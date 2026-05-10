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Harrogate Town v Wrexham AFC - Emirates FA Cup First RoundGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

“Adoro aquele lugar” - Será que Paul Mullin voltará a jogar pelo Wrexham, agora que o jogador preferido de Ryan Reynolds e Rob Mac, responsável pela conquista do título, se prepara para retornar ao Racecourse Ground?

P. Mullin
Wrexham
Bradford City
Championship

Paul Mullin deu uma importante atualização sobre seu futuro no Wrexham, agora que entra no último ano de contrato. O experiente atacante, que se tornou o rosto da renascença do clube em Hollywood sob o comando de Ryan Reynolds e Rob Mac, confirmou que está se preparando para retornar ao Racecourse Ground após uma passagem por empréstimo pelo Bradford City.

  • Uma figura lendária em uma encruzilhada

    Mullin admite que ainda não tem clareza sobre o que o futuro lhe reserva, agora que entra no último ano de contrato. O jogador de 31 anos é uma verdadeira lenda no clube do norte de Gales, devido ao papel fundamental que desempenhou na notável ascensão da equipe da National League para a Championship. O atacante marcou impressionantes 110 gols em 170 partidas oficiais pelo Wrexham, causando um enorme impacto na comunidade local. Ele desceu de divisão para se juntar ao time e rapidamente se tornou um nome conhecido, mostrando sua personalidade na série documental Welcome to Wrexham.

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    Problemas com lesões e passagens frustrantes por empréstimo

    Suas conquistas são incrivelmente notáveis, considerando os problemas com lesões que enfrentou. Ele perdeu o início da temporada de promoção da League Two após sofrer uma perfuração no pulmão e quatro fraturas nas costelas, mas mesmo assim conseguiu marcar 24 gols no campeonato. Após uma cirurgia nas costas, ele disputou apenas 17 partidas, enquanto o Wrexham garantia a promoção da League One. Após chegar à Championship, Mullin foi emprestado ao Wigan Athletic, mas o empréstimo foi encerrado em janeiro. Ele então se juntou ao Bradford City, disputando apenas nove partidas e ficando de fora das últimas quatro escalações, o que sugere que outra saída pode estar nos planos para este verão.

  • Opinião no The Overlap

    Em entrevista ao The Overlap, Mullin e o zagueiro do Wrexham, Conor Coady, discutiram seus próximos passos após os respectivos períodos de empréstimo. Coady explicou: “Certamente, no verão, voltarei para a pré-temporada e terei uma conversa com o técnico. Já falei com ele. Acho que as pessoas pensam que, quando você sai de um clube, é porque algo aconteceu. Não aconteceu nada — eu simplesmente não estava me adaptando naquele momento, e estou desesperado para jogar futebol. Surgiu uma oportunidade em janeiro, conversei com o técnico do Charlton, que foi absolutamente brilhante comigo, e aproveitei a chance.”

    Mullin concordou: “Assim como o Conor, vou voltar. De qualquer forma, não tive notícias do técnico durante a maior parte da temporada, exceto em janeiro. Quando você tem contrato com o clube e ama estar lá, você volta e vê o que acontece.”

    Refletindo sobre sua passagem pelo Wrexham e o progresso do time sem ele, Mullin acrescentou: “Foi inacreditável, e tem sido uma história digna de Hollywood. Sei que as pessoas dizem que não é um conto de fadas, mas é, especialmente para os torcedores. Eles ficaram 15 anos fora da Liga [de Futebol], literalmente quase entraram em extinção e tiveram que investir seu próprio dinheiro para manter o clube funcionando. Estar na posição em que estão, terminando logo abaixo dos playoffs nesta temporada, tem sido incrível. Tem sido tudo o que todos viram. Tem sido uma jornada e uma aventura, e não acho que isso vá parar com as ambições das pessoas no clube.”

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    O que o futuro reserva para a lenda do Wrexham?

    Resta saber se Mullin conseguirá se reintegrar ao time titular sob o comando de Parkinson na próxima temporada ou se buscará uma transferência definitiva para outro clube. Independentemente de seu próximo destino, o incrível legado do atacante no norte do País de Gales está garantido para sempre.

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