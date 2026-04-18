Adrien Rabiot recusa uma oferta “gigantesca” da Liga Profissional Saudita para permanecer no AC Milan, enquanto os Rossoneri têm como alvo Leon Goretzka

Rabiot consolidou seu status como peça fundamental do meio-campo do AC Milan ao ter supostamente recusado uma proposta lucrativa da Liga Profissional da Arábia Saudita. Apesar da tendência de astros europeus buscarem contratos milionários no Oriente Médio, o ex-jogador da Juventus e do Paris Saint-Germain optou por continuar sua trajetória na Série A sob o comando de Massimiliano Allegri.

De acordo com o jornalista Nicolo Schira, o francês recebeu uma proposta formal consistindo em um contrato de três anos com um salário muito além do alcance financeiro dos Rossoneri. No entanto, com seu contrato atual no San Siro válido até junho de 2028, Rabiot sinalizou sua intenção de permanecer no clube, tendo encontrado sua melhor forma desde que chegou do Marselha.