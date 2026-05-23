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"Adoraria manter o West Ham na Premier League" - David Moyes promete que o Everton vai dar tudo de si para derrotar o Tottenham e conquistar um resultado que possa levar os Spurs ao Campeonato
O drama do rebaixamento toma conta da capital
No domingo, o Everton viaja para o norte de Londres para enfrentar o Tottenham, que ocupa a 17ª posição e está apenas dois pontos à frente do West Ham, na última vaga de rebaixamento. Embora os Spurs precisem de apenas um ponto para garantir a permanência, suas vulnerabilidades históricas podem ser expostas por um Everton que busca terminar entre os primeiros colocados. Esse confronto decisivo coincide com o jogo do West Ham em casa contra o Leeds United, um confronto igualmente decisivo para que o time consiga uma improvável salvação.
- AFP
Moyes quer garantir a permanência do seu antigo clube
O técnico do Everton expressou abertamente seu desejo de ver seu antigo clube evitar o rebaixamento, embora insista que suas obrigações profissionais em Merseyside devem vir em primeiro lugar. Falando antes da viagem crucial ao norte de Londres, Moyes disse: "Eu adoraria manter o West Ham na liga, se pudesse. Mas é mais importante garantir que o Everton termine na metade superior da tabela e tentarmos arrecadar mais alguns milhões de libras graças à nossa posição na liga, o que é tão importante. Às vezes, quando você está nessa posição, só olha para a sua classificação no campeonato depois de cinco ou seis anos, quando olha para trás.”
Ligações com o Claret
O escocês de 63 anos mantém um forte vínculo emocional com o West Ham, tendo comandado o clube londrino em duas passagens distintas entre novembro de 2017 e junho de 2024. Sua segunda passagem foi marcada por uma conquista histórica em competições europeias, quando levou o West Ham ao título da Liga Conferência da UEFA após derrotar a Fiorentina por 2 a 1 em Praga, em 7 de junho de 2023. No entanto, sua prioridade imediata continua sendo terminar a temporada com força com o Everton, apesar de o time de Merseyside estar passando por uma sequência de seis jogos sem vitórias.
- AFP
Prova final
Os jogadores de Moyes enfrentam um grande desafio histórico neste fim de semana, já que venceram apenas uma das últimas 16 partidas fora de casa contra o Tottenham na Premier League. Enquanto isso, o Spurs, que não está em boa fase, está desesperado para evitar repetir a goleada de 4 a 1 sofrida na última rodada da temporada passada contra o Brighton. Após este confronto, o foco nacional se voltará para os compromissos internacionais, à medida que o mundo do futebol se prepara para a próxima Copa do Mundo.