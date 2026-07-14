Adrien Rabiot insiste que a França “não tem nenhum plano contra Lamine Yamal” para a semifinal da Copa do Mundo e se pronuncia sobre críticas anteriores ao jovem prodígio espanhol

Apesar das lembranças dolorosas contra a Espanha, o otimismo continua alto no elenco francês, graças à preparação meticulosa ao longo do torneio. Rabiot afirmou que a equipe está em plena forma física e mental após superar um caminho exigente até as semifinais.

O meio-campista pediu humildade ao mesmo tempo em que incentivou sua equipe a acreditar em suas habilidades para chegar à grande final: “Nada garante que vamos vencer. Isso será decidido em campo. Estamos concentrados, vamos nos preparar muito bem para essa partida e confiamos na trajetória que percorremos até agora. Temos que acreditar em nós mesmos, mas sempre com a humildade que nos caracteriza desde o início do torneio. Espero que cheguemos à final, porque esse é o nosso objetivo.”

Quando questionado mais detalhadamente sobre sua rixa histórica com Yamal, Rabiot deu uma resposta tranquila a respeito de seus comentários anteriores: “Não me lembro exatamente desses comentários. Mas se eu os fiz, foi porque era isso que eu pensava naquele momento.”