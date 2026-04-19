"Adoro estar aqui" – Michael Carrick deixa claras suas esperanças em relação ao Manchester United, mas admite que a decisão "não está nas minhas mãos"

A vitória do United foi construída com uma defesa de quatro improvisada que recebeu muitos elogios do técnico. Com o número de lesões aumentando, jovens e jogadores fora de posição foram obrigados a assumir responsabilidades contra um Chelsea que dominou a posse de bola. “Não posso minimizar isso, foi algo enorme, foi uma grande vitória para nós”, disse Carrick. “Eles tiveram algumas oportunidades, mas para não levarmos gols e defendermos como fizemos, foi preciso muito trabalho nos últimos dias para preparar a equipe com uma nova zaga de quatro.”

"Achei que a entrada de Ayden Heaven e Noussair Mazraoui foi incrível, considerando a pouca idade de Ayden e o fato de Noussair não estar acostumado a jogar como zagueiro central em uma defesa de quatro. Tenho que dar muito crédito à comissão técnica por ter preparado os rapazes para isso. Achei que os rapazes fizeram uma atuação magnífica esta noite. Sentimos que foi merecido. Os contratempos que tivemos nos últimos dias, a dupla de zagueiros que tínhamos, seriam um desafio, mas senti que a defesa foi imensa em circunstâncias difíceis.”