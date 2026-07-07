Mbappé há muito tempo é associado aos maiores clubes do mundo, mas Barry acredita que seria uma oportunidade perdida se o atacante nunca chegasse a jogar na Inglaterra. Barry argumenta que a Premier League continua sendo o maior teste decisivo para os melhores talentos do mundo, citando o fato de que alguns dos maiores jogadores da história do futebol nunca cruzaram o Canal da Mancha.

Ao falar sobre a possível transferência, Barry disse ao Lyllo Casino: “É uma pena que jogadores de nível mundial como Mbappé nunca tenham jogado na Premier League. Adoraríamos ver Messi aqui, mas isso não vai acontecer. Não queremos que a carreira de Mbappé passe sem que ele tenha se testado na liga mais difícil do mundo.” Atualmente, o francês está demonstrando sua qualidade no cenário mundial, tendo recentemente convertido com tranquilidade o pênalti que levou a França às quartas de final da Copa do Mundo.