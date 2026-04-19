Getty Images Sport
Traduzido por
"Adoro estar aqui" – Michael Carrick deixa claras suas esperanças em relação ao Manchester United, mas admite que a decisão "não está nas minhas mãos"
Carrick aborda a incerteza
Com esse resultado, o United mantém-se confortavelmente na terceira posição, com 10 pontos de vantagem sobre o Chelsea, que ocupa o sexto lugar. A vitória significa que o United venceu oito das 12 partidas sob o comando de Carrick. Trata-se de uma recuperação notável na forma, igualando o total de vitórias alcançado nas primeiras 21 partidas da campanha 2025-26. Apesar da incerteza que ainda paira sobre o cargo de técnico permanente em Old Trafford, Carrick não escondeu seu desejo de continuar liderando o clube. “Adoro estar aqui. Entendo a situação, está um pouco fora do meu controle”, disse Carrick à TNT Sports quando questionado sobre seu futuro. “Você quer fazer parte de noites como esta, de momentos especiais, criar um time. Não tenho um prazo definido”, acrescentou.
- Getty Images Sport
Uma aula magistral de defesa no Bridge
A vitória do United foi construída com uma defesa de quatro improvisada que recebeu muitos elogios do técnico. Com o número de lesões aumentando, jovens e jogadores fora de posição foram obrigados a assumir responsabilidades contra um Chelsea que dominou a posse de bola. “Não posso minimizar isso, foi algo enorme, foi uma grande vitória para nós”, disse Carrick. “Eles tiveram algumas oportunidades, mas para não levarmos gols e defendermos como fizemos, foi preciso muito trabalho nos últimos dias para preparar a equipe com uma nova zaga de quatro.”
"Achei que a entrada de Ayden Heaven e Noussair Mazraoui foi incrível, considerando a pouca idade de Ayden e o fato de Noussair não estar acostumado a jogar como zagueiro central em uma defesa de quatro. Tenho que dar muito crédito à comissão técnica por ter preparado os rapazes para isso. Achei que os rapazes fizeram uma atuação magnífica esta noite. Sentimos que foi merecido. Os contratempos que tivemos nos últimos dias, a dupla de zagueiros que tínhamos, seriam um desafio, mas senti que a defesa foi imensa em circunstâncias difíceis.”
Fernandes dá o exemplo na busca por uma vaga entre os quatro primeiros
O capitão Bruno Fernandes mais uma vez provou ser o fator decisivo, dando a assistência para o gol decisivo de Matheus Cunha. Carrick elogiou efusivamente o jogador da seleção portuguesa, que agora soma 18 assistências na Premier League nesta temporada. “O impacto dele tem sido imenso há algum tempo, e ele manteve esse ritmo até o fim”, observou Carrick. “Ele joga a maioria das partidas, está em forma, está com fome de vitórias. Ele teve uma grande responsabilidade no meio-campo, mas estava disposto a assumi-la pelo time. Ele tem uma personalidade forte, não é à toa que é o capitão. Às vezes, é liderar pelo exemplo e mostrar o caminho. Ele é comunicativo, tem uma presença marcante em campo.”
- Getty Images Sport
Construindo as bases para o futuro
Embora a vantagem sobre as equipes que não disputam a Liga dos Campeões seja confortável, Carrick se recusa a deixar a complacência tomar conta. O principal objetivo de Carrick desde que assumiu o comando tem sido restaurar a identidade do clube e garantir que os jogadores compreendam o peso do emblema que representam. “Fazer com que eles entendam e valorizem o fato de jogar por este clube. É fácil esquecer a posição em que nos encontramos”, explicou ele. “Podemos jogar melhor, ainda temos muito a melhorar, mas temos resultados para criar impulso e construir uma base. Não vamos nos deixar levar pelo entusiasmo, mas vamos aproveitar o resultado desta noite.”