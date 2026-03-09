“Adoro isso!” – Wayne Rooney lança uma defesa apaixonada do Arsenal e diz a Mikel Arteta que ele deveria usar ainda mais as controversas táticas de jogadas ensaiadas

O principal motivo da frustração dos adversários, incluindo o técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, é a abordagem física do Arsenal durante as jogadas de bola parada. No entanto, Rooney acredita que Arteta encontrou uma vantagem competitiva que deve continuar a explorar. “As jogadas ensaiadas fazem parte do futebol – por que não usá-las? Eles colocam jogadores na área, se as equipes não são inteligentes o suficiente ou não têm jogadores para lidar com isso, por que o Arsenal não continuaria fazendo isso? Eu faria ainda mais se fosse Mikel Arteta. Faz parte do jogo e eu adoro isso – eles não precisam mudar nada”, acrescentou Rooney.

Seus comentários vieram depois que Hurzeler acusou os Gunners de “criarem suas próprias regras” e Alan Pardew sugeriu que seria necessário colocar um “asterisco” ao lado do título conquistado por eles, porque “não há nada de bonito neles”. Rooney rebateu isso referindo-se ao seu próprio sucesso em Old Trafford, observando: “No último título da liga que conquistamos, não éramos um time excelente, mas ninguém fala sobre isso agora. Não acho que o Arsenal tenha sido tão ruim quanto as pessoas estão dizendo, realmente não acho. Não estou dizendo isso porque gosto do Arsenal, estou dizendo isso porque acho que as críticas que eles receberam são muito injustas.”