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“Adoraria que isso acontecesse” – Será que Jack Grealish voltará ao Aston Villa? Estrela da Inglaterra soube quem terá a palavra final sobre a surpreendente transferência de volta ao clube
Opção de compra: quanto custaria Grealish ao Everton
Os termos do contrato que levou Grealish de Manchester para Merseyside incluem uma opção de compra de 50 milhões de libras (67 milhões de dólares). O Everton está ansioso para manter o vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões no Estádio Hill Dickinson, mas deseja renegociar os valores envolvidos em uma transferência definitiva.
Isso mantém a porta aberta para outros possíveis interessados, com o talento de 30 anos atraindo o interesse de times ambiciosos da MLS, equipes de toda a Europa e clubes que gastam pesado na Liga Profissional da Arábia Saudita. Nenhum deles vai tocar o coração como o Villa consegue.
Nascido em Birmingham, Grealish saiu da base do Villa para disputar 213 partidas pelo clube de sua cidade natal — assumindo a capitania ao longo do caminho. Em 2021, foi concretizada uma transferência recorde de 100 milhões de libras (134 milhões de dólares) para o Etihad Stadium.
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Redução salarial: como poderia acontecer o retorno de Grealish ao Aston Villa
O City nem sempre viu o melhor dele, já que Guardiola foi acusado de reprimir seus instintos criativos, mas será que um retorno às raízes geográficas poderia acontecer em 2026? Questionado sobre se uma transferência motivada por laços afetivos seria concretizada — com Grealish supostamente disposto a aceitar uma redução salarial —, o ex-meio-campista do Villa, Barry, em entrevista à GOAL em parceria com a BetMGM, disse: “Voltando a ele e ao Pep, acho que seu estilo mudou muito desde que ele estava no Villa até o City. Se isso foi por instruções do técnico, só o Jack e eles sabem. Mas, para mim, ele não era exatamente o mesmo jogador que nos fazia pular das cadeiras no Villa Park e tinha aquela confiança para pegar a bola e ir para qualquer lugar.
“Vimos isso um pouco mais no Everton este ano, onde ele provavelmente tem liberdade para jogar com um estilo diferente. Mas, conhecendo o Jack, sabendo o quanto ele é torcedor do Villa e que grande clube o Villa é, acho que ele provavelmente adoraria que isso acontecesse. E quanto ao corte salarial, tenho certeza de que ele também aceitaria.
“Para mim, a questão é: o técnico gosta do estilo dele? Ele acha que ele vai se dar bem no vestiário? Esse será o obstáculo para mim: se ele o vê como parte daquele vestiário, se ele vai chegar e afetar o que já foi construído.
“Acho que seria ótimo. Acho que todos os torcedores adorariam ver isso. Mas, para mim, vai ser uma decisão do Unai Emery: se ele acha que o Jack é o homem certo para voltar e melhorar o vestiário, melhorar o elenco. Eu adoraria ver isso.”
Entradas e saídas: o futuro de Rogers influenciará os planos do Villa
O Villa pode ficar tentado a sondar a disponibilidade de Grealish, já que o City se mostra aberto a uma venda, enquanto Morgan Rogers continua sendo alvo de rumores de saída na região de West Midlands. Se ele vier a sair, será necessária mais criatividade no setor ofensivo.
Questionado sobre se as saídas poderiam influenciar as decisões em relação às contratações, com Grealish potencialmente fazendo parte desse processo, Barry acrescentou: “Essa é outra coisa que você precisa levar em conta ao fazer transferências. Se você está ganhando muito dinheiro com um jogador inglês formado no clube, e o Jack está chegando de graça, então é claro que faz sentido do ponto de vista financeiro também.
“Olhando para o Villa, ficaria triste se o Morgan fosse embora. Acho que ele tem sido brilhante. Não há muitos jogadores como ele, capazes de conduzir a bola como o Morgan Rogers faz. Faria sentido se eles precisassem vendê-lo, mas ele já vestiu a camisa do Villa e eu gostaria de manter o Morgan Rogers no Villa.”
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A corrida pela Liga dos Campeões: o Villa tem algumas opções para chegar às competições europeias
A classificação para a Liga dos Campeões ajudaria o Villa a manter Rogers — cujo contrato vai até 2031 — no clube. Grealish, que parece destinado a ficar de fora da seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026 enquanto se recupera de uma cirurgia devido a uma fratura no pé, também poderia ter a oportunidade de representar o clube da sua infância no maior palco do futebol europeu.