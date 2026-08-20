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FBL-PAR-OLIMPIA-RUBIO NUAFP
Gabriel Marin

Adversário do Vasco na Sul-Americana tem lateral que virou fenômeno nas redes durante a Copa do Mundo

T. Payne
Olimpia x Vasco
Olimpia
Vasco
Copa Sul-Americana

Tim Payne ganhou milhões de seguidores durante o Mundial, mudou de clube, virou garoto-propaganda e agora encara o Cruz-Maltino pelo Olimpia

O Vasco terá um personagem inusitado pela frente nesta quinta-feira (20), pela Sul-Americana. No Olimpia, adversário do Cruz-Maltino no torneio continental, está Tim Payne, lateral-direito neozelandês que deixou de ser praticamente desconhecido para se transformar em um fenômeno nas redes sociais após a Copa do Mundo.

A história começou durante o Mundial, quando Payne chamou atenção por ser apontado como o jogador com menos seguidores no Instagram entre os participantes da competição. A situação provocou uma campanha nas redes sociais para aumentar a popularidade do atleta. O resultado foi impressionante: o neozelandês chegou a cerca de quatro milhões de seguidores.

A repercussão também mudou sua carreira. Depois da Copa, Payne deixou o Wellington Phoenix, clube pelo qual atuava havia sete temporadas, e acertou com o Olimpia, do Paraguai. Atualmente, o lateral já ultrapassou a marca de 5,3 milhões de seguidores na rede social.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Da fama repentina a uma nova vida

    A explosão nas redes sociais trouxe consequências que foram muito além dos números. Payne passou a ter contrato de patrocínio com a Asics, tornou-se embaixador de uma campanha relacionada à saúde mental e conseguiu uma transferência para o futebol paraguaio com um salário superior ao que recebia na Nova Zelândia.

    O Olimpia também sentiu imediatamente o impacto da chegada do neozelandês. Após o anúncio da contratação, o clube ganhou aproximadamente 250 mil seguidores em apenas 24 horas.

    A mudança para o Paraguai, inclusive, tem um componente familiar. Apesar de não falar espanhol, Payne decidiu aceitar o desafio em um país latino também por causa das raízes costarriquenhas de sua esposa, Michelle Peters. O casal quer que o filho Brooklyn, de um ano e meio, cresça em um ambiente latino.

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    • Publicidade
  • Nacional v Olimpia - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Reserva, mas protagonista fora de campo

    A popularidade de Payne nas redes ainda não se transformou em titularidade no Olimpia. Aos 32 anos, o lateral é reserva e participou de apenas dois jogos desde que chegou ao clube.

    No duelo de ida contra o Vasco, em São Januário, na semana passada, Payne permaneceu no banco durante toda a partida. Mesmo sem entrar em campo, porém, foi um dos jogadores mais procurados por jornalistas e torcedores presentes no estádio.

    Escoltado por funcionários do Olimpia, o neozelandês não concedeu entrevistas após o confronto.

  • Olimpia v Rubio Ñu.Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Estreia com golaço no Paraguai

    Antes de aparecer no banco contra o Vasco, Payne já havia feito sua estreia pelo novo clube. E de maneira marcante.

    O lateral balançou as redes com um golaço diante do Rubio Ñú, pelo Campeonato Paraguaio. Depois, no último domingo (16), começou como titular pela primeira vez, diante do Sportivo Ameliano.

    A sequência ainda é curta, mas representa o início de uma nova etapa para um jogador cuja carreira ganhou uma dimensão inesperada depois da Copa do Mundo.

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  • Blackburn U21 v Manchester United U21 - Barclays U21 Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma carreira que quase teve destino europeu

    Muito antes de se tornar um fenômeno no Instagram, Payne já havia chamado atenção em campo. Formado nas categorias de base do Auckland City, o lateral ganhou destaque na Copa do Mundo sub-17 de 2011 e despertou o interesse do Blackburn Rovers, da Inglaterra.

    A transferência parecia representar o começo de uma trajetória europeia promissora. Payne assinou contrato de dois anos e meio e passou mais da metade de 2012 treinando no clube inglês.

    O problema foi burocrático. Aos 18 anos, o neozelandês ainda não tinha número suficiente de convocações internacionais para atender às exigências de visto de trabalho no Reino Unido. Sem autorização para atuar na Inglaterra, precisou retornar ao Auckland City.

    Depois, teve uma passagem pelo Portland Timbers, dos Estados Unidos, antes de consolidar sua carreira no futebol neozelandês.

  • A-League Men Rd 26 - Macarthur FC v Wellington PhoenixGetty Images Sport

    Sete anos no Wellington Phoenix antes da virada

    A partir de 2017, Payne encontrou estabilidade no futebol de seu país. Foram três temporadas no Eastern Suburbs antes de uma longa passagem pelo Wellington Phoenix.

    O lateral permaneceu no clube por sete temporadas, período que antecedeu sua participação na Copa do Mundo e, consequentemente, a transformação de sua vida profissional.

    A partir do Mundial, a trajetória tomou outro rumo: milhões de seguidores, novos contratos comerciais, uma mudança de país e a oportunidade de disputar uma competição continental sul-americana.

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