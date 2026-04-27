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Adoração ao ídolo! Como Rodrygo, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, se inspirou em Neymar
Quem fará parte da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026?
Em 2022, Rodrygo integrou a seleção brasileira repleta de estrelas no Catar. Ele também representou seu país na Copa América, mas ainda aguarda o primeiro título para somar às conquistas da La Liga e da Liga dos Campeões que conquistou no âmbito dos clubes.
O tempo ainda está do lado do esforçado ponta, aos 25 anos, com muitas outras oportunidades em grandes torneios prestes a surgirem em sua carreira repleta de conquistas. Neymar pode não estar presente para compartilhar essas experiências, já que o ex-meia do Barcelona e do Paris Saint-Germain está de volta ao Santos, onde tudo começou para ele, mas o genial jogador de 34 anos continua sendo um exemplo para milhões de pessoas em seu país e ao redor do mundo.
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Rodrygo conta como é jogar ao lado de Neymar
Rodrygo, mais um produto da base do Santos, está entre aqueles que sempre admiraram Neymar. Ele tinha apenas nove anos quando seu compatriota estreou na seleção principal do Brasil, em agosto de 2010.
Nove anos depois, eles se tornaram companheiros de seleção. Rodrygo é a prova de que os sonhos podem se tornar realidade se houver dedicação suficiente na busca por eles. Em entrevista à GOAL, em parceria com a Powerade, ele foi questionado sobre como é trabalhar com um herói de infância e ícone mundial e respondeu: “Jogar ao lado de alguém como Neymar, um dos meus heróis do futebol desde criança, tem sido uma experiência incrível.
“Você aprende muito apenas observando como ele treina, sua mentalidade e como ele encara os grandes jogos. Testemunhar isso em primeira mão me motiva constantemente a elevar meu nível de jogo e buscar esse mesmo nível de excelência.”
Estrela do Real Madrid espera inspirar a próxima geração
Rodrygo tornou-se agora uma fonte de inspiração por mérito próprio, tendo trilhado um caminho desde a periferia de São Paulo até o Santiago Bernabéu, em Madri — somando 297 partidas pelo gigante da La Liga aos 25 anos.
Ele sabe o que significa “Power Your Fate” e quer contribuir para que as estrelas do futuro possam fazer o mesmo. O futebol brasileiro sempre foi sinônimo de expressão e diversão, com a atitude despreocupada de jogar com os amigos na praia e nas ruas sendo levada para o campo.
Rodrygo acrescentou sobre ajudar a próxima geração a abraçar plenamente essa mentalidade à medida que o potencial se transforma em algo mais tangível: “A bela história do futebol brasileiro foi escrita por dezenas de grandes jogadores que tivemos ao longo do tempo. Gerações que nos ensinaram a apreciar o jogo, a nos divertir jogando, a brincar com a bola, a sorrir em campo.
“O futebol brasileiro sempre foi sinônimo de criatividade, talento e alegria, e eu definitivamente quero que a próxima geração adote esse espírito. ‘Power Your Fate’ me ensina que, ao combinar paixão e diversão em campo com trabalho árduo, dedicação e uma mente forte, temos tudo o que precisamos para vencer.
“Quando você se prepara, quando é disciplinado e se mantém hidratado, você tem a confiança e a liberdade para se expressar plenamente, sem limites. Então, jogue com alegria e entenda que o esforço que você dedica fora do campo aumenta sua liberdade dentro do jogo e permite que você domine todo o seu potencial.”
Rodrygo vai voltar ainda mais forte após a lesão
Rodrygo acompanhará de longe quando o Brasil iniciar sua mais recente jornada em busca da glória na Copa do Mundo em junho, após ter sofrido uma lesão no ligamento cruzado anterior e precisado ser operado, mas ele prometeu voltar ainda mais forte e desfrutar de um futuro ainda mais promissor.
“Power Your Fate” é o movimento global da Powerade para inspirar atletas a assumirem o controle de seus resultados por meio da preparação e da hidratação ideal. Como parte da parceria de longa data da Powerade com a Copa do Mundo da FIFA e como bebida esportiva oficial do torneio, o vídeo da campanha mostra como a Powerade impulsiona atletas de todos os níveis a se empenharem, aproveitarem seu momento e transformarem o esforço em legado.