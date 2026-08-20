Adversário do Vasco na Sul-Americana tem lateral que virou fenômeno nas redes durante a Copa do Mundo

O Vasco terá um personagem inusitado pela frente nesta quinta-feira (20), pela Sul-Americana. No Olimpia, adversário do Cruz-Maltino no torneio continental, está Tim Payne, lateral-direito neozelandês que deixou de ser praticamente desconhecido para se transformar em um fenômeno nas redes sociais após a Copa do Mundo.

A história começou durante o Mundial, quando Payne chamou atenção por ser apontado como o jogador com menos seguidores no Instagram entre os participantes da competição. A situação provocou uma campanha nas redes sociais para aumentar a popularidade do atleta. O resultado foi impressionante: o neozelandês chegou a cerca de quatro milhões de seguidores.

A repercussão também mudou sua carreira. Depois da Copa, Payne deixou o Wellington Phoenix, clube pelo qual atuava havia sete temporadas, e acertou com o Olimpia, do Paraguai. Atualmente, o lateral já ultrapassou a marca de 5,3 milhões de seguidores na rede social.