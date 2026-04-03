Em meio a rumores de interesse do Real Madrid e às negociações em andamento sobre seu contrato, Szoboszlai continua comprometido com o Liverpool, citando sua vida familiar estável em Merseyside como um fator fundamental. Ele atribui à paternidade o amadurecimento de sua mentalidade, o que o ajuda a manter o foco apesar dos resultados irregulares da equipe.

Em entrevista ao Liverpool Echo, Szoboszlai falou abertamente sobre seu futuro e crescimento pessoal. “Adoro estar aqui”, afirmou enfaticamente. “Minha família está feliz, adoro o clube, adoro os torcedores, adoro jogar por este clube e é isso.”

Ele também refletiu sobre como a paternidade remodelou sua mentalidade, observando: “Isso me mudou muito. Sabe, eu era uma pessoa muito irritada depois dos jogos se algo não saísse como eu queria, mas desde que ela nasceu, fico irritado por dois minutos, depois penso nela e percebo qual é a coisa mais importante na vida.”