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“Adoraria continuar” - Julian Nagelsmann se recusa a deixar o cargo na seleção alemã após a “amarga” eliminação na Copa do Mundo para o Paraguai, que adotou uma tática “ultradefensiva”
Técnico da Alemanha descarta renúncia após eliminação surpreendente
A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo de 2026 nas oitavas de final, após perder para o Paraguai nos pênaltis, em Boston. Apesar do resultado decepcionante, Nagelsmann deixou claro que não tem planos de renunciar. O técnico da seleção alemã afirmou que está disposto a continuar no cargo se a DFB mantiver sua confiança nele, mesmo sabendo que as críticas virão após a derrota.
- AFP
Nagelsmann fala sobre seu futuro e o desempenho da Alemanha
Em declarações após a partida, Nagelsmann refletiu tanto sobre a eliminação da Alemanha quanto sobre seu próprio futuro. Ele reconheceu a decepção em torno do resultado, mas insistiu que não está pensando em deixar o cargo.
“Não sou do tipo que foge”, disse Nagelsmann, segundo o jornal The Guardian. “Não é a primeira vez que isso acontece, e há algumas coisas sobre o que rolou hoje que precisam ser mudadas. Mas se a DFB quiser que eu continue, eu vou continuar.
“Conheço os mecanismos do futebol, sei como a indústria funciona. Sei que muitas pessoas vão querer que eu saia, mas adoraria continuar se a federação de futebol quiser que eu fique.”
O apoio da DFB dá esperança a Nagelsmann
Nagelsmann revelou que já teve conversas iniciais com dirigentes da DFB após a eliminação da Alemanha. Embora nenhuma decisão tenha sido tomada sobre seu futuro, ele afirmou que as conversas foram de apoio, e não reativas.
“Eles conversaram comigo com delicadeza, me confortaram; não vão me oferecer uma prorrogação do meu contrato dois minutos depois de eu ter perdido essa partida. Não vão falar comigo logo após a derrota”, admitiu.
“Se fizéssemos uma pesquisa hoje na Alemanha, as pessoas não falariam bem de mim. Mas no futebol a gente ganha algumas e perde outras, sempre foi assim. Não fizemos muito neste torneio para que as pessoas comemorassem, mas tenho muita confiança de que poderíamos ter feito um trabalho melhor.
“Mas não acho que todos na Alemanha concordarão com a minha permanência como técnico da Mannschaft. Foi muito difícil porque eles jogaram de forma ultradefensiva. Não nos empenhamos o suficiente. Quando você é eliminado da Copa do Mundo depois de enfrentar o Paraguai, é muito amargo. Se você não marca muitos gols, isso não é suficiente. É muito doloroso.”
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A Alemanha aguarda uma decisão sobre o futuro de Nagelsmann
O futuro de Nagelsmann está agora nas mãos da DFB, que deverá decidir se dará continuidade ao projeto atual após a campanha decepcionante da Alemanha na Copa do Mundo. Embora o técnico reconheça que a opinião pública possa estar contra ele, deixou claro que está pronto para permanecer no cargo caso a federação continue a apoiá-lo.