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“Adoraria tê-lo de volta” – Wayne Rooney pede ao Manchester United que recontrate Scott McTominay e repare na transferência questionável de 26 milhões de libras
Ícone dos Red Devils lamenta a saída
A decisão de vender o jogador formado na base parece cada vez mais precipitada, após sua espetacular temporada de estreia na Itália, que culminou com a conquista do Scudetto. Tendo se consolidado como uma figura emblemática tanto no clube quanto na seleção, o dinâmico meio-campista elevou significativamente seu nível de jogo desde que deixou Old Trafford. Rooney, que dividiu o campo com o jovem McTominay por 94 minutos em duas partidas da Premier League em maio de 2017, insiste que o United carece desesperadamente de sua ética de trabalho incansável.
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Rooney surpreso com a decisão sobre a transferência
Falando com franqueza no programa “The Wayne Rooney Show”, o ex-capitão da seleção inglesa questionou a estratégia esportiva geral do clube ao autorizar a saída do meio-campista. Ele afirmou: “Não acreditei que o Manchester United o tenha deixado ir naquela época, porque ele, obviamente, se esforça muito.
E, na época em que o deixaram ir, ele era, na verdade, um dos jogadores que você queria ver em campo todas as semanas, porque parecia que os outros jogadores não estavam se esforçando ou não estavam dando o melhor de si, e ele causava impacto.
Ele estava jogando em uma função mais avançada e marcando gols importantes. Quando o Man United o deixou ir, eu pensei: ‘Uau, o que está acontecendo aqui?’ Mas você adoraria tê-lo de volta ao Man United agora.”
A reformulação do meio-campo continua sendo uma prioridade
Enquanto os dirigentes do Old Trafford avançam com uma reformulação no verão após garantirem a contratação de Ederson, do Atalanta, o nome de McTominay ainda não apareceu na lista oficial de candidatos. O United continua buscando em outros lugares, com opções nacionais mais jovens, como Mateus Fernandes, do West Ham, Alex Scott, do Bournemouth, e a jovem promessa do Crystal Palace, Adam Wharton, sendo constantemente associados ao clube.
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O palco mundial aguarda o retorno da estrela
Espera-se que McTominay se recupere de uma leve indisposição estomacal bem a tempo de liderar a histórica campanha da Escócia na Copa do Mundo contra o Haiti. A seleção nacional chega ao torneio em grande fase, encerrando uma dolorosa ausência de 28 anos do cenário mundial. Garantir o máximo de pontos nesta estreia será absolutamente vital para a Tartan Army antes que a exaustiva janela de transferências de verão volte a colocar em foco o futuro do jogador no clube.