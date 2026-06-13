Falando com franqueza no programa “The Wayne Rooney Show”, o ex-capitão da seleção inglesa questionou a estratégia esportiva geral do clube ao autorizar a saída do meio-campista. Ele afirmou: “Não acreditei que o Manchester United o tenha deixado ir naquela época, porque ele, obviamente, se esforça muito.

E, na época em que o deixaram ir, ele era, na verdade, um dos jogadores que você queria ver em campo todas as semanas, porque parecia que os outros jogadores não estavam se esforçando ou não estavam dando o melhor de si, e ele causava impacto.

Ele estava jogando em uma função mais avançada e marcando gols importantes. Quando o Man United o deixou ir, eu pensei: ‘Uau, o que está acontecendo aqui?’ Mas você adoraria tê-lo de volta ao Man United agora.”