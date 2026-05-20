Klopp se despediu antecipadamente do Liverpool FC no verão de 2024 para tirar um tempo de folga. No início de 2025, ele foi contratado como diretor de futebol da Red Bull. Desde então, surgiram repetidamente rumores sobre um retorno ao banco de reservas. Seu nome foi cogitado, entre outros, para o Real Madrid, clube mais titulado da Espanha, e, no futuro, como técnico da seleção alemã.

Ele próprio sempre negou e enfatizou não ter vontade de voltar a trabalhar como treinador. Embora não tenha descartado isso categoricamente para sempre. Arnault também enfatizou: “Ele não quer voltar a um cargo de treinador tão cedo. Mas talvez daqui a três, quatro, cinco anos.”

Por enquanto, Klopp também trabalhará como comentarista de TV para a Copa do Mundo na MagentaSport. Seu contrato com a Red Bull vai até o final de 2029.

Enquanto isso, o Paris FC planeja sua segunda temporada na Ligue 1. No primeiro ano após o acesso, o clube terminou em décimo primeiro lugar, garantindo uma posição segura no meio da tabela. Um forte sprint final foi determinante para isso. Na primavera, o PFC chegou a ficar perigosamente perto da zona de rebaixamento, antes que o técnico da promoção, Stephane Gili, fosse demitido após cinco jogos sem vitória e o ex-técnico do PSG, Antoine Kombouaré, assumisse o comando. Uma mudança que surtiu efeito: nos últimos doze jogos da temporada, o Paris FC sofreu apenas duas derrotas e subiu quatro posições na tabela.