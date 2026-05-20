Arnault, CEO da Christian Dior SE e um dos homens mais ricos do mundo, falou abertamente no programa “After Foot”, da RMC, sobre o quanto gostaria de ver o ex-técnico de sucesso do Liverpool FC no cargo de treinador principal do seu clube: “Se nos classificarmos para a Liga dos Campeões, eu adoraria convencer Jürgen Klopp a vir para cá e assumir o comando da nossa equipe.”
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"Adoraria convencer Jürgen Klopp a vir para o nosso clube": o presidente do clube sonha abertamente com o ex-técnico do Liverpool
O Paris FC subiu para a Ligue 1 há um ano. O clube pertence à família Arnault, cujo patrimônio é avaliado em bilhões, e a Red Bull também detém participações. Assim, Klopp também está ligado ao clube na qualidade de Diretor Global de Futebol da fabricante austríaca de refrigerantes.
Dado o poder financeiro do clube da capital, a classificação para a Liga dos Campeões em um futuro próximo não é uma utopia. Assim, Arnault comentou sobre Klopp: “Quem não sonha em ter Jürgen Klopp, com seu temperamento alegre e seu gênio futebolístico? Mais cedo ou mais tarde, todos nós sonhamos em contratá-lo.”
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Jürgen Klopp assinou um contrato de longo prazo com a Red Bull
Klopp se despediu antecipadamente do Liverpool FC no verão de 2024 para tirar um tempo de folga. No início de 2025, ele foi contratado como diretor de futebol da Red Bull. Desde então, surgiram repetidamente rumores sobre um retorno ao banco de reservas. Seu nome foi cogitado, entre outros, para o Real Madrid, clube mais titulado da Espanha, e, no futuro, como técnico da seleção alemã.
Ele próprio sempre negou e enfatizou não ter vontade de voltar a trabalhar como treinador. Embora não tenha descartado isso categoricamente para sempre. Arnault também enfatizou: “Ele não quer voltar a um cargo de treinador tão cedo. Mas talvez daqui a três, quatro, cinco anos.”
Por enquanto, Klopp também trabalhará como comentarista de TV para a Copa do Mundo na MagentaSport. Seu contrato com a Red Bull vai até o final de 2029.
Enquanto isso, o Paris FC planeja sua segunda temporada na Ligue 1. No primeiro ano após o acesso, o clube terminou em décimo primeiro lugar, garantindo uma posição segura no meio da tabela. Um forte sprint final foi determinante para isso. Na primavera, o PFC chegou a ficar perigosamente perto da zona de rebaixamento, antes que o técnico da promoção, Stephane Gili, fosse demitido após cinco jogos sem vitória e o ex-técnico do PSG, Antoine Kombouaré, assumisse o comando. Uma mudança que surtiu efeito: nos últimos doze jogos da temporada, o Paris FC sofreu apenas duas derrotas e subiu quatro posições na tabela.
As passagens de Jürgen Klopp como técnico principal
Período Clube 2001 - 2008 Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool