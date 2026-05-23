O técnico do Everton expressou abertamente seu desejo de ver seu antigo clube evitar o rebaixamento, embora insista que suas obrigações profissionais em Merseyside devem vir em primeiro lugar. Falando antes da viagem crucial ao norte de Londres, Moyes disse: "Eu adoraria manter o West Ham na liga, se pudesse. Mas é mais importante garantir que o Everton termine na metade superior da tabela e tentarmos arrecadar mais alguns milhões de libras graças à nossa posição na liga, o que é tão importante. Às vezes, quando você está nessa posição, só olha para a sua classificação no campeonato depois de cinco ou seis anos, quando olha para trás.”