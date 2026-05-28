"Adoraria ficar" - Memphis Depay se pronuncia claramente sobre o futuro no Corinthians, enquanto o ex-atacante do Manchester United aguarda um novo contrato com o clube brasileiro

Enquanto as negociações continuam nos bastidores, Depay desafiou o clube a demonstrar o mesmo nível de ambição que ele possui. O maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa busca mais do que apenas um acordo financeiro; ele quer ver um compromisso estrutural com a conquista de títulos para a torcida.

“Acho que disse na minha primeira coletiva de imprensa que vim para cá com um objetivo, mas, depois de dois anos, aconteceram tantas coisas que meu objetivo também mudou”, acrescentou Depay. “Mas meu sentimento ainda está aqui, no Corinthians. Então, vamos ver. Vou para a Copa do Mundo. E, no fim das contas, é uma combinação entre mim e o clube, que também precisa mostrar sua ambição. Qual é a ambição para nós, para o clube, para os torcedores? O Corinthians é um clube enorme. E merece, repito, merece mais títulos. Merece mais organização. Merece muitas coisas boas. E os torcedores estão entre as pessoas que mais merecem isso.”