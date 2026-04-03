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“Adoro estar aqui” – Dominik Szoboszlai se pronuncia sobre rumores de transferência para o Real Madrid em meio a negociações de contrato com o Liverpool
Dedicação à causa do Anfield
Em meio a rumores de interesse do Real Madrid e às negociações em andamento sobre seu contrato, Szoboszlai continua comprometido com o Liverpool, citando sua vida familiar estável em Merseyside como um fator fundamental. Ele atribui à paternidade o amadurecimento de sua mentalidade, o que o ajuda a manter o foco apesar dos resultados irregulares da equipe.
Em entrevista ao Liverpool Echo, Szoboszlai falou abertamente sobre seu futuro e crescimento pessoal. “Adoro estar aqui”, afirmou enfaticamente. “Minha família está feliz, adoro o clube, adoro os torcedores, adoro jogar por este clube e é isso.”
Ele também refletiu sobre como a paternidade remodelou sua mentalidade, observando: “Isso me mudou muito. Sabe, eu era uma pessoa muito irritada depois dos jogos se algo não saísse como eu queria, mas desde que ela nasceu, fico irritado por dois minutos, depois penso nela e percebo qual é a coisa mais importante na vida.”
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Honrando o legado do número 8
Desde sua transferência de 60 milhões de libras do RB Leipzig em 2023, Szoboszlai tem assumido a responsabilidade que vem com a icônica camisa nº 8 do Liverpool. Embora reconheça as inevitáveis comparações com Steven Gerrard como um “grande elogio”, o húngaro está focado em trilhar seu próprio caminho e apoiar os novos companheiros de equipe, afirmando: “Eu só tento construir minha própria história... Sei como é ser novo e como é difícil chegar à Premier League, especialmente ao Liverpool, onde sempre se espera que você conquiste títulos.”
Em busca do sonho europeu
Apesar dos desafios que a equipe de Arne Slot enfrenta nesta temporada, Szoboszlai continua motivado pelo sonho de chegar à final da Liga dos Campeões em sua cidade natal, Budapeste. Diante de uma difícil partida das quartas de final contra o PSG, o jogador de 25 anos admitiu: “Não gosto de falar sobre isso, mas é impossível não pensar nisso. Então, às vezes, tenho apenas uma pequena ideia na cabeça e converso com minha esposa sobre como seria, e, para ser sincero, não consigo imaginar estar lá em Budapeste, disputar a final; é por isso que trabalho todos os dias. Especialmente na Hungria, meu país, todos sabem o que significa ser húngaro, e meu maior sonho sempre foi ganhar a Liga dos Campeões em toda a minha carreira. Então, se eu pudesse ganhar lá, eu aceitaria agora mesmo.”
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A busca pelos títulos continua
O Liverpool volta a campo no sábado, em visita ao Manchester City pelas quartas de final da FA Cup — uma partida que será marcante, pois será a última vez que Mohamed Salah enfrentará os Citizens como jogador dos Reds, já que ele confirmou que deixará o clube neste verão.