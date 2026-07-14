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GFX Lamine Yamal Adrien RabiotGetty/GOAL
Adhe Makayasa

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Adrien Rabiot insiste que a França “não tem nenhum plano contra Lamine Yamal” para a semifinal da Copa do Mundo e se pronuncia sobre críticas anteriores ao jovem prodígio espanhol

A. Rabiot
L. Yamal
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo

Adrien Rabiot negou categoricamente as especulações de que a França estaria elaborando um plano tático específico para neutralizar o ponta espanhol Lamine Yamal no confronto das semifinais da Copa do Mundo. O meio-campista também se pronunciou sobre as repercussões de suas críticas anteriores ao jovem prodígio do Barcelona, que, como se sabe, acabaram se voltando contra ele durante o confronto entre as duas seleções na Euro 2024.

  • Tensões do passado voltam à tona

    O meio-campista da França foi lembrado de uma antiga guerra psicológica antes do confronto decisivo das semifinais da Copa do Mundo dos Bleus contra a Espanha, no Estádio de Dallas. A mídia trouxe à tona o histórico amargo das semifinais da Euro 2024, quando Rabiot fez uma crítica contundente ao afirmar que o jovem prodígio espanhol “teria que se esforçar muito mais” se quisesse disputar uma final.

    Yamal respondeu imediatamente na época, postando nas redes sociais: “Aja em silêncio, fale apenas quando for hora de dar o xeque-mate”, antes de marcar um gol espetacular que eliminou a França do torneio.

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  • France Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rabiot nega que haja um plano específico

    Em sua última coletiva de imprensa, Rabiot optou por minimizar as tensões individuais e insistiu que não há um plano tático específico para marcar individualmente o jovem prodígio do Barcelona. O ex-jogador da Juventus exortou seus companheiros a permanecerem atentos ao perigoso ataque da La Roja, destacando a capacidade deles de explorar espaços apertados dentro da grande área.

    Rabiot enfatizou que a França não cairá na armadilha de ficar obcecada por um único jogador: “Não existe um plano contra Lamine Yamal. Estamos focados na seleção espanhola, não apenas em um jogador. Sabemos que eles são perigosos em todos os aspectos: ele, os jogadores de ataque, a posse de bola, a capacidade de encontrar espaços perto da área e o jogo combinado. Temos que estar atentos a tudo isso. Não acho que devamos nos concentrar exclusivamente em um único jogador.”

  • O otimismo é grande no grupo

    Apesar das lembranças dolorosas contra a Espanha, o otimismo continua alto no elenco francês, graças à preparação meticulosa ao longo do torneio. Rabiot afirmou que a equipe está em plena forma física e mental após superar um caminho exigente até as semifinais.

    O meio-campista pediu humildade ao mesmo tempo em que incentivou sua equipe a acreditar em suas habilidades para chegar à grande final: “Nada garante que vamos vencer. Isso será decidido em campo. Estamos concentrados, vamos nos preparar muito bem para essa partida e confiamos na trajetória que percorremos até agora. Temos que acreditar em nós mesmos, mas sempre com a humildade que nos caracteriza desde o início do torneio. Espero que cheguemos à final, porque esse é o nosso objetivo.”

    Quando questionado mais detalhadamente sobre sua rixa histórica com Yamal, Rabiot deu uma resposta tranquila a respeito de seus comentários anteriores: “Não me lembro exatamente desses comentários. Mas se eu os fiz, foi porque era isso que eu pensava naquele momento.”

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  • mbappe yamal(C)Getty images

    Os pesos pesados disputam a final

    Um confronto internacional de grande repercussão aguarda agora a França, que busca sua oitava vitória consecutiva em todas as competições. No entanto, quebrar o domínio da Espanha será uma tarefa monumental, já que os ibéricos, em excelente fase, chegam ao jogo com uma incrível sequência de 16 partidas sem derrota. O confronto no Texas deve servir como o maior teste decisivo para a defesa dos Bleus, que tentarão conter o meio-campo espanhol liderado por Fabián Ruiz e Rodri.

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