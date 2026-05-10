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“Adoro aquele lugar” - Será que Paul Mullin voltará a jogar pelo Wrexham, agora que o jogador preferido de Ryan Reynolds e Rob Mac, responsável pela conquista do título, se prepara para retornar ao Racecourse Ground?
Uma figura lendária em uma encruzilhada
Mullin admite que ainda não tem clareza sobre o que o futuro lhe reserva, agora que entra no último ano de contrato. O jogador de 31 anos é uma verdadeira lenda no clube do norte de Gales, devido ao papel fundamental que desempenhou na notável ascensão da equipe da National League para a Championship. O atacante marcou impressionantes 110 gols em 170 partidas oficiais pelo Wrexham, causando um enorme impacto na comunidade local. Ele desceu de divisão para se juntar ao time e rapidamente se tornou um nome conhecido, mostrando sua personalidade na série documental Welcome to Wrexham.
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Problemas com lesões e passagens frustrantes por empréstimo
Suas conquistas são incrivelmente notáveis, considerando os problemas com lesões que enfrentou. Ele perdeu o início da temporada de promoção da League Two após sofrer uma perfuração no pulmão e quatro fraturas nas costelas, mas mesmo assim conseguiu marcar 24 gols no campeonato. Após uma cirurgia nas costas, ele disputou apenas 17 partidas, enquanto o Wrexham garantia a promoção da League One. Após chegar à Championship, Mullin foi emprestado ao Wigan Athletic, mas o empréstimo foi encerrado em janeiro. Ele então se juntou ao Bradford City, disputando apenas nove partidas e ficando de fora das últimas quatro escalações, o que sugere que outra saída pode estar nos planos para este verão.
Opinião no The Overlap
Em entrevista ao The Overlap, Mullin e o zagueiro do Wrexham, Conor Coady, discutiram seus próximos passos após os respectivos períodos de empréstimo. Coady explicou: “Certamente, no verão, voltarei para a pré-temporada e terei uma conversa com o técnico. Já falei com ele. Acho que as pessoas pensam que, quando você sai de um clube, é porque algo aconteceu. Não aconteceu nada — eu simplesmente não estava me adaptando naquele momento, e estou desesperado para jogar futebol. Surgiu uma oportunidade em janeiro, conversei com o técnico do Charlton, que foi absolutamente brilhante comigo, e aproveitei a chance.”
Mullin concordou: “Assim como o Conor, vou voltar. De qualquer forma, não tive notícias do técnico durante a maior parte da temporada, exceto em janeiro. Quando você tem contrato com o clube e ama estar lá, você volta e vê o que acontece.”
Refletindo sobre sua passagem pelo Wrexham e o progresso do time sem ele, Mullin acrescentou: “Foi inacreditável, e tem sido uma história digna de Hollywood. Sei que as pessoas dizem que não é um conto de fadas, mas é, especialmente para os torcedores. Eles ficaram 15 anos fora da Liga [de Futebol], literalmente quase entraram em extinção e tiveram que investir seu próprio dinheiro para manter o clube funcionando. Estar na posição em que estão, terminando logo abaixo dos playoffs nesta temporada, tem sido incrível. Tem sido tudo o que todos viram. Tem sido uma jornada e uma aventura, e não acho que isso vá parar com as ambições das pessoas no clube.”
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O que o futuro reserva para a lenda do Wrexham?
Resta saber se Mullin conseguirá se reintegrar ao time titular sob o comando de Parkinson na próxima temporada ou se buscará uma transferência definitiva para outro clube. Independentemente de seu próximo destino, o incrível legado do atacante no norte do País de Gales está garantido para sempre.