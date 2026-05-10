“Adoro aquele lugar” - Será que Paul Mullin voltará a jogar pelo Wrexham, agora que o jogador preferido de Ryan Reynolds e Rob Mac, responsável pela conquista do título, se prepara para retornar ao Racecourse Ground?

Em entrevista ao The Overlap, Mullin e o zagueiro do Wrexham, Conor Coady, discutiram seus próximos passos após os respectivos períodos de empréstimo. Coady explicou: “Certamente, no verão, voltarei para a pré-temporada e terei uma conversa com o técnico. Já falei com ele. Acho que as pessoas pensam que, quando você sai de um clube, é porque algo aconteceu. Não aconteceu nada — eu simplesmente não estava me adaptando naquele momento, e estou desesperado para jogar futebol. Surgiu uma oportunidade em janeiro, conversei com o técnico do Charlton, que foi absolutamente brilhante comigo, e aproveitei a chance.”

Mullin concordou: “Assim como o Conor, vou voltar. De qualquer forma, não tive notícias do técnico durante a maior parte da temporada, exceto em janeiro. Quando você tem contrato com o clube e ama estar lá, você volta e vê o que acontece.”

Refletindo sobre sua passagem pelo Wrexham e o progresso do time sem ele, Mullin acrescentou: “Foi inacreditável, e tem sido uma história digna de Hollywood. Sei que as pessoas dizem que não é um conto de fadas, mas é, especialmente para os torcedores. Eles ficaram 15 anos fora da Liga [de Futebol], literalmente quase entraram em extinção e tiveram que investir seu próprio dinheiro para manter o clube funcionando. Estar na posição em que estão, terminando logo abaixo dos playoffs nesta temporada, tem sido incrível. Tem sido tudo o que todos viram. Tem sido uma jornada e uma aventura, e não acho que isso vá parar com as ambições das pessoas no clube.”