintos

    Apesar da igualdade nos números, os momentos das equipes são diferentes.

    O Coritiba chega mais aliviado após encerrar uma sequência de cinco partidas sem vitória ao bater o Santos por 3 a 0, fora de casa, na rodada passada. O resultado diminuiu a pressão sobre o trabalho de Fernando Seabra após a eliminação na Copa do Brasil.

    O Bahia, por outro lado, atravessa um cenário mais turbulento. O time não vence há sete jogos e viu a pressão da torcida aumentar após a eliminação para o Remo na Copa do Brasil e o empate diante do Grêmio, em Salvador.

    Os protestos contra elenco e comissão técnica aumentaram a tensão nos bastidores, e o confronto no Couto Pereira surge como oportunidade importante para iniciar uma recuperação no campeonato.

    Quem vencer chega aos 26 pontos e pode terminar a rodada dentro do G-6, finalizando a 17ª rodada do Brasileirão.

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