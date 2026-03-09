Getty
Traduzido por
“Adoro isso!” – Wayne Rooney lança uma defesa apaixonada do Arsenal e diz a Mikel Arteta que ele deveria usar ainda mais as controversas táticas de jogadas ensaiadas
As “artes obscuras” do Arsenal sob o microscópio
A busca do Arsenal pelo primeiro título da Premier League em 22 anos tem sido alvo de muita crítica devido à sua habilidade em marcar gols em jogadas ensaiadas. A equipe de Arteta marcou 22 dos seus 59 gols em jogadas ensaiadas, incluindo 16 apenas em escanteios. Embora eficaz, isso tem gerado críticas contundentes de treinadores rivais, que acreditam que os Gunners estão abusando das regras para obter uma vantagem injusta na área. No geral, os dados mostram que as jogadas ensaiadas representaram 27,1% do total de gols da Premier League nesta temporada, excluindo os pênaltis, o que levou alguns dos maiores nomes da liga a expressarem sua insatisfação.
- AFP
Rooney defende as táticas do Arsenal
Em seu podcast na BBC, Rooney deixou claro que não concorda com a narrativa negativa em torno do clube do norte de Londres. “Tenho ouvido muitas pessoas falando sobre o Arsenal e a maneira como eles estão jogando, mas acho que eles têm sido brilhantes”, disse Rooney. “O futebol é jogado de maneiras diferentes. O Manchester City teve momentos em que foi absolutamente incrível, o mesmo vale para o meu time, o Manchester United. Mas o Arsenal tem uma boa combinação, eles têm jogadores diferentes que marcam gols, são difíceis de enfrentar e mantêm o placar zerado. Na verdade, gosto de vê-los jogar.”
Arteta orientado a continuar a apostar nas jogadas ensaiadas
O principal motivo da frustração dos adversários, incluindo o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, é a abordagem física do Arsenal durante as jogadas de bola parada. No entanto, Rooney acredita que Arteta encontrou uma vantagem competitiva que deve continuar a explorar. “As jogadas ensaiadas fazem parte do futebol – por que não usá-las? Eles colocam jogadores na área, se as equipes não são inteligentes o suficiente ou não têm jogadores para lidar com isso, por que o Arsenal não continuaria fazendo isso? Eu faria ainda mais se fosse Mikel Arteta. Faz parte do jogo e eu adoro isso – eles não precisam mudar nada”, acrescentou Rooney.
Seus comentários vieram depois que Hurzeler acusou os Gunners de “criarem suas próprias regras” e Alan Pardew sugeriu que seria necessário colocar um “asterisco” ao lado do título conquistado por eles, porque “não há nada de bonito neles”. Rooney rebateu isso referindo-se ao seu próprio sucesso em Old Trafford, observando: “No último título da liga que conquistamos, não éramos um time excelente, mas ninguém fala sobre isso agora. Não acho que o Arsenal tenha sido tão ruim quanto as pessoas estão dizendo, realmente não acho. Não estou dizendo isso porque gosto do Arsenal, estou dizendo isso porque acho que as críticas que eles receberam são muito injustas.”
- Getty Images
A agenda lotada do Arsenal pela frente
Os Gunners estão se preparando para uma semana decisiva que pode definir sua temporada tanto em casa quanto na Europa. Antes de enfrentar o Everton na Premier League no sábado à noite, eles viajam para a Alemanha para enfrentar o Bayer Leverkusen na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os jogadores de Arteta chegaram às oitavas de final com um histórico perfeito na fase de grupos, sinalizando sua intenção de lutar em várias frentes.
Publicidade