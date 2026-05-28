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"Adoraria ficar" - Memphis Depay se pronuncia claramente sobre o futuro no Corinthians, enquanto o ex-atacante do Manchester United aguarda um novo contrato com o clube brasileiro
O desejo de permanecer no Brasil
De volta à equipe titular na recente partida do Corinthians pela Copa Libertadores contra o Platense, Depay aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre as crescentes especulações a respeito de sua permanência em São Paulo. Com seu contrato atual previsto para expirar em junho, o jogador da seleção holandesa continua em negociações com a diretoria do clube, incluindo o diretor de futebol Marcelo Paz, para encontrar um meio-termo para uma renovação.
“Acho que já falei o suficiente, já fiz o suficiente, acho que todos conhecem o meu desejo. O clube, a torcida, todos sabem que eu amo o Corinthians. Adoraria ficar, obviamente não é tão fácil assim, mas estamos buscando a melhor maneira de negociar”, disse Depay aos repórteres na zona mista da Neo Química Arena.
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Refletindo sobre os dois anos no clube
Desde que chegou ao Brasil, Memphis tornou-se uma peça-chave do ataque do Timão e um dos favoritos da torcida. Refletindo sobre sua trajetória até agora, o atacante destacou o quanto o clube evoluiu desde sua estreia, mesmo sentindo que ainda há muito a conquistar. Ele ressaltou que, embora a situação da equipe tenha melhorado significativamente, o trabalho está longe de estar concluído em termos de títulos e progresso.
“Sinceramente, me vejo aqui. Esses dois anos passaram rápido. Lembro-me da primeira vez que estive aqui diante de vocês. Lembro-me da situação em que nós, como time, estávamos. E, dois anos depois, é uma sensação totalmente diferente. Mas ainda longe, acho, do que quero conquistar aqui e do que o clube precisa. Essa luta está longe de terminar”, explicou o ex-jogador do Lyon.
Exigindo ambição do Corinthians
Enquanto as negociações continuam nos bastidores, Depay desafiou o clube a demonstrar o mesmo nível de ambição que ele possui. O maior artilheiro de todos os tempos da seleção holandesa busca mais do que apenas um acordo financeiro; ele quer ver um compromisso estrutural com a conquista de títulos para a torcida.
“Acho que disse na minha primeira coletiva de imprensa que vim para cá com um objetivo, mas, depois de dois anos, aconteceram tantas coisas que meu objetivo também mudou”, acrescentou Depay. “Mas meu sentimento ainda está aqui, no Corinthians. Então, vamos ver. Vou para a Copa do Mundo. E, no fim das contas, é uma combinação entre mim e o clube, que também precisa mostrar sua ambição. Qual é a ambição para nós, para o clube, para os torcedores? O Corinthians é um clube enorme. E merece, repito, merece mais títulos. Merece mais organização. Merece muitas coisas boas. E os torcedores estão entre as pessoas que mais merecem isso.”
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As obrigações da Copa do Mundo se aproximam
O foco imediato de Depay passará agora para a seleção, após ter sido convocado por Ronald Koeman para a seleção holandesa para a Copa do Mundo de 2026. Sua participação no torneio significa que ele perderá os próximos jogos do Corinthians, incluindo o confronto contra o Grêmio, deixando seu futuro no clube por definir enquanto estiver a serviço da seleção.
O atacante parte para a Copa do Mundo após ter disputado 14 partidas pelo Timão em uma temporada marcada por uma ausência de dois meses devido a uma lesão.