Nagelsmann revelou que já teve conversas iniciais com dirigentes da DFB após a eliminação da Alemanha. Embora nenhuma decisão tenha sido tomada sobre seu futuro, ele afirmou que as conversas foram de apoio, e não reativas.

“Eles conversaram comigo com delicadeza, me confortaram; não vão me oferecer uma prorrogação do meu contrato dois minutos depois de eu ter perdido essa partida. Não vão falar comigo logo após a derrota”, admitiu.

“Se fizéssemos uma pesquisa hoje na Alemanha, as pessoas não falariam bem de mim. Mas no futebol a gente ganha algumas e perde outras, sempre foi assim. Não fizemos muito neste torneio para que as pessoas comemorassem, mas tenho muita confiança de que poderíamos ter feito um trabalho melhor.

“Mas não acho que todos na Alemanha concordarão com a minha permanência como técnico da Mannschaft. Foi muito difícil porque eles jogaram de forma ultradefensiva. Não nos empenhamos o suficiente. Quando você é eliminado da Copa do Mundo depois de enfrentar o Paraguai, é muito amargo. Se você não marca muitos gols, isso não é suficiente. É muito doloroso.”