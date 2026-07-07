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“Adoraria vê-lo com a camisa do City” - Kylian Mbappé é incentivado a seguir um caminho que Lionel Messi nunca trilhou e a embarcar em uma aventura na Premier League, em Manchester
O desafio da Premier League
Mbappé há muito tempo é associado aos maiores clubes do mundo, mas Barry acredita que seria uma oportunidade perdida se o atacante nunca chegasse a jogar na Inglaterra. Barry argumenta que a Premier League continua sendo o maior teste decisivo para os melhores talentos do mundo, citando o fato de que alguns dos maiores jogadores da história do futebol nunca cruzaram o Canal da Mancha.
Ao falar sobre a possível transferência, Barry disse ao Lyllo Casino: “É uma pena que jogadores de nível mundial como Mbappé nunca tenham jogado na Premier League. Adoraríamos ver Messi aqui, mas isso não vai acontecer. Não queremos que a carreira de Mbappé passe sem que ele tenha se testado na liga mais difícil do mundo.” Atualmente, o francês está demonstrando sua qualidade no cenário mundial, tendo recentemente convertido com tranquilidade o pênalti que levou a França às quartas de final da Copa do Mundo.
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Cidade na vanguarda
Se Mbappé decidisse se transferir para a Inglaterra, há apenas um destino que Barry considera estar realmente “preparado” para viabilizar uma transferência tão impactante. O poder financeiro e o sucesso contínuo do Manchester City fazem do clube o principal candidato natural para qualquer jogador do calibre de Mbappé, especialmente porque o time busca manter seu domínio no topo do futebol europeu.
“O Manchester City está sempre pronto para contratar os melhores do mundo. Se Mbappé quiser experimentar a Premier League, tenho certeza de que o clube estará na vanguarda. Adoraria vê-lo com a camisa do City”, acrescentou Barry.
O debate em torno da grandeza de Mbappé continua a se intensificar, com especialistas como Jamie Carragher sugerindo que suas fantásticas atuações na Copa do Mundo poderiam levá-lo a superar nomes como Harry Kane na disputa pela Bola de Ouro.
A busca pelo sucessor de Rodri
Embora a perspectiva de contratar Mbappé continue sendo um sonho para muitos torcedores do City, o clube tem se empenhado em garantir talentos para o presente. Os campeões da Premier League anunciaram oficialmente que o Manchester City e o Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência do meio-campista Elliot Anderson, de 23 anos. O ex-jogador do Forest está atualmente a serviço da seleção inglesa na Copa do Mundo, mas já passou pelos exames médicos no exterior.
Barry acredita que Anderson tem o perfil para, eventualmente, assumir um papel fundamental no Etihad, chegando a sugerir que ele poderia ser um sucessor de longo prazo para Rodri. “Se Rodri ficar, a contratação de Elliot Anderson seria uma surpresa”, admitiu Barry. “Eles são jogadores muito parecidos; seus maiores pontos fortes estão fora da bola: pressão, interceptação de jogadas e início de ataques. Se Rodri sair, será muito difícil substituí-lo, mas Elliot Anderson tem capacidade para isso.”
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A pressão de uma mudança que chamou muita atenção
A transferência representa um grande salto na carreira de Anderson, que se destacou durante sua passagem pelo City Ground. Com um valor de transferência substancial envolvido, os holofotes estarão voltados para o jovem inglês, para ver se ele conseguirá se adaptar ao exigente sistema de Enzo Maresca. Barry, no entanto, está confiante de que o temperamento do meio-campista lhe permitirá brilhar, apesar das inevitáveis comparações com companheiros de equipe de nível mundial.
“A transferência para o Manchester City provavelmente levará seu jogo a um novo patamar”, explicou Barry. “Rodri já está no mais alto nível há muito mais tempo, então Elliot terá que aprimorar seu jogo para substituí-lo plenamente. O valor da transferência realmente aumenta a pressão, mas isso não é culpa do jogador. Quando estiver em campo, Anderson não vai ficar pensando em ser um jogador de 100 milhões de libras; ele simplesmente fará o trabalho que fazia no Nottingham Forest. Ele parece ter a cabeça no lugar, então não acho que isso vá afetá-lo muito.”
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