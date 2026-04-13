“Adoraria que isso acontecesse” – Será que Jack Grealish voltará ao Aston Villa? Estrela da Inglaterra soube quem terá a palavra final sobre a surpreendente transferência de volta ao clube

O City nem sempre viu o melhor dele, já que Guardiola foi acusado de reprimir seus instintos criativos, mas será que um retorno às raízes geográficas poderia acontecer em 2026? Questionado sobre se uma transferência motivada por laços afetivos seria concretizada — com Grealish supostamente disposto a aceitar uma redução salarial —, o ex-meio-campista do Villa, Barry, em entrevista à GOAL em parceria com a BetMGM, disse: “Voltando a ele e ao Pep, acho que seu estilo mudou muito desde que ele estava no Villa até o City. Se isso foi por instruções do técnico, só o Jack e eles sabem. Mas, para mim, ele não era exatamente o mesmo jogador que nos fazia pular das cadeiras no Villa Park e tinha aquela confiança para pegar a bola e ir para qualquer lugar.

“Vimos isso um pouco mais no Everton este ano, onde ele provavelmente tem liberdade para jogar com um estilo diferente. Mas, conhecendo o Jack, sabendo o quanto ele é torcedor do Villa e que grande clube o Villa é, acho que ele provavelmente adoraria que isso acontecesse. E quanto ao corte salarial, tenho certeza de que ele também aceitaria.

“Para mim, a questão é: o técnico gosta do estilo dele? Ele acha que ele vai se dar bem no vestiário? Esse será o obstáculo para mim: se ele o vê como parte daquele vestiário, se ele vai chegar e afetar o que já foi construído.

“Acho que seria ótimo. Acho que todos os torcedores adorariam ver isso. Mas, para mim, vai ser uma decisão do Unai Emery: se ele acha que o Jack é o homem certo para voltar e melhorar o vestiário, melhorar o elenco. Eu adoraria ver isso.”