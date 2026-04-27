Adoração ao ídolo! Como Rodrygo, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, se inspirou em Neymar

Rodrygo tornou-se agora uma fonte de inspiração por mérito próprio, tendo trilhado um caminho desde a periferia de São Paulo até o Santiago Bernabéu, em Madri — somando 297 partidas pelo gigante da La Liga aos 25 anos.

Ele sabe o que significa “Power Your Fate” e quer contribuir para que as estrelas do futuro possam fazer o mesmo. O futebol brasileiro sempre foi sinônimo de expressão e diversão, com a atitude despreocupada de jogar com os amigos na praia e nas ruas sendo levada para o campo.

Rodrygo acrescentou sobre ajudar a próxima geração a abraçar plenamente essa mentalidade à medida que o potencial se transforma em algo mais tangível: “A bela história do futebol brasileiro foi escrita por dezenas de grandes jogadores que tivemos ao longo do tempo. Gerações que nos ensinaram a apreciar o jogo, a nos divertir jogando, a brincar com a bola, a sorrir em campo.

“O futebol brasileiro sempre foi sinônimo de criatividade, talento e alegria, e eu definitivamente quero que a próxima geração adote esse espírito. ‘Power Your Fate’ me ensina que, ao combinar paixão e diversão em campo com trabalho árduo, dedicação e uma mente forte, temos tudo o que precisamos para vencer.

“Quando você se prepara, quando é disciplinado e se mantém hidratado, você tem a confiança e a liberdade para se expressar plenamente, sem limites. Então, jogue com alegria e entenda que o esforço que você dedica fora do campo aumenta sua liberdade dentro do jogo e permite que você domine todo o seu potencial.”