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Adrien Rabiot recusa uma oferta “gigantesca” da Liga Profissional Saudita para permanecer no AC Milan, enquanto os Rossoneri têm como alvo Leon Goretzka
Rejeitando milhões do Oriente Médio
Rabiot consolidou seu status como peça fundamental do meio-campo do AC Milan ao ter supostamente recusado uma proposta lucrativa da Liga Profissional da Arábia Saudita. Apesar da tendência de astros europeus buscarem contratos milionários no Oriente Médio, o ex-jogador da Juventus e do Paris Saint-Germain optou por continuar sua trajetória na Série A sob o comando de Massimiliano Allegri.
De acordo com o jornalista Nicolo Schira, o francês recebeu uma proposta formal consistindo em um contrato de três anos com um salário muito além do alcance financeiro dos Rossoneri. No entanto, com seu contrato atual no San Siro válido até junho de 2028, Rabiot sinalizou sua intenção de permanecer no clube, tendo encontrado sua melhor forma desde que chegou do Marselha.
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Consolidando a liderança sob o comando de Allegri
Desde seu retorno à Itália, vindo do Marselha, Rabiot se consolidou como titular, atuando frequentemente ao lado do experiente meia Luka Modric. O meio-campista francês tem sido um dos jogadores mais utilizados do elenco, e seu saldo de cinco gols e cinco assistências reflete apenas parcialmente sua influência geral, já que sua presença física e consistência o tornaram uma peça fundamental no esquema de Allegri.
Embora suas atuações tenham sido elogiadas, permanece entre a torcida do San Siro a sensação de que Rabiot pode oferecer ainda mais no terço final do campo. Como um clássico meio-campista box-to-box, ele frequentemente se encontra em posições de gol, embora a dificuldade coletiva da equipe em manter fluidez ofensiva tenha, por vezes, limitado seu impacto decisivo. No entanto, sua decisão de rejeitar o interesse saudita proporciona a estabilidade tão necessária para um clube que busca construir uma cultura vencedora sustentável.
Goretzka passa a ser a principal prioridade
Embora a permanência de Rabiot seja um incentivo, o Milan já está buscando reforçar suas opções no meio-campo. Notícias da *La Gazzetta dello Sport* sugerem que Leon Goretzka, do Bayern de Munique, surgiu como o principal alvo para a próxima janela de transferências. Allegri estaria liderando o interesse, considerando o jogador da seleção alemã o parceiro perfeito para complementar as habilidades de Rabiot.
Os Rossoneri teriam apresentado uma proposta significativa para atrair Goretzka para a Itália. O acordo proposto inclui um contrato de três anos no valor aproximado de € 5 milhões por temporada. No entanto, qualquer possível transferência provavelmente depende da classificação do Milan para a Liga dos Campeões da próxima temporada, já que o experiente alemão está determinado a permanecer no mais alto nível da competição europeia durante o crepúsculo de seus anos de auge.
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Tirando o máximo proveito de Rabiot
A busca por Goretzka não se resume apenas a trazer mais talento; trata-se de uma jogada tática destinada a maximizar a eficiência de Rabiot. Ao contratar um jogador com a perspicácia defensiva e a intensidade de trabalho de ponta de Goretzka, o Milan espera dar a Rabiot mais liberdade para avançar e influenciar o jogo na zona ofensiva. Esse duplo pivô ou trio no meio-campo proporcionaria a solidez estrutural que falta atualmente ao sistema de Allegri nas transições.
Com Christian Pulisic e Rafael Leão sob crescente escrutínio devido às suas recentes quedas de rendimento, reforçar o núcleo da equipe tornou-se uma necessidade. Ao garantir o futuro de Rabiot e potencialmente adicionar um vencedor da Liga dos Campeões como Goretzka, o Milan está enviando uma mensagem clara aos seus rivais de que pretende continuar sendo uma força na Série A, ao mesmo tempo em que fornece o apoio necessário para que suas estrelas atuais possam brilhar.